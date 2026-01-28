Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Uttarpradesh Crime: गर्भवती पत्नीच्या उपचारासाठी पैसे घेऊन जात होता, रस्त्यात त्याची हत्या करून मृतदेह मंदिराच्या गेटला लटकवला

उत्तरप्रदेशातील फतेहपूरमध्ये गर्भवती पत्नीच्या उपचारासाठी 25 हजार रुपये घेऊन निघालेल्या शेतकऱ्याची हत्या करून मृतदेह मंदिराच्या गेटला लटकवण्यात आल्याचा संशय. घटनेनंतर गावात तणाव; पोलीस तपास सुरू.

Updated On: Jan 28, 2026 | 01:48 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • फतेहपूर जिल्ह्यात 30 वर्षीय शेतकरी सुशील कुमारचा संशयास्पद मृत्यू
  • पत्नीच्या डिलिव्हरीसाठी पैसे घेऊन निघाल्यानंतर बेपत्ता
  • हत्या की आत्महत्या याबाबत पोलीस तपास, गावात बंदोबस्त
उत्तर प्रदेश: उत्तरप्रदेश येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका शेतकऱ्याची हत्या करून त्याचा मृतदेह मंदिराच्या गेटला मृतदेह लटकावल्याची धक्कदायक माहिती समोर आली आहे. मृतक रुग्णालयात असलेल्या गर्भवती पत्नीच्या डिलिव्हरीसाठी घरातून २५ हजार रुपये घेऊन घराबाहेर तो पडला होता. मात्र त्याची वाटेतच हत्या झाली. या घटनेची माहिती मिळताच परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. मृतकाचे नाव सुशील कुमार (३०) असे आहे. ही घटना
उत्तरप्रदेशातील फतेहपूर जिल्ह्यात अचितपुर गावात घडली आहे.

Nagpur Crime: नागपुरात अल्पवयीन मुलीवर लग्नाचं आमिष दाखवून अत्याचार; बाळाच्या जन्मानंतर प्रकार उघड, 20 वर्षीय आरोपी अटकेत

काय नेमकं घडलं?

सुशील कुमार हा गावात शेती करत असे. सुनीलची पत्नी गर्भवती असून तिला डिलिव्हरीसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्याच्या खर्चासाठी नातेवाईकांकडून २५ हजार रुपये उसने घेऊन तो घरी आला होता. यांनतर हे पैसे घेऊन तो रुग्णालयात जात होता. मात्र रुग्णालयात तो पोहोचू शकला नाही. त्याचा वाटेतच घात झाला. त्याचा मृतदेह गावातील बाजहा बाबा मंदिराच्या गेटला लटकवण्यात आले होते. ही बातमी गावकऱ्यांमध्ये वाऱ्यासारखी पसरली.

गावकऱ्यांचा आरोप काय?

या प्रकरणी गावकऱ्यांनी गंभीर आरोप केले आहे. त्यांनी आरोप केला की ही आत्महत्या नसून हत्या आहे. ज्याप्रकारे त्याचा मृतदेह गेटला लटकला होता, त्यावरून गावकऱ्यांनी हा अरोप केला आहे. आधी त्याची हत्या करण्यात आली आणि ती आत्महत्या वाटावी म्हणून मृतदेह मंदिराच्या गेटला लटकवण्यात आला. पोलीस दाखल झाल्यानंतर गावकऱ्यांनी जोरदार गोंधळ घातला.

गावकऱ्यांमध्ये तणावाचे वातारण

सुशील कुमार यांचा मृतदेह पोस्ट मार्टमसाठी पाठवण्यात आला आहे. त्याचा अहवाल आल्यानंतरच ही घटना हत्त्या आहे की आत्महत्या हे स्पष्ट होईल. सध्या पोलीस विविध बाजूनी तपास करत आहेत. या घटनेने गावात तणावाचे वातावरण आहे. पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

Jalgaon Crime: भुसावळमध्ये काळीज हादरवणारी घटना! नववीतील दोन मैत्रिणींना विहिरीत ढकलून संपवलं, दोन अल्पवयीन ताब्यात

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: काय घडलं?

    Ans: शेतकऱ्याचा मृतदेह मंदिराच्या गेटला लटकलेला आढळला.

  • Que: गावकऱ्यांचा आरोप काय?

    Ans: ही आत्महत्या नसून आधी हत्या करून मृतदेह लटकवण्यात आला.

  • Que: पोलिसांची पुढील कारवाई काय?

    Ans: मृतदेह पोस्टमॉर्टमला पाठवला असून सर्व बाजूंनी तपास सुरू आहे

Published On: Jan 28, 2026 | 01:48 PM

