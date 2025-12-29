Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

BJP Candidate List 2026: भाजपकडून ६६ उमेदवारांची यादी जाहीर; वाचा, एका क्लिकवर

काँग्रेसमधून भाजपात प्रवेश केलेले माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनाही भाजपकडून उमेदवारी देण्यात आली आहे. रवी राजा धारावीतील वॉर्ड क्रमांक 185 मधून निवडणूक लढवणार आहेत.

Updated On: Dec 29, 2025 | 11:27 AM
भारतीय जनता पक्षाकडून तब्बल 128 जागांवर उमेदवार रिंगणात

BJP Candidate List 2026: भाजपकडून ६६ उमेदवारांची यादी जाहीर; वाचा सविस्तर

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतीय जनता पक्षाकडून तब्बल 128 जागांवर उमेदवार रिंगणात
  • भाजपची पहिली 66 उमेदवारांची यादी जाहीर
  • रवी राजा धारावीतील वॉर्ड क्रमांक 185 मधून निवडणूक लढवणार
आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाकडून तब्बल 128 जागांवर उमेदवार रिंगणात उतरवले जाणार आहेत. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी उद्या शेवटचा दिवस असतानाही भाजपकडून अद्याप संपूर्ण उमेदवारांची यादी अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलेली नाही. बंडखोरी टाळण्यासाठी पक्षाकडून ही रणनीती आखण्यात आल्याचे सांगितले जाते. दरम्यान, रविवारी रात्रीपासून दादर येथील वसंतस्मृती कार्यालयातून भाजप उमेदवारांना एबी फॉर्मचे वाटप सुरू झाले आहे. उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर नाराज होणाऱ्या कार्यकर्त्यांची मनधरणी करण्याची जबाबदारी संबंधित आमदारांवर सोपवण्यात आल्याची माहिती आहे. (BMC Election 2026) 

शालेय शिक्षणाच्या सक्षमीकरणावर सरकारचा भर, विविध उपक्रम हाती

दरम्यान, मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी भाजपने पहिली 66 उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. (Mumbai BJP Candidate List) या पहिल्या यादीत तेजस्वी घोसाळकर, गणेश खणकर, मनिषा यादव, मिलिंद शिंदे, नवनाथ बन, आकाश पुरोहित यांच्यासह अनेक प्रमुख नावांचा समावेश आहे. तर काँग्रेसमधून भाजपात प्रवेश केलेले माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनाही भाजपकडून उमेदवारी देण्यात आली आहे. रवी राजा धारावीतील वॉर्ड क्रमांक 185 मधून निवडणूक लढवणार आहेत. रवी राजा यांनी काही काळापूर्वी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत भाजपात प्रवेश केला होता. (BJP  Politics) 

वॉर्ड क्रमांक 2 मधून तेजस्वी घोसाळकर, वॉर्ड 7 मधून गणेश खणकर, वॉर्ड 10 मधून जितेंद्र पटेल, वॉर्ड 47 मधून तेजिंदर सिंग तिवाना, वॉर्ड 85 मधून मिलिंद शिंदे, वॉर्ड 107 मधून नील सोमय्या आणि मानखुर्द–शिवाजीनगर येथील वॉर्ड 135 मधून भाजपचे माध्यम प्रमुख नवनाथ बन यांचा समावेश आहे. दरम्यान, मुंबईसह राज्यातील सर्व महापालिकांसाठी 15 जानेवारी 2026 रोजी मतदान होणार असून, 16 जानेवारी 2026 रोजी मतमोजणी होणार आहे. (BMC Election BJP Candidate List)

Nepal Election : नेपाळच्या राजकारणात नवी लाट! बालेन शाह बनले पंतप्रधान पदाचे दावेदार

भाजपच्या पहिल्या ६६ उमेदवारांची यादी (BMC Election BJP Candidate List)

1. वॉर्ड क्रमांक – २ – तेजस्वी घोसाळकर
2. वॉर्ड क्रमांक ७ – गणेश खणकर
3. वॉर्ड क्रमांक १० – जितेंद्र पटेल
4. वॉर्ड क्रमांक १३ – राणी त्रिवेदी
5. वॉर्ड क्रमांक १४ – सीमा शिंदे
6. वॉर्ड क्रमांक १५ – जिग्ना शाह
7. वॉर्ड क्रमांक १६ – श्वेता कोरगावकर
8. वॉर्ड क्रमांक १७ – शिल्पा सांगोरे
9. वॉर्ड क्रमांक १९ – दक्षता कवठणकर
10. वॉर्ड क्रमांक २० – बाळा तावडे
11. वॉर्ड क्रमांक २३ – शिवकुमार झा
12. वॉर्ड क्रमांक २४ – स्वाती जैस्वाल
13. वॉर्ड क्रमांक ३१ – मनिषा यादव
14. वॉर्ड क्रमांक ३६ – सिद्धार्थ शर्मा
15. वॉर्ड क्रमांक ३७ – प्रतिभा शिंदे
16. वॉर्ड क्रमांक ४३ – विनोद मिश्रा
17. वॉर्ड क्रमांक ४६ – योगिता कोळी
18. वॉर्ड क्रमांक ४७ – तेजिंदर सिंह तिवाना
19. वॉर्ड क्रमांक ५२ – प्रीती साटम
20. वॉर्ड क्रमांक ५७ – श्रीकला पिल्ले
21. वॉर्ड क्रमांक ५८ – संदीप पटेल
22. वॉर्ड क्रमांक ५९ – योगिता दाभाडकर
23. वॉर्ड क्रमांक ६० – सयाली कुलकर्णी
24. वॉर्ड क्रमांक ६३ – रुपेश सावरकर
25. वॉर्ड क्रमांक ६८ – रोहन राठोड
26. वॉर्ड क्रमांक ६९ – सुधा सिंह
27. वॉर्ड क्रमांक ७० – अनिश मकवानी
28. वॉर्ड क्रमांक ७२ – ममता यादव
29. वॉर्ड क्रमांक ७४ – उज्ज्वला मोडक
30. वॉर्ड क्रमांक ७६ – प्रकाश मुसळे
31. वॉर्ड क्रमांक ८४ – अंजली सामंत
32. वॉर्ड क्रमांक ८५ – मिलिंद शिंदे
33. वॉर्ड क्रमांक ८७ – महेश पारकर
34. वॉर्ड क्रमांक ९७ – हेतल गाला
35. वॉर्ड क्रमांक ९९ – जितेंद्र राऊत
36. वॉर्ड क्रमांक १०० – स्वप्ना म्हात्रे
37. वॉर्ड क्रमांक १०३ – हेतल गाला मार्वेकर
38. वॉर्ड क्रमांक १०४ – प्रकाश गंगाधरे
39. वॉर्ड क्रमांक १०५ – अनिता वैती
40. वॉर्ड क्रमांक १०६ – प्रभाकर शिंदे
41. वॉर्ड क्रमांक १०७ – नील सोमय्या
42. वॉर्ड क्रमांक १०८ – दिपिका घाग
43. वॉर्ड क्रमांक १११ – सारिका पवार
44. वॉर्ड क्रमांक ११६ – जागृती पाटील
45. वॉर्ड क्रमांक १२२ – चंदन शर्मा
46. वॉर्ड क्रमांक १२६ – अर्चना भालेराव
47. वॉर्ड क्रमांक १२७ – अलका भगत
48. वॉर्ड क्रमांक १२९ – अश्विनी मते
49. वॉर्ड क्रमांक १३५ – नवनाथ बन
50. वॉर्ड क्रमांक १४४ – बबलू पांचाळ
51. वॉर्ड क्रमांक १५२ – आशा मराठे
52. वॉर्ड क्रमांक १५४ – महादेव शिगवण
53. वॉर्ड क्रमांक – १७२ – राजश्री शिरोडकर
54. वॉर्ड क्रमांक – १७४ – साक्षी कनोजिया
55. वॉर्ड क्रमांक १८५ – रवी राजा
56. वॉर्ड क्रमांक १९० – शितल गंभीर देसाई
57. वॉर्ड क्रमांक १९५ – राजेश कांगणे (वरळी मतदारसंघ)
58. वॉर्ड क्रमांक १९६ – सोनाली सावंत
59. वॉर्ड क्रमांक २०७ – रोहिदास लोखंडे
60. वॉर्ड क्रमांक २१४ – अजय पाटील
61. वॉर्ड क्रमांक २१५ – संतोष ढोले
62. वॉर्ड क्रमांक २१८ – स्नेहल तेंडुलकर
63. वॉर्ड क्रमांक २१९ – सन्नी सानप
64. वॉर्ड क्रमांक २२१ – आकाश पुरोहित
65. वॉर्ड क्रमांक २२६ – मकरंद नार्वेकर
66. वॉर्ड क्रमांक २२७ – हर्षिता नार्वेकर

Web Title: Bjp candidate list 2026 bjp announces list of 66 candidates read the details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 29, 2025 | 11:12 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस
1

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?
2

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

महाबळेश्वर तालुक्यात भाजपला बळकटी; ‘या’ बड्या नेत्यांचा जाहीर प्रवेश
3

महाबळेश्वर तालुक्यात भाजपला बळकटी; ‘या’ बड्या नेत्यांचा जाहीर प्रवेश

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?
4

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM