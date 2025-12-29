Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Nepal Election : नेपाळच्या राजकारणात नवी लाट! बालेन शाह बनले पंतप्रधान पदाचे दावेदार

Nepal Election 2026 : नेपाळच्या राजकारणात नवा ट्विस्ट आला आहे. दोन मधेशी पक्ष एकत्र आले आहे. तसेच काठमांडूचे महापौर बालेन शाह पंतप्रधान पदाचे दावेदार बनले आहेत.

Updated On: Dec 29, 2025 | 11:07 AM
Nepal election 2026

Nepal Election : नेपाळच्या राजकारणात नवी लाट! बालेन शाह बनले पंतप्रधान पदाचे दावेदार (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • निवडणुकीपूर्वी नेपाळच्या राजकारणात नवा ट्विस्ट
  • दोन मधेशी पक्ष एकत्र
  • बालेन शाह पंतप्रधान पदाचे उमेदवार
Nepal Election News in Marathi : नेपाळच्या (Nepal) राजकारणात एक नवा ट्विस्ट आला आले. निवडणूकीपूर्वी दोन मधेशी पक्ष एकत्र आले आहेत. तसेच पंतप्रधान पदासाठी काठमांडूचे महापौर बालेन शाह बनले आहे. येत्या मार्च २०२६ मध्ये नेपाळच्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडणार आहे. सध्या नेपाळमध्ये सुशीला कार्की (Sushila Karki) यांच्या नेतृत्त्वाखाली अंतरिम सरकार स्थापन झाले आहे.

Nepal Elections वर जगाचे लक्ष! ‘कार्टर सेंटर’सह 4 आंतरराष्ट्रीय संस्था करणार देखरेख; 5 मार्चला लोकशाहीचा मोठा उत्सव

काठमांडूचे महापौर पंंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत

नेपाळमध्ये ५ मार्च २०२६ रोजी सार्वत्रिक निवडणुका पार पडतील. सध्या निवडणुकांसाठी जोरदार तयारी सुरु आहे. दरम्यान काठमांडूचे महापौर बालेन शाह पंतप्रधान पदाच्या शर्यताती उतरले आहे. रविवारी (२८ डिसेंबर) त्यांना पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून नामांकित करण्यात आले. बालेन शाह आणि राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाने (RSP) ५ मार्च रोजी होणाऱ्या निवडणुका एकत्र लढवण्याचा करार केला आहे. यानुसार बालेन यांचा गट निवडणूक आयोगाने प्रदान केलेल्या RSP च्या चिन्हावर निवडणूक लढलणार आहेत. यानंतर बालेवनच्या संघाचे RSP मध्ये विलीनीकरण होणार आहे. केवळ पक्षाचे नाव, ध्वज आणि चिन्ह अपरिवर्तित राहील असे त्यांनी म्हटले आहे.

दोन प्रमुख मधेशी पक्षांचे विलीनिकरण

दरम्यान रविवारी (२८ डिसेंबर) दोन प्रमुख मधेशी पक्षांचे विलीकरणाची घोषणा करण्यात आली आहे. महंत ठाकूर यांच्या नेतृत्त्वाखालीली जनता समावादी पक्ष (JSP) आणि उपेंद्र यादव यांच्या नेतृत्त्वाखालील लोकतांत्रिक समाजवादी पक्ष(LSP)यांचे एकत्रिकरण झाले आहे. दोन्ही पक्षांनी संघीय लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी विलिनीकरणाचा निर्णय घेतला आहे.

दोन्ही पक्षांच्या अध्यक्षांनी निवेदनावर स्वाक्षरी करत म्हटले की, दोन्ही पक्षांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय हा संघराज्यवाद, ओळख, प्रमाणबद्ध प्रणीवर आधिरित घेण्यात आला आहे. याचा उद्देश देशात समावेशकता आणि सामाजिक न्यायांना बळकटी देणे आहे. पक्षासंबंधित आवश्कय औपचारिकतेची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण केल्या जातील असे JSP आणि LSP ने म्हटले आहे.

आंतरराष्ट्रीय संस्था करणार देखरेख

नेपाळच्या निवडणुका नेपाळसाठीच नव्हे, तर दक्षिण आशियाई राजकारणासाठी महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत. यामध्ये पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि विश्वासार्हता जपण्यासाठी नेपाळ निवडणूक आयोगाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निवडणूक प्रक्रियेचे निरीक्षण चार आघाडीच्या आंतरराष्ट्रीय संस्था करणार आहेत.

Nepal Crisis : निवडणुकीपूर्वी नेपाळमध्ये वादळी राजकारण; ओलींच्या नव्या ‘सुरक्षा पथका’मुळे देश अस्थिर अन् युद्धसदृश वातावरण

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: नेपाळच्या निवडणुका कधी होणार आहेत?

    Ans: नेपाळच्या सार्वत्रिक निवडणुका ५ मार्च २०२६ रोजी होणार आहेत.

  • Que: नेपाळमध्ये कोणत्या दोन पक्षाचे विलीनीकरण करण्यात आले आहे?

    Ans: नेपाळमध्ये दोन प्रमुख मधेशी पक्ष जनता समावादी पक्ष (JSP) आणि लोकतांत्रिक समाजवादी पक्ष(LSP)यांचे एकत्रिकरण झाले आहे.

  • Que: नेपाळच्या पंतप्रधान पदाच्या दावेदारीसाठी कोणाची नियुक्त करण्यात आली आहे?

    Ans: नेपाळच्या पंतप्रधान पदाच्या दावेदारीसाठी काठमांडूचे महापौर बालेन शाह यांची निवड करण्यात आली आहे.

Published On: Dec 29, 2025 | 11:07 AM

