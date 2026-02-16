Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
भाजप- काँग्रेस आंदोलनात दगडफेक का झाली? पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिलं स्पष्टीकरण

काँग्रेस भवन येथे झालेल्या दगडफेक आणि हिंसक आंदोलनानंतर पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

Updated On: Feb 16, 2026 | 04:04 PM
संग्रहित फोटो

  • भाजप- काँग्रेस आंदोलनात दगडफेक का झाली?
  • पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिलं स्पष्टीकरण
  • पोलीस प्रशासन अधिक कडक पावले उचलणार
पुणे : पुण्यातील काँग्रेस भवन परिसरात भाजप आणि काँग्रेस कार्यकर्ते आमनेसामने आल्याचा प्रकार काल घडला आहे. काँग्रेस भवन येथे झालेल्या दगडफेक आणि हिंसक आंदोलनानंतर पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. राजकीय आंदोलनादरम्यान निर्माण झालेला कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न आणि त्यानंतर झालेली कारवाई यावर त्यांनी महत्त्वपूर्ण भाष्य केले आहे.

 

यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, राजकीय आंदोलनादरम्यान झालेली दगडफेक ही अत्यंत दुर्दैवी आहे. पोलिसांनी वेळीच मध्यस्थी करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली असून, दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे. “आंदोलन हिंसक होईल किंवा दगडफेक होईल, अशी कोणतीही पूर्वकल्पना पोलिसांकडे नव्हती. जर अशी माहिती असती, तर आंदोलनाला परवानगी दिली नसती,” असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. यापुढे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे कार्यालय किंवा नेत्याच्या निवासस्थानी आंदोलन करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असेही ते म्हणाले.

महापौरांवर गुन्हा दाखल करण्याच्या प्रश्नावर त्यांनी सांगितले की, फिर्यादीच्या जबाबावरून गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. पोलिसांनी केवळ सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली काम केल्याचा आरोप फेटाळून लावत, पोलीस नियमानुसार आणि कायद्यानुसारच काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

“या घटनेत जे कोणी दोषी असतील, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. भविष्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी राजकीय आंदोलनांच्या ठिकाणांबाबत पोलीस प्रशासन अधिक कडक पावले उचलणार आहे.” — अमितेश कुमार, पोलीस आयुक्त, पुणे.

हे सुद्धा वाचा : तळेगाव ढमढेरेत तरुणावर हल्ला, कोयत्याने डोक्यावर सपासप वार; कारण…

दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल

पुण्यातील आंदोलन आता भाजप आणि काँग्रेसलाही भोवण्याची शक्यता आहे. या आंदोलन प्रकरणी दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांवर पुणे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी एकमेकांना विरोधात दिलेल्या तक्रारीनंतर दोन वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. भाजप शहराध्यक्ष धीरज घाटे आणि युवा मोर्चाचे शहराध्यक्ष दुष्यंत मोहोळ यांच्यासह 100 जणांवर पुण्यातील विश्रामबाग पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर भाजपने दिलेल्या तक्रारीनंतर, काँग्रेसचे अरविंद शिंदे, प्रशांत जगताप यांच्यासह इतर काँग्रेस कार्यकर्त्यांवर पुण्यातील शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Published On: Feb 16, 2026 | 04:04 PM

