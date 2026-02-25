Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Bmc Financial Reserves Mumbai Municipal Corporations Decision To Liquidate Deposits Worth Thousands Of Crores

BMC Financial Reserves: ठाकरे गटाचा आरोप ठरला खरा? मुंबई पालिकेच्या हजारो कोटींच्या ठेवी मोडण्याचा निर्णय

मुंबईत जवळपास एकूण 101 पुलाची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. यापैकी 24 कामं पूर्ण झाली असून मार्च 2026 पर्यत 23 कामे पूर्ण होणार आहेत. 2026-27 मध्ये 31 कामे पूर्ण करण्यात येतील.

Updated On: Feb 25, 2026 | 03:42 PM
BMC Financial Reserves: ठाकरे गटाचा आरोप ठरला खरा? मुंबई पालिकेच्या हजारो कोटींच्या ठेवी मोडण्याचा निर्णय

BMC Financial Reserves: ठाकरे गटाचा आरोप ठरला खरा? मुंबई पालिकेच्या हजारो कोटींच्या ठेवी मोडण्याचा निर्णय

Follow Us:
Follow Us:
  • मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ८०,९५२.५६ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर
  • मुंबई महानगरपालिकेच्या तिजोरीतील ८१,४४९.३२ कोटी रुपयांच्या एकूण ठेवींपैकी ३६,६२३.०९ कोटी रुपयांचा निधी विकास प्रकल्पांसाठी वापरण्याचा मोठा निर्णय
  • ठेवींतून मिळणारा हा निधी प्रामुख्याने कोस्टल रोड (सागरी किनारा मार्ग), रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (STP) आणि इतर महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांसाठी वापरला जाणार
BMC Financial Reserves: आशियातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असलेल्या मुंबई महापालिकेचा सन २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प आयुक्त भूषण गगराणी यांनी आज स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांच्याकडे सादर केला. हा अर्थसंकल्प केवळ मोठ्या आकड्यांमुळेच नव्हे, तर ‘राखीव ठेवी’ (Fixed Deposits) वापरण्याच्या निर्णयामुळेही राजकीय चर्चेचा विषय ठरला आहे. याचे कारण म्हणजे, मुंबई महापालिकेत सत्तापालट झाल्यानंतर महापालिका महापालिका प्रशासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबई महापालिका महापालिकेच्या तिजोरीतील ३६हजार कोटींच्या ठेवी मोडणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. मुंबई महापालिकेच्या एकूण ८१ हजार ४४९ कोटी ३२ लाख रुपयांच्या ठेवी आहेत. मुंबई महानगरपालिकेच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पानंतर गेल्या अनेक वर्षांपासून पालिकेच्या तिजोरीत जमा असलेल्या मुदत ठेवी आता विविध विकास प्रकल्पांसाठी वापरल्या जाणार आहेत. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. (BMC Election 2026)

Baramati By Election: सुनेत्रा पवार विधानसभेच्या रिंगणात! बारामती पोटनिवडणुकीसाठी राष्ट्रवादीची मोठी

महानगरपालिकेच्या एकूण ठेवींची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे:

मुंबई महारोलिकेत एकूण शिल्लक ठेवी: ₹८१,४४९.३२ कोटींच्या आहेत. यातील अस्पर्शित निधी (राखीव): यातील ₹४४,८२६.२३ कोटी हा निधी ‘बांधील दायित्वापोटी’ (कर्मचारी पेन्शन, भविष्यनिर्वाह निधी इ.) राखीव आहे. हा निधी नियमानुसार पालिकेला खर्च करता येणार नाही. उर्वरित ₹३६,६२३.०९ कोटी रुपयांच्या ठेवी आता विविध मोठ्या प्रकल्पांसाठी (उदा. रस्ते, सांडपाणी प्रकल्प, कोस्टल रोड) वापरल्या जाणार असल्याचे अर्थसंकल्पात स्पष्ट झाले आहे.

मुंबई महापालिका अर्थसंकल्प २०२६-२७

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचे ८०,९५२.५६ कोटी रुपयांचे भव्य अंदाजपत्रक आयुक्त भूषण गगराणी यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांच्याकडे सादर केले. गेल्या चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महापालिका निवडणुकांनंतर नव्या सत्ताधाऱ्यांच्या काळातील हा पहिलाच अर्थसंकल्प असून, मागील २०२५-२६ च्या ७४,४२७.४१ कोटींच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत यंदा ८.७७ टक्क्यांची मोठी वाढ करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षापेक्षा यंदा ६,५२५ कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे पालिकेच्या ८१,४४९.३२ कोटी रुपयांच्या एकूण ठेवींपैकी ३६,६२३.०९ कोटी रुपयांच्या ठेवी विविध विकास प्रकल्पांसाठी वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सत्ताबदलानंतर महायुती सरकार पालिकेच्या ठेवी मोडणार असल्याचा जो प्रचार ठाकरे गटाकडून केला जात होता, त्याचे प्रतिबिंब आता प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पातून स्पष्टपणे उमटल्याचे दिसून येत आहे.

संभाजीनगर जिल्हा रुग्णालयातील शस्त्रक्रिया ७ दिवसांपासून ठप्प; गोरगरीब रुग्णांचे हाल, खासगी रुग्णालयांची लुटमार

ठाकरेंच्या ठेवी महायुतीनं तोडल्या

मुंबई महापालिका ठेवी मोडण्याचा तयारीत असून एकूण ठेवी 81 हजार 449 कोटी 32 लाख रुपये शिल्लक आहेत. त्यापैकी 44 हजार 826 कोटी 23 लाख रुपये बांधील दैतवापोटी राखीव असल्यामुळे पालिकेला तोडता येणार नाहीत. मात्र, उर्वरित 36 हजार 623 कोटी 09 लाख रुपये पालिका वेगवेगळ्या प्रकल्पासाठी वापरणार असल्याचं अर्थसंकल्पात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

मुंबई महानगर पालिकेनं पूल बांधणीचं काम घेतलं हाती

मुंबईत जवळपास एकूण 101 पुलाची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. यापैकी 24 कामं पूर्ण झाली असून मार्च 2026 पर्यत 23 कामे पूर्ण होणार आहेत. 2026-27 मध्ये 31 कामे पूर्ण करण्यात येतील. 2028-29 मध्ये 23 पुलांची कामे मुंबई महानगर पालिका पूर्ण करणार आहे. नवीन पूल बांधणीसाठी पूल खात्यासाठी एकूण 9 हजार 650 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये कोस्टल रोडच्या 6 व्या टप्याचा समावेश आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचे ८०,९५२.५६ कोटी रुपयांचे भव्य अंदाजपत्रक आयुक्त भूषण गगराणी यांनी आज सादर केले. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा अर्थसंकल्पात ८.७७ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली असून, प्रशासकीय राजवटीनंतर नव्या सत्ताधाऱ्यांच्या काळातील हा पहिलाच अर्थसंकल्प ठरला आहे.

ठेवींच्या मुद्द्यावरून राजकारण तापणार

या अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठी घडामोड म्हणजे पालिकेच्या ठेवींचा (Fixed Deposits) विनियोग.

एकूण ठेवी: ८१,४४९.३२ कोटी रुपये.

राखीव निधी: यातील ४४,८२६.२३ कोटी रुपये बांधील दायित्वापोटी (Liabilities) राखीव असल्याने ते वापरता येणार नाहीत.

विकासकामांसाठी वापर: उर्वरित ३६,६२३.०९ कोटी रुपये विविध प्रकल्पांसाठी वापरले जाणार आहेत. ठाकरे गटाने केलेला ‘ठेवी मोडण्याचा’ आरोप या निर्णयामुळे आता चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

 

Web Title: Bmc financial reserves mumbai municipal corporations decision to liquidate deposits worth thousands of crores

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 25, 2026 | 03:42 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Net Run Rate म्हणजे नक्की काय? ज्यामुळे टी-२० वर्ल्ड कपमध्ये टीम इंडियाचं गणित फसलंय; जाणून घ्या कसं करतात कॅल्क्युलेशन

Net Run Rate म्हणजे नक्की काय? ज्यामुळे टी-२० वर्ल्ड कपमध्ये टीम इंडियाचं गणित फसलंय; जाणून घ्या कसं करतात कॅल्क्युलेशन

Feb 25, 2026 | 05:03 PM
Mercedes ने केला इतर वाहनांचा गेम ओव्हर! आणली अशी Electric Car जी देईल 792 KM ची रेंज, किंमत अगदी स्वस्त

Mercedes ने केला इतर वाहनांचा गेम ओव्हर! आणली अशी Electric Car जी देईल 792 KM ची रेंज, किंमत अगदी स्वस्त

Feb 25, 2026 | 05:01 PM
Crime News: सावर्डेमध्ये कारमधून विदेशी मद्याची अवैध वाहतूक

Crime News: सावर्डेमध्ये कारमधून विदेशी मद्याची अवैध वाहतूक

Feb 25, 2026 | 05:00 PM
IND vs ZIM: रिंकू सिंह खेळणार की नाही? झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी बॅटिंग कोचकडून मोठे अपडेट!

IND vs ZIM: रिंकू सिंह खेळणार की नाही? झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी बॅटिंग कोचकडून मोठे अपडेट!

Feb 25, 2026 | 04:53 PM
‘यासारखा मुस्लिम स्टार नाही..’, ए. आर. रहमान यांच्या विधानावर इस्माईल दरबार संतापले

‘यासारखा मुस्लिम स्टार नाही..’, ए. आर. रहमान यांच्या विधानावर इस्माईल दरबार संतापले

Feb 25, 2026 | 04:47 PM
विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आता Maharashtra सरकारची जबाबदारी; शासनाने घेतला ‘हा’ महत्वाचा निर्णय

विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आता Maharashtra सरकारची जबाबदारी; शासनाने घेतला ‘हा’ महत्वाचा निर्णय

Feb 25, 2026 | 04:31 PM
Karjat News: कर्जत नगरपरिषद आणि कर्जत उपजिल्हा रुग्णालयाचे समस्या विरोधात उपोषण

Karjat News: कर्जत नगरपरिषद आणि कर्जत उपजिल्हा रुग्णालयाचे समस्या विरोधात उपोषण

Feb 25, 2026 | 04:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM