Mercedes ने केला इतर वाहनांचा गेम ओव्हर! आणली अशी Electric Car जी देईल 792 KM ची रेंज, किंमत अगदी स्वस्त

मर्सिडीज-बेंझने भारतात त्यांची नवीन CLA इलेक्ट्रिक सेडान कार सादर केली आहे. ही कंपनीची नवीन आणि आधुनिक इलेक्ट्रिक कार आहे, जी लॉंग रेंज आणि फास्ट चार्जिंगसह येते. या कारची प्री-बुकिंग येत्या 10 मार्च 2026 पासून सुरू होईल आणि ती एप्रिलमध्ये अधिकृतपणे लाँच केली जाईल. या कारची किंमत अद्याप जाहीर झाली नसली तरी देखील 55 लाख ते 60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) दरम्यान असण्याची अपेक्षा आहे.
नवीन CLA इलेक्ट्रिक ही Mercedes-Benz च्या MMA (Mercedes Modular Architecture) प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहे. ही कार Polar White, Cosmic Black, Alpine Grey, Clear Blue आणि Patagonia Red अशा पाच आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध होणार आहे.
या इलेक्ट्रिक सेडानमध्ये 800 व्होल्टचे प्रगत इलेक्ट्रिक सिस्टम देण्यात आले आहे. यात 85kWh क्षमतेची मोठी बॅटरी असून ती मागील बाजूस बसवलेल्या इलेक्ट्रिक मोटरशी जोडलेली आहे. ही मोटर 268bhp इतकी पॉवर निर्माण करते. कंपनीच्या दाव्यानुसार, ही कार एकदा पूर्ण चार्ज केल्यानंतर तब्बल 792 किलोमीटरपर्यंत धावू शकते, जे नक्कीच या कारला सर्वाधिक रेंज देणारी कार बनवतात.
यामध्ये 2-स्पीड ट्रान्समिशन देण्यात आले असून, ही कार 0 ते 100 किमी/ता वेग फक्त 6.7 सेकंदांत गाठू शकते. तसेच 240kW DC फास्ट चार्जिंग सपोर्टमुळे केवळ 20 मिनिटांत सुमारे 400 किलोमीटरपर्यंतची रेंज मिळू शकते, असा दावा कंपनीने केला आहे.
या कारची लांबी 4,723 मिमी, रुंदी 1,855 मिमी आणि उंची 1,468 मिमी आहे. 2,790 मिमीचा व्हीलबेस असल्याने केबिनमध्ये प्रशस्त जागा मिळते. यात 405 लिटरचा बूट स्पेस आणि पुढील बाजूस 101 लिटर क्षमतेचा फ्रंक (फ्रंट ट्रंक) देण्यात आला आहे.
कारच्या डिझाइनच्या बाबतीत, बंद फ्रंट ग्रिलवर 142 छोटे चमकदार स्टार्स देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे कारला वेगळी ओळख मिळते. याशिवाय स्टार-शेप LED DRL, ट्विन-पॉड हेडलॅम्प, 18 इंच अलॉय व्हील्स, फ्लश डोअर हँडल आणि कनेक्टेड LED टेललॅम्पसारखे आधुनिक डिझाइन घटक देण्यात आले आहेत.
भारतात ही कार 250+ व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध होणार आहे. यात 14 इंचांची मोठी टचस्क्रीन देण्यात आली आहे, जी नवीन MB.OS सिस्टमवर कार्य करते. तसेच 10.25 इंचाचा डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्लेही देण्यात आला आहे.
फीचर्समध्ये सहा 100W USB-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट, वायरलेस चार्जिंग, OTA अपडेट्स, पॅनोरमिक सनरूफ आणि ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल यांचा समावेश आहे. सुरक्षेसाठी कॅमेरा आणि रडार-आधारित लेव्हल 2 ADAS सिस्टम देखील देण्यात आली आहे.