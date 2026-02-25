Karjat-Panvel Railway: लोकल प्रवाशांसाठी सुखद बातमी! कर्जत-पनवेल अवघ्या 30 मिनिटांवर, देशातील सर्वात आधुनिक बोगद्याचे काम पूर्ण

वावरेले बोगदा अंदाजे २,६३९ मीटर (२.६३९ किमी) आहे. हा मुंबई उपनगरीय रेल्वे इतिहासातील सर्वात लांब बोगदा असल्याचे म्हटले जाते. तो ७,३२३ मीटर उंच आणि १३,२८२ मीटर रुंद असेल. तो न्यू ऑस्ट्रियन टनेलिंग मेथड (NATM) वापरून बांधला गेला आहे, जो वेगवेगळ्या खडकांच्या परिस्थितीसाठी योग्य असलेली एक आधुनिक आणि लवचिक पद्धत आहे.
या प्रकल्पात एकूण ३,१०० मीटर लांबीचे तीन बोगदे बांधले जात आहेत, त्यापैकी सर्वात लांब, २,६२५ मीटर वेव्हरली बोगदा पूर्ण झाला आहे. ३०० मीटर किरावली बोगदा आणि २१९ मीटर नाधल बोगद्याचे कामही वेगाने सुरू आहे. या कॉरिडॉरचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे न्यू ऑस्ट्रियन टनेलिंग मेथड (NATM) वापरून बोगद्यांच्या आत बॅलास्ट-फ्री ट्रॅक टाकला जात आहे. शिवाय, स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम, व्हेंटिलेशन, सार्वजनिक आश्रय क्षेत्रे आणि बोगदा नियंत्रण प्रणाली यासारख्या सुविधा आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार विकसित केल्या जात आहेत.
२९.६ किलोमीटर लांबीच्या या स्थानिक कॉरिडॉरमध्ये पाच स्थानके आहेत. पनवेल, चिखले, महोपे, चौक आणि कर्जत आणि त्यांचे काम प्रगतीपथावर आहे. या प्रकल्पात ४७ पूल बांधण्याचे नियोजन आहे, त्यापैकी २९ लहान आणि ६ मोठे आहेत. महोपे आणि किरावली दरम्यान चार रोड ओव्हरब्रिज (आरओबी) देखील बांधण्यात आले आहेत.
हा नवीन लोकल कॉरिडॉर हार्बर लाईनवरील पनवेल आणि मुख्य लाईनवरील कर्जतला जोडेल. हा मध्य रेल्वेचा पाचवा लोकल कॉरिडॉर असेल, जो पनवेल, खालापूर आणि कर्जत तालुक्यांमधून जाईल. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च ₹२,७८२ कोटी आहे आणि डिसेंबर २०२५ पर्यंत तो पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. पूर्ण झाल्यानंतर, कर्जत-पनवेल प्रवास ३० ते ३५ मिनिटांनी कमी होईल आणि मुंबई आणि कर्जत दरम्यान पर्यायी लोकल मार्ग उपलब्ध होईल.