Karan Kundrra ने Tejasswi Prakash वर अनोख्या पद्धतीने केला प्रेमाचा वर्षाव; चाहते थक्क, व्हिडिओ व्हायरल

अभिनेता करण कुंद्रा याचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यात त्याने अभिनेत्री तेजस्वीसाठी एक खास गोष्ट केली आहे

Updated On: Feb 25, 2026 | 05:19 PM
टेलिव्हिजन विश्वातील प्रसिद्ध जोडी अभिनेता करण कुंद्रा आणि मराठमोळी अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश सर्वात प्रिय आणि चर्चेत असलेल्या जोडप्यांपैकी एक आहेत. हे दोघेएकमेकांवर प्रेम करण्याची एकही संधी हे जोडपे सोडत नाही. आता, करणने तेजस्वीसाठी असे काही केले आहे जे चर्चेचा विषय बनले आहे.

करण कुंद्राचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ मुंबईत रमजानमध्ये झालेल्या इफ्तार पार्टीचा आहे. या कार्यक्रमादरम्यान करणने त्याची प्रेयसी तेजस्वी प्रकाशचा छातीवरचा टॅटू पापाराझींना दाखवला. यामुळे त्याचे चाहते आणि पापाराझी दोघेही आश्चर्यचकित झाले.

या अभिनेत्याने त्याच्या छातीच्या उजव्या बाजूला त्याची प्रेयसी तेजस्वीचा चेहरा टॅटू काढला आहे.पण हा टॅटू कायमचा आहे की तात्पुरता आहे हे त्याने स्पष्ट केले नाही. जांभळ्या कुर्ता परिधान केलेला करण हसत हसत त्याचा टॅटू दाखवताना दिसला. करणचा हा व्हिडिओ आता वेगाने व्हायरल होत आहे.

या घटनेबद्दल बझुका स्पॉटलाइटशी बोलताना करणने खुलासा केला की तेजस्वीसाठी हे एक आश्चर्य होते. तो म्हणाला, “तिची पहिली ओटीटी मालिका प्रदर्शित होत आहे आणि तिचे नाव सायको सैयां आहे. पण आपणच तिचा सायको सैयां असल्याचे करणने म्हटलं आहे.करणचा टॅटू पाहून चाहतेही आश्चर्यचकित झाले आहेत.तेजस्वीने अजून ते पाहिलेले नाही, पण मी घरी पोहोचेपर्यंत व्हिडिओ तिच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल.”

करण आणि तेजस्वी यांची भेट बिग बॉस १५ दरम्यान झाली. त्यांची सुरुवातीची मैत्री लवकरच प्रेमात बदलली. त्यांनी शोमध्ये एकमेकांवरील प्रेमाची कबुली दिली आणि तेव्हापासून ते एकत्र आहेत. ते काही काळापासून लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत आहेत. अलिकडेच, एल्विश यादवच्या पॉडकास्टवरील संभाषणादरम्यान, करणने खुलासा केला की ते या वर्षी लग्न करण्याचा विचार करत आहेत.

Feb 25, 2026 | 05:19 PM
