Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • T20 World Cup 2026 Rinku Singh Went Back To Off Due To Family Emergency Father Is Unwell Update

IND vs ZIM: रिंकू सिंह खेळणार की नाही? झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी बॅटिंग कोचकडून मोठे अपडेट!

टी-२० विश्वचषक 2026 दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पराभवानंतर भारतावर सेमीफायनलसाठी मोठं दडपण आलं आहे. दरम्यान, Rinku Singh यांच्या वडिलांची तब्येत बिघडल्याने तो तातडीने घरी गेला होता. पुढील सामन्यांसाठी परतणार का? याबाबत प्रश्न

Updated On: Feb 25, 2026 | 04:53 PM
rinku-singh-
Follow Us:
Follow Us:
  • टीम इंडियाची स्टार खेळाडू रिंकू सिंग याच्या वडिलांच्या तब्येतीत अचानक बिघाड
  • झिम्बाब्वेविरुद्धची मॅच रिंकू खेळणार ?
  • भारताचे बँटिंग कोच काय म्हणाले?
T20 World Cup 2026:  टी-२० विश्वचषकातील मध्ये सुपर-8 मधील पहिल्या सामान्यात भारताला पराभवाचा सामना करावा लागला. अहमदाबाद स्टेडियमवर दक्षिण आफ्रिकेने मोठा झटका दिला. आता सेमीफायनलमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी टीम इंडियाला पुढील दोन्ही सामने जिंकणे गरजेचे आहेत. त्याचबरोबर इतर सामन्यांच्या निकालावरही अवलंबून राहावं लागणार आहे. दरम्यान, आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यानंतर टीम इंडियाची स्टार खेळाडू रिंकू सिंग याच्या वडिलांची तब्येत अचानक बिघडल्याने तो तातडीने घरी गेला होता. या सगळ्या परिस्थितीनंतर आता झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी रिंकू संघात सामील होणार की नाही याबाबत साशंकता असताना टीम इंडियाचे बॅटिंग कोच सितांशु कोटक यांचं याबाबतचं महत्त्वाचं विधान समोर आलं आहे.

29 बॉलमध्ये 24 धावा, अभिषेक शर्मा ना तिलक वर्मा…; ‘हा’ फिनिशर टीम इंडियासाठी ठरतोय सर्वात मोठी डोकेदुखी?

रिंकू सिंग पुन्हा परतणार?

झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्याच्या एक दिवस आधी पत्रकार परिषद झाली. यावेळी भारतीय संघाचे बॅटिंग कोच सितांशु कोटक यांना रिंकू सिंगबद्दल प्रश्न विचारला असता, त्यांनी स्पष्ट केलं की, आज संध्याकाळपर्यंत रिंकू संघात परतण्याची अशी अपेक्षा आहे. त्यानंत भारतीय संघाच्या मागील पराभवाबाबत प्रश्न विचारला, त्यावर बोलताना त्यांनी विश्वचषक मायदेशी होत आहेत त्याचं संघावर दडपण आहे आणि संघाकडून अपेक्षाही तितक्याच आहेत. ही सगळी परिस्थिती आम्ही सकारात्मकरित्या हाताळत आहोत. आम्हाला आता फक्त मुमेंट्मची गरज आहे.

टीममधील खेळाडूंचा खराब परफॉर्मन्स

T20 विश्वचषकात टीम इंडियाचा सलामीवीर फलंदाज अभिषेक शर्माची कामगिरी आतापर्यंत खूपच खराब राहिली आहे. त्याबाबत जेव्हा सितांशु कोटकला प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा त्यांनी सांगितलं की, जेव्हापासून अभिषेक आजारपणानंतर परतला आहे, तेव्हापासून त्याला त्याची लय परत मिळू शकलेली नाही, पण तो आपला जुना फॉर्म लवकरच परत जेव्हापासून अभिषेक आजारपणानंतर परतला आहे, तेव्हापासून त्याला त्याची लय परत मिळू शकलेली नाही, पण तो आपला जुना फॉर्म परत मिळवेल.

सेमीफायनलसाठी भारत कसा पात्र ठरु शकतो?

सेमीफायनलसाठी पात्र ठरण्यासाठी भारतासमोर दोन संघांंचं आव्हानं आहे. भारताने साउथ आफ्रिकासोबत खेळला गेलेला पहिला सामना गमावला असल्याने पुढील दोन्ही सामने जिंकणं फार आवश्यक आहे.जर भारत वेस्टइंडीज आणि झिम्बाब्वे या दोन्ही संघांचा पराभव करेल तर त्याचे ४ अंक होतील. जर साउथ आफ्रिका त्यांचे उर्वरित सामने जिंकतील तर भारत आणि साउथ आफ्रिका दोन्ही संघ सेमीफायनलसाठी पात्र ठरतील. जर भारत दोन्ही मॅच जिंकेल आणि साउथ आफ्रिका त्यांचा एक सामना गमावतील तर ३ संघांचे अंक सारखे होतील. अशा परिस्थितीत कोणते संघ सेमीफायनल खेळतील हे नेट रन रेटवरुन ठरवलं जाईल. भारतने आपले दोन्ही सामने जिंकले आणि साउथ आफ्रिकेला आपल्या दोन्ही सामन्यांमध्ये पराभव स्वीकारावा लागला तर भारत आणि वेस्टइंडीज हे दोन्ही संघन सेमीफायनलसाठी पात्र ठरतील.

सेमीफायनलचा थरार!Englandचा दिमाखात प्रवेश, Pakistanचा जीव टांगणीला; Srilanka की New Zealand … कोण ठरणार सरस?

Web Title: T20 world cup 2026 rinku singh went back to off due to family emergency father is unwell update

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 25, 2026 | 04:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

29 बॉलमध्ये 24 धावा, अभिषेक शर्मा ना तिलक वर्मा…; ‘हा’ फिनिशर टीम इंडियासाठी ठरतोय सर्वात मोठी डोकेदुखी?
1

29 बॉलमध्ये 24 धावा, अभिषेक शर्मा ना तिलक वर्मा…; ‘हा’ फिनिशर टीम इंडियासाठी ठरतोय सर्वात मोठी डोकेदुखी?

खेळपट्टी ठरणार ‘गेम चेंजर’? भारताचं सेमीफायनलचं भवितव्य पिचवर अवलंबून? रिपोर्ट सांगतोय…
2

खेळपट्टी ठरणार ‘गेम चेंजर’? भारताचं सेमीफायनलचं भवितव्य पिचवर अवलंबून? रिपोर्ट सांगतोय…

सेमीफायनलचा थरार!Englandचा दिमाखात प्रवेश, Pakistanचा जीव टांगणीला; Srilanka की New Zealand … कोण ठरणार सरस?
3

सेमीफायनलचा थरार!Englandचा दिमाखात प्रवेश, Pakistanचा जीव टांगणीला; Srilanka की New Zealand … कोण ठरणार सरस?

धावांचा डोंगर आणि मोठा विजय; सेमीफायनलच्या शर्यतीत टिकण्यासाठी Team India ची कसरत? काय असतील समीकरणं?
4

धावांचा डोंगर आणि मोठा विजय; सेमीफायनलच्या शर्यतीत टिकण्यासाठी Team India ची कसरत? काय असतील समीकरणं?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs ZIM: रिंकू सिंह खेळणार की नाही? झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी बॅटिंग कोचकडून मोठे अपडेट!

IND vs ZIM: रिंकू सिंह खेळणार की नाही? झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी बॅटिंग कोचकडून मोठे अपडेट!

Feb 25, 2026 | 04:53 PM
‘यासारखा मुस्लिम स्टार नाही..’, ए. आर. रहमान यांच्या विधानावर इस्माईल दरबार संतापले

‘यासारखा मुस्लिम स्टार नाही..’, ए. आर. रहमान यांच्या विधानावर इस्माईल दरबार संतापले

Feb 25, 2026 | 04:47 PM
विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आता Maharashtra सरकारची जबाबदारी; शासनाने घेतला ‘हा’ महत्वाचा निर्णय

विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आता Maharashtra सरकारची जबाबदारी; शासनाने घेतला ‘हा’ महत्वाचा निर्णय

Feb 25, 2026 | 04:31 PM
Karjat News: कर्जत नगरपरिषद आणि कर्जत उपजिल्हा रुग्णालयाचे समस्या विरोधात उपोषण

Karjat News: कर्जत नगरपरिषद आणि कर्जत उपजिल्हा रुग्णालयाचे समस्या विरोधात उपोषण

Feb 25, 2026 | 04:31 PM
Farmers News: शेतकऱ्यांनो सावध व्हा! रासायनिक खतांच्या बेसुमार वापरामुळे येणाऱ्या पिढीला मोजावी लागेल मोठी किंमत

Farmers News: शेतकऱ्यांनो सावध व्हा! रासायनिक खतांच्या बेसुमार वापरामुळे येणाऱ्या पिढीला मोजावी लागेल मोठी किंमत

Feb 25, 2026 | 04:30 PM
पहिली ते आठवीच्या वार्षिक परीक्षा केंद्राच्या हातात? शाळांच्या आणि शिक्षकांच्या अधिकारावर गदा

पहिली ते आठवीच्या वार्षिक परीक्षा केंद्राच्या हातात? शाळांच्या आणि शिक्षकांच्या अधिकारावर गदा

Feb 25, 2026 | 04:24 PM
केरळनंतर आता ‘या’ राज्याचे बदलणार नाव? भाजप खासदाराने मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांना लिहिले पत्र

केरळनंतर आता ‘या’ राज्याचे बदलणार नाव? भाजप खासदाराने मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांना लिहिले पत्र

Feb 25, 2026 | 04:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM