Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Breaking Sharad Pawars Health Has Deteriorated He Has Left Baramati And Is Headed Towards Pune

Sharad Pawar Health Update: शरद पवारांची प्रकृती खालावली; बारामतीहून पुण्याच्या दिशेने रवाना

शरद पवार यांना तातडीने रुग्णवाहिकेतून पुण्याच्या दिशेने  हलवण्यात आले आहे. त्यांच्यासोबत खासदार सुप्रिया सुळे आणि पती सदानंद सुळेहेदेखील आहेत. 

Updated On: Feb 09, 2026 | 03:19 PM
Sharad Pawar Health Update: शरद पवारांची प्रकृती खालावली; बारामतीहून पुण्याच्या दिशेने रवाना

Breaking: शरद पवारांची प्रकृती खालावली; बारामतीहून पुण्याच्या दिशेने रवाना

Follow Us:
Follow Us:
  • राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ खासदार शरद पवार यांची प्रकृती खालावली
  • प्राथमिक माहितीनुसार, शरद पवार यांना खोकला आणि कफामुळे श्वास घेण्यास त्रास होत होता
  • सुप्रिया सुळे आणि  सदानंद सुळे शरद पवारांना घेऊन पुण्याच्या दिशेने रवाना
Sharad Pawar Health Update:  बारामतीच्या राजकीय वर्तुळातून एक महत्त्वाची अपडेट समोर येत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ खासदार शरद पवार यांची प्रकृती खालावल्याची बातमी समोर आली आहे. शरद पवार यांना तातडीने रुग्णवाहिकेतून पुण्याच्या दिशेने  हलवण्यात आले आहे. त्यांच्यासोबत खासदार सुप्रिया सुळे आणि पती सदानंद सुळेहेदेखील आहेत.

ZP Election Results : साताऱ्यात भाजप आघाडीवर तर राष्ट्रवादी 14 जागांवर…; अनेक दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला

मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, आज सकाळी १०:३० च्या सुमारास दोन तज्ज्ञ डॉक्टरांचे पथक गोविंद बागेत दाखल झाले होते. सुमारे तासभर चाललेल्या वैद्यकीय तपासणीनंतर शरद पवार यांना खोकला आणि कफामुळे श्वास घेण्यास त्रास होत असल्याचे समोर आले. प्रकृतीचे गांभीर्य ओळखून डॉक्टरांनी त्यांना पुढील उपचारांसाठी पुण्यातील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर तातडीने कार्डियाक ॲम्बुलन्स आणि वैद्यकीय पथकाच्या निगराणीत त्यांना घेऊन सुप्रिया सुळे पुण्याच्या दिशेने निघाल्या आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची तब्येत अचानक बिघडल्याची माहिती समोर आली आहे. प्रकृती अस्वस्थ वाटत असल्याने शरद पवार हे उपचारासाठी पुण्यातील रूबी हॉल क्लिनिकमध्ये दाखल होणार आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील ३० मिनिटांत शरद पवार रूबी हॉल क्लिनिकमध्ये पोहोचणार असून तिथे त्यांच्यावर तज्ञ डॉक्टरांकडून तपासणी व उपचार करण्यात येणार आहेत. रूबी हॉल क्लिनिकचे ज्येष्ठ डॉक्टर डॉ. सायमन ग्रँट हे शरद पवार यांच्यावर उपचार करणार आहेत. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. शरद पवार यांच्या प्रकृतीबाबत अधिकृत वैद्यकीय अपडेटची प्रतीक्षा आहे.

Uddhav Thackeray News: उद्धव ठाकरेंची आमदारकी धोक्यात ? भाजप आणि शिंदेसेनेच्या बड्या नेत्यांनी डिवचलं

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर  राज्यभरातून त्यांचे चाहते, कार्यकर्ते बारामतीला जात आहेत. त्यासोबतच सहयोगला जाऊन दादांच्या आणि शरद पवार यांच्या कुटुंबियांची भेट घेत आहेत. जवळपास गेल्या आठ दिवसांपासून हा दिनक्रम सुरू असल्याने शरद पवार यांना प्रचंड थकवा आला आहे. त्यामुळेच त्यांची प्रकृती खालावल्याची चर्चा आहे.

Web Title: Breaking sharad pawars health has deteriorated he has left baramati and is headed towards pune

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 09, 2026 | 02:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

वाळव्यात जयंत पाटलांनी केला विरोधकांचा करेक्ट कार्यक्रम; भाजप अन् अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला मोठा धक्का
1

वाळव्यात जयंत पाटलांनी केला विरोधकांचा करेक्ट कार्यक्रम; भाजप अन् अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला मोठा धक्का

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Feb 09, 2026 | 03:43 PM
ZP Election 2026: निवडणूक ड्युटीला दांडी मारणाऱ्या ११९ कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल; प्रशासनाचा कडक इशाारा

ZP Election 2026: निवडणूक ड्युटीला दांडी मारणाऱ्या ११९ कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल; प्रशासनाचा कडक इशाारा

Feb 09, 2026 | 03:42 PM
राजधानीवर संकट येणार? ‘दिल्ली खलिस्तान बनेल अन् संसदेत भीषण…’; Bomb ने उडवण्याची धमकी

राजधानीवर संकट येणार? ‘दिल्ली खलिस्तान बनेल अन् संसदेत भीषण…’; Bomb ने उडवण्याची धमकी

Feb 09, 2026 | 03:42 PM
Political News : “आज अजितदादा असते तर विजयोत्सव…” मावळातील निकालानंतर आमदार सुनील शेळके झाले भावूक

Political News : “आज अजितदादा असते तर विजयोत्सव…” मावळातील निकालानंतर आमदार सुनील शेळके झाले भावूक

Feb 09, 2026 | 03:41 PM
रक्तासाठीची धावपळ संपणार! ई-रक्तकोशवर मिळणार संपूर्ण माहिती, जिल्ह्यात २ शासकीय तर ६ खाजगी रक्तपेढ्या

रक्तासाठीची धावपळ संपणार! ई-रक्तकोशवर मिळणार संपूर्ण माहिती, जिल्ह्यात २ शासकीय तर ६ खाजगी रक्तपेढ्या

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
Mahashivratri: महाशिवरात्रीच्या दिवशी राशीनुसार करा या गोष्टींचे दान, महादेवांचा मिळेल आशीर्वाद

Mahashivratri: महाशिवरात्रीच्या दिवशी राशीनुसार करा या गोष्टींचे दान, महादेवांचा मिळेल आशीर्वाद

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
Bigg Boss Marathi 6: होणार राडा? राखी आली तर आता बिचुकलेपण हवा! खरंच? हे वादळ येणार का?

Bigg Boss Marathi 6: होणार राडा? राखी आली तर आता बिचुकलेपण हवा! खरंच? हे वादळ येणार का?

Feb 09, 2026 | 03:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM