गोकुळचे माजी अध्यक्ष विश्वास पाटील यांच्या मुलाचा दारुण पराभव; पाडळी खुर्दमधून राष्ट्रवादीचा उमेदवार विजयी

गोकुळचे माजी अध्यक्ष अरुण डोंगळे यांच्या मुलीने विजय मिळवला. अमृता डोंगळे यांनी कसबा तारळे मतदार संघातून विजय मिळवला आहे. त्यामुळे एकाच्या मुलाचा पराभव आणि एकाच्या मुलीच्या विजयाचा आनंद अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये अनेक धक्कादायक निकालांची सुद्धा नोंद झाली आहे. कागल तालुक्यामध्ये संजय मंडलिक गटाचे पानिपत झालं आहे.
वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ आणि शाहू ग्रुपचे समरजितसिंह घाटगे यांच्या आघाडीने सर्वच्या सर्व जागा पटकावल्या आहेत. करवीर तालुक्यात लक्षवेधी असलेल्या पाचगाव जिल्हा परिषद मतदार संघामध्ये काँग्रेसच्या संग्राम पाटील यांनी विजय मिळवला. उचगाव मतदारसंघांमध्ये भाजपच्या नामदेव वाईंगडे यांनी विजय मिळवला. गोकुळ शिरगावमधून काँग्रेसच्या सूदर्शन खोत यांनी विजय मिळवला. दुसरीकडे भर निवडणुकीत हसन मुश्रीफ यांना झटका देत राष्ट्रवादीच्या जिल्हाध्यक्षा शीतल फराकटे यांनी शिंदे गटामध्ये प्रवेश केला होता. मात्र शीतल फराकटे यांना सुद्धा पराभवाचा धक्का बसला आहे. त्यांचा राष्ट्रवादीच्या शोभाताई फराकटे यांनी पराभव केला आहे.
भाजप नेते सुरेश वरपुडकर यांच्या कुटुंबाचा पराभव
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या निकालांनी अनेक राजकीय नेत्यांची झोप उडवली आहे. परभणी जिल्ह्यातून एक धक्कादायक निकाल समोर आला आहे. परभणी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत मतदारांनी प्रमुख भाजप नेते आणि माजी मंत्री सुरेश वरपुडकर यांच्या कुटुंबाला पूर्णपणे नाकारल्याचे चित्र आहे. परभणी जिल्ह्याच्या राजकारणात वर्चस्व असलेल्या वरपुडकर कुटुंबासाठी ही निवडणूक एका मोठ्या राजकीय झटकाच मानली जात आहे. याचे कारण म्हणजे, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत वरपुडकर यांच्या कुटुंबातील पाच सदस्यांपैकी चार जणांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे.