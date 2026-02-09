Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Indian Railway :- रुळावर येतेय भारतीय रेल्वे : महसुलात ५.१ टक्क्यांची वाढ, आर्थिक स्थिती मजबूत

Indian Railways CAG report - २०२२-२३ च्या तुलनेत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारतीय रेल्वेच्या एकूण वाहतूक उत्पन्नात ५.१ टक्क्यांची वाढ

Updated On: Feb 09, 2026 | 04:18 PM
  • २०२२-२३ च्या तुलनेत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारतीय रेल्वेच्या एकूण वाहतूक उत्पन्नात ५.१ टक्क्यांची वाढ
  • या उत्पन्नात प्रवासी वाहतूक, मालवाहतूक आणि इतर संबंधित महसुलाचा समावेश
  • महसूल वाढल्याने भारतीय रेल्वेची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत आणि स्थिर होत असल्याचे संकेत
  • केंद्र सरकारकडून गेल्या तीन आर्थिक वर्षांतील आर्थिक कामगिरीचे तपशील जाहीर
  • ऑपरेटिंग रेशोवर विशेष लक्ष; प्रत्येक रुपयामागे होणारा खर्च मोजण्यासाठी महत्त्वाचा निर्देशांक
  • आधुनिकीकरण, पायाभूत सुविधा विकास आणि व्यवस्थापन सुधारणा यामुळे कार्यक्षमता वाढ
  • प्रवासी सुविधा, सुरक्षा उपाय आणि मालवाहतूक कॉरिडॉर विस्तार यावर वाढलेले लक्ष
  • निरीक्षण नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) च्या अहवालातून महसुली वाढीची पुष्टी
  • भारतीय रेल्वेच्या वार्षिक सांख्यिकी विवरणपत्रात झोननिहाय अधिशेष व तुटीची माहिती
  • सर्व आर्थिक व सांख्यिकीय डेटा भारतीय रेल्वेच्या अधिकृत वेबसाइटवर सार्वजनिकरित्या उपलब्ध
मुंबई, नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क. भारतीय रेल्वेच्या आर्थिक कामगिरीत – सातल्याने सुधारणा होत आहे. २०२२-२३ च्या तुलनेत २०२४-२५ मध्ये एकूण वाहतूक उत्पन्न ५.१ टक्क्यांनी वाढले. यात प्रवासी आणि मालवाहतुकीच्या महसुलाचा समावेश आहे. महसूल वाढत असल्याने रेल्वेची आर्थिक स्थिती रुळावर येत आहे. केंद्र सरकारने गेल्या तीन आर्थिक वर्षातील भारतीय रेल्वेच्या प्रमुख आर्थिक कामगिरीचे तपशील जाहीर केले, ज्यामध्ये ऑपरेटिंग रेशो, एकूण वाहतूक प्राप्ती आणि निव्वळ महसूल वातील ट्रेंड अधोरेखित केले आहेत. केंद्रीय रेल्वे, माहिती आणि प्रसारण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी अलीकडेच राज्यसभेत उपस्थित केलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली.

Holi 2026: होळीसाठी स्पेशल ट्रेनचा धमाका, 1400 अतिरिक्त गाड्या; कोणत्या क्षेत्रासाठी किती Trains धावणार?

सुरक्षिततेमुळे झाली वाढ- सरकार आधुनिकीकरण, पायाभूत सुविधा विकास आणि वागल्या व्यवस्थापन पद्धतीद्वारे भारतीय रेल्वेची कार्यक्षमता आणि आर्थिक शाश्वतता सुधारण्यासाठी वचनबद्ध आहे. प्रवासी सुविधा, सुरक्षा उपाय आणि मालवाहतूक कॉरिडॉरच्या विस्तारावर वाढलेले लक्ष येत्या काळात महसुल वाढीस हातभार लावेल अशी अपेक्षा आहे. तीन वर्षांपासून निरीक्षण नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) च्या अहवालात असे दिसून आले आहे की २०२२-२३ च्या तुलनेत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारतीय रेल्वेच्या एकूण वाहतूक उत्पन्नात ५.१ टक्के वाढ झाली आहे. ही वाढ प्रवासी सेवा, मालवाहतूक आणि रेल्वेशी संबंधित इतर उत्पन्नातून चांगले उत्पन्न झाल्याचे प्रतिबिंबित करते, रेल्वेच्या कार्यक्षमतेचे आणि आर्थिक कामगिरीचे एक प्रमुख सूचक मानले जाणारे ऑपरेटिंग रेशो, गेल्या तीन वर्षाधासून बारकाईने निरीक्षण केले जात आहे. हे रेशों भारतीय रेल्वे प्रत्येक रुपयाच्या महसुलासाठी किती खर्च करते हे दर्शवते.

Budget 2026: कंटाळवाणा नव्हे तर रेल्वेचा प्रवास सुखकर! Vande Bharat सुसाट, तब्बल ‘इतके’ कोटी…

दरवर्षी प्रकाशित होणारा विभागीय कामगिरी डेटा

भारतीय रेल्वेच्या वार्षिक सांख्यिकी विवरणपत्रात विभागीय रेल्वेनिहाय अधिशेष आणि तूट याबाबतची तपशीलवार माहिती संकलित आणि प्रकाशित केली जाते. है अहवाल विविध रेल्वे झोनमधील आर्थिक कामगिरीचे व्यापक चित्र प्रदान करतात आणि देशाच्या विविध प्रदेशांमधील कामकाजाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेचे मूल्यांकन करण्यास मदत करतात. सर्व आर्थिक डेटा, सांख्यिकीय अहवाल पारदर्शकता आणि सार्वजनिक प्रवेशासाठी भारतीय रेल्वेच्या अधिकृत वेबसाइटवर सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध आहे. यामुळे संशोधक, धोरणकर्ते आणि नागरिकांना राष्ट्रीय वाहतूकदाराच्या कामगिरीचा आणि प्रगतीचा मागोवा घेता येतो.

Published On: Feb 09, 2026 | 04:18 PM

