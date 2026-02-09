Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Bangladesh Election 2026 Battle For The Parliamentary Elections Begun This Leaders Reputation At Stake

Bangladesh Election 2026 : बांगलादेशमध्ये रंगला संसदीय निवडणुकीचा रणसंग्राम; ‘या’ नेत्याची प्रतिष्ठा लागली पणाला

Bangladesh Elections 2026 : बांगलादेशात येत्या १२ फेब्रुवारी सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहे. यापार्श्वभूमीवर सध्या बांगलादेशात अनेक पक्षांमध्ये वाद सुरु आहे. संपूर्ण जगाचे लक्ष सध्या या निवडणुकांवर लागले आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 04:18 PM
Bangladesh elections 2026

Bangladesh Election 2026 : बांगलादेशमध्ये रंगला संसदीय निवडणुकीचा रणसंग्राम; 'या' नेत्याची प्रतिष्ठा लागली पणाला (फोटो सौजन्य: सोशळ मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • बांगलादेशात संसदीय निवडणुकीची रणधुमाळी
  • ‘या’ नेत्याची प्रतिष्ठा लागली पणाला
  • जाणून घ्या सध्या काय परिस्थिती बांगलादेशात
Bangladesh Elections 2026 News Marathi : ढाका : बांगलादेशात (Bangladesh) येत्या १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संसदीय निवडणुका होणार आहे. या निवडणुकीकडे दक्षिण आशियाचे लक्ष लागले आहे. सध्या याच पार्श्वभूमीवर बांगलादेशात प्रचंड राजकीय वातावरण तापले आहे. जमात-ए-इस्लामी आणि बांगलादेश नॅशनल पार्टी (BNP)मध्ये जोरदार रंगत सुरु आहे.  BNP अध्यक्ष तारिक रहमान सध्या पंतप्रधान पदाचे दावेदार ठरत असून त्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.

शेख हसीनांच्या काळात सात वेळा जेल अन् कडेवर तान्हं बाळ; बांगलादेशच्या प्रचारात ‘या’ महिलेची होतेय जोरदार चर्चा

आईप्रमाणे मुलगा रचणार का इतिहास?

शेख हसीना (Sheikh Hasina) यांच्या पक्ष अवामी लीगवर सध्या बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे सर्वांचे लक्ष बीएनपीचे अध्यक्ष तारिक रहमान यांच्याकडे आहे. आपल्या आईप्रमाणे सत्ते येऊन तारिक इतिहास रचणार का अशी चर्चा सध्या सुरु आहे. तारिक रहमान बांगलादेशच्या माजी महिला पंतप्रधान खालिदा जिया (Kahleda Zia) यांचे सुपूत्र आहेत. खालिदा जिया यांच्या निधनानंतर बीएनपीची सुत्रे रहमान यांच्याकडे आली आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष आघाडीवर आला आहे. तारिक रहमान हे धोरणात्कम विचारसरणीचे आणि तळागाळातील नेटवर्क मजबूत करणारे नेते म्हणून ओळखले जातात

तारिक रहमान समोरील आव्हाने

  • सध्या तारिक रहमान यांच्यासमोर अनेक आव्हाने आहे. आतापर्यंत तारिक रहमान गेल्या अनेक वर्षांपासून परदेशात राहत होते. त्यांच्या या दिर्घअनुपस्थितीचा विरोधकांना फायदा करुन घेतला आहे.
  • तारिक रहमान यांनी स्वत:ला लोकशाही समर्थक म्हणून सादर केले आहे. त्यांच्या समोर केवळ देशात लोकशाही पुनर्स्थापना करणे, स्वतंत्र निवडणूक आयोग, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्याची आव्हाने आहेत.
  • तसेच त्यांनी पक्षात एकजुटता टिकवून ठेवणे, कट्टरपंथींयांचे वाढते वर्चस्व रोखणे ही दोन सर्वात मोठी आव्हाने आहेत.
  • याच वेळी बांगलादेशच्या निवडणुकांवर आंतरराष्ट्रीय समुदाय देखील लक्ष ठेवून आहे.
  • रहमान यांच्या मार्गात त्यांच्याविरोधात सुरु असलेल्या खटल्यामुळे अनेक कायदेशीर अडचणी देखील आहेत.
ही परिस्थिती पाहता तारिक रहमान बांगलादेशचे राजकीय भविष्य घडवू शकतील का?याची सध्या जोरदार सुरु आहे. शिवाय सध्या बांगलादेशात हिंसाचाराचा वातावरण सुरु आहे. या परिस्थितीला ते सुधारु शकतील असेही प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. १२ फेब्रुवारी २०२६ च्या बांगलादेशच्या सार्वत्रिक निवडणुका देशाच्या स्थिरतेसाठी अत्यंत महत्वाच्या मानल्या जात आहे. पण सध्याच्या अस्थिर परिस्थिती पाहता बांगलादेशाच्या भविष्यात काय लिहून ठेवले आहे हे सांगणे देखील कठीण असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

Bangladesh Elections : बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी युद्ध! BNP-जमातच्या कार्यकर्त्यांमध्ये राडा; चप्पल-बुटांनी एकमेकांना तुडवलं

Web Title: Bangladesh election 2026 battle for the parliamentary elections begun this leaders reputation at stake

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 09, 2026 | 04:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

इस्रायली राष्ट्रपती ऑस्ट्रेलियाच्या दौऱ्यावर; Bondi Beach दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर सिडनीत कडेकोट सुरक्षा
1

इस्रायली राष्ट्रपती ऑस्ट्रेलियाच्या दौऱ्यावर; Bondi Beach दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर सिडनीत कडेकोट सुरक्षा

Bangladesh Elections : बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी युद्ध! BNP-जमातच्या कार्यकर्त्यांमध्ये राडा; चप्पल-बुटांनी एकमेकांना तुडवलं
2

Bangladesh Elections : बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी युद्ध! BNP-जमातच्या कार्यकर्त्यांमध्ये राडा; चप्पल-बुटांनी एकमेकांना तुडवलं

Epstein Files मुळे जागतिक राजकारणात भूकंप; अमेरिकेपासून ते नॉर्वेपर्यंत राजीनाम्यांची लाट
3

Epstein Files मुळे जागतिक राजकारणात भूकंप; अमेरिकेपासून ते नॉर्वेपर्यंत राजीनाम्यांची लाट

डोनाल्ड ट्रम्प यांना बधलं नाही चिनी सरकार! मीडिया टायकून जिमी लाई यांना ठोठावली 20 वर्षांची शिक्षा
4

डोनाल्ड ट्रम्प यांना बधलं नाही चिनी सरकार! मीडिया टायकून जिमी लाई यांना ठोठावली 20 वर्षांची शिक्षा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Indian Railway :- रुळावर येतेय भारतीय रेल्वे : महसुलात ५.१ टक्क्यांची वाढ, आर्थिक स्थिती मजबूत

Indian Railway :- रुळावर येतेय भारतीय रेल्वे : महसुलात ५.१ टक्क्यांची वाढ, आर्थिक स्थिती मजबूत

Feb 09, 2026 | 04:18 PM
Bangladesh Election 2026 : बांगलादेशमध्ये रंगला संसदीय निवडणुकीचा रणसंग्राम; ‘या’ नेत्याची प्रतिष्ठा लागली पणाला

Bangladesh Election 2026 : बांगलादेशमध्ये रंगला संसदीय निवडणुकीचा रणसंग्राम; ‘या’ नेत्याची प्रतिष्ठा लागली पणाला

Feb 09, 2026 | 04:17 PM
पाईट–आंबेठाण गटात राष्ट्रवादीचा झेंडा फडकला; सुनीता शरद बुट्टे पाटील यांचा दणदणीत विजय

पाईट–आंबेठाण गटात राष्ट्रवादीचा झेंडा फडकला; सुनीता शरद बुट्टे पाटील यांचा दणदणीत विजय

Feb 09, 2026 | 04:12 PM
Kanpur Lamborghini Accident: 10 कोटींच्या लॅम्बोर्गिनीने 6 जणांना चिरडले, कोण आहे शिवम मिश्रा?

Kanpur Lamborghini Accident: 10 कोटींच्या लॅम्बोर्गिनीने 6 जणांना चिरडले, कोण आहे शिवम मिश्रा?

Feb 09, 2026 | 04:09 PM
Political News : प्रशासक की ‘सत्तेचा हस्तक’? नायगाव तालुक्यात लोकशाहीला ब्रेक

Political News : प्रशासक की ‘सत्तेचा हस्तक’? नायगाव तालुक्यात लोकशाहीला ब्रेक

Feb 09, 2026 | 03:58 PM
गोकुळचे माजी अध्यक्ष विश्वास पाटील यांच्या मुलाचा दारुण पराभव; पाडळी खुर्दमधून राष्ट्रवादीचा उमेदवार विजयी

गोकुळचे माजी अध्यक्ष विश्वास पाटील यांच्या मुलाचा दारुण पराभव; पाडळी खुर्दमधून राष्ट्रवादीचा उमेदवार विजयी

Feb 09, 2026 | 03:56 PM
IND VS PAK :  “भरपाई म्हणून देण्यासारखे काहीही…,” पाकिस्तानच्या स्वप्नाळू मागण्यांवर ICC ची तिखट प्रतिक्रिया

IND VS PAK :  “भरपाई म्हणून देण्यासारखे काहीही…,” पाकिस्तानच्या स्वप्नाळू मागण्यांवर ICC ची तिखट प्रतिक्रिया

Feb 09, 2026 | 03:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Feb 09, 2026 | 03:43 PM
वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM