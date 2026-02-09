ZP Election Results : साताऱ्यात भाजप आघाडीवर तर राष्ट्रवादी 14 जागांवर...; अनेक दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला

सातारा : सातारा जिल्हा परिषद व जिल्ह्यातील ११ पंचायत समितींसाठी मतदान झाले आहे. जिल्हा परिषदेच्या ६५ तर पंचायत समितीच्या १३० जागांसाठी सुमारे ६७ टक्क्यांवर मतदान झाले आहे. जिल्हा परिषदेसाठी ६५ गट व ११ पंचायत समित्यांमधील १३० गणांसाठी निवडणूक जाहीर झाली होती. त्यात माण तालुक्यातील आंधळी पंचायत समिती गणाची एक जागा बिनविरोध झाली. आता या निवडणुकीचे निकाल समोर येत आहे. त्यात साताऱ्यात भाजप आघाडीवर दिसत आहे.
२०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत जिल्ह्यात ६८.९० टक्के मतदान झाले होते. जिल्हा परिषदेच्या २३१, तर पंचायत समितीच्या ३९५ उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य ठरणार आहे. नेत्यांचे कुटुंबीय रिंगणात असल्याने निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जिल्हा परिषदेच्या ६५ गटांसाठी व पंचायत समितीच्या १२९ गणांसाठी जिल्ह्यात सरासरी ६५ टक्के मतदान झाले. जिल्हा परिषदेच्या २३१ तर पंचायत समितीच्या ३९५ उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य मतदान यंत्रात सीलबंद झाले आहे. दरम्यान, मंत्री जयकुमार गोरे, आमदार महेश शिंदे, माजी आमदार मदन भोसले, माजी आमदार नरेंद्र पाटील, यांचे कुटुंबीय निवडणूक रिंगणात उतरले होते. त्यामुळे आता अनेक दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.
या निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात एकूण २१ लाख ९४ हजार ११० मतदारांची नोंदणी झाली होती. यामध्ये पुरुष मतदार ११ लाख ८ हजार २०३, महिला मतदार १० लाख ८५ हजार ८४७, तर इतर ६० मतदार आहेत. मतदानासाठी जिल्ह्यात २ हजार ८७७ मतदान केंद्रे निश्चित करण्यात आली होती. प्रशासनाने मतमोजणी प्रक्रिया शांततेत व पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. प्रत्येक टेबलला 16 कर्मचाऱ्यांकडून गट आणि गणनिहाय मतमोजणी केली जाणार असून, सर्वप्रथम टपाली मतदान हे मोजले गेले.
निवडणूक प्रक्रियेची घेण्यात आली रंगीत तालीम
जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या सूचनेप्रमाणे अधिकार प्राप्त झालेले निवडणूक निर्णय अधिकारी निवडणूक प्रक्रियेची रंगीत तालीम घेतली. महसूल यंत्रणा आणि पोलीस प्रशासन यांच्या उपस्थितीमध्ये इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनची सील उघडली गेली. सातारा जिल्ह्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीने 61 तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने 41 उमेदवार उभे केले होते. त्यामुळे खरी लढत राष्ट्रवादी विरुद्ध भाजप विरुद्ध शिवसेना अशीच दिसत आहे.
