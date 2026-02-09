Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Is Uddhav Thackerays Membership As An Mla In Jeopardy Criticism From Senior Leaders Of The Bjp And The Shinde Faction Of Shiv Sena

Uddhav Thackeray News: उद्धव ठाकरेंची आमदारकी धोक्यात ? भाजप आणि शिंदेसेनेच्या बड्या नेत्यांनी डिवचलं

राज्यात सध्या महायुतीकडे २३५ आमदारांचे भक्कम पाठबळ आहे. या संख्याबळाच्या जोरावर महायुतीचे ७ उमेदवार सहजपणे विधान परिषदेवर निवडून जाऊ शकतात.

Updated On: Feb 09, 2026 | 12:25 PM
Uddhav Thackeray News: उद्धव ठाकरेंची आमदारकी धोक्यात ? भाजप आणि शिंदेसेनेच्या बड्या नेत्यांनी डिवचलं

उद्धव ठाकरेंची आमदारकी धोक्यात ? भाजप आणि शिंदेसेनेच्या बड्या नेत्यांची टिका

Follow Us:
Follow Us:
  • उद्धव ठाकरेंसमोर विधान परिषदेचे मोठे आव्हान
  • १३ मे २०२६ मध्ये ठाकरे यांची विधान परिषदेची मुदत संपत आहे
  • महायुतीकडे २३५ आमदारांचे भक्कम पाठबळ
Uddhav Thackeray News: राज्याचे मुख्यमंत्री आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांचा विधान परिषदेतील सदस्यत्वाचा कार्यकाळ 13 मे 2026 रोजी संपणार आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे संख्याबळ पाहता त्यांना पुन्हा विधानपरिषदेवर संधी मिळणार का, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाल्या आहे. या सगळ्या घडामडींवर भाजपचे राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सूचक विधान केलं आहे.

भाजप नेते पंकज भोयर यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना महायुतीच्या विजयाचा विश्वास व्यक्त केला आहे. त्याचवेळी विरोधकांच्या विस्कळीत नियोजनावरही जोरदार टीका केली आहे. “आजच्या निकालात महायुतीला मिळणारे यश हे सरकारने गेल्या अडीच वर्षांत केलेल्या विकासकामांची पावती आहे. जनतेने विरोधकांना पूर्णपणे नाकारले आहे. काँग्रेसमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्यामुळेच त्यांच्यावर स्वबळावर लढण्याची वेळ आली,” असे मत भोयर यांनी व्यक्त केले. (Maharashtra Politics)

ZP Election Results : साताऱ्यात भाजप आघाडीवर तर राष्ट्रवादी 14 जागांवर…; अनेक दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला

उद्धव ठाकरेंसमोर विधान परिषदेचे मोठे आव्हान यावेळी भोयर यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या आगामी राजकीय अडचणींकडेही लक्ष वेधले.  १३ मे २०२६ मध्ये ठाकरे यांची विधान परिषदेची मुदत संपत असून, सध्याच्या पक्षीय बलाबलानुसार त्यांच्याकडे केवळ २० आमदार आहेत. निवडून येण्यासाठी आवश्यक असलेला ३० मतांचा कोटा गाठणे ठाकरेंसाठी कठीण असल्याचे त्यांनी नमूद केले. “काँग्रेस आणि शरद पवार गटाच्या मदतीशिवाय त्यांना पुन्हा निवडून येणे शक्य नाही, परंतु महाविकास आघाडीत राज्यसभेवरून सुरू असलेली ओढाताण पाहता ठाकरेंची वाट खडतर दिसते,” असा टोलाही त्यांनी लगावला.

सयाजी शिंदेंच्या राजकारणावरून टोला प्रसिद्ध अभिनेते सयाजी शिंदे यांच्या सक्रिय राजकारणाबाबत बोलताना भोयर यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. “ते उत्तम अभिनेते आहेत, पण ते अचानक सक्रिय राजकारणात चर्चा कधीपासून करायला लागले? यावर विश्वास बसत नाही,” अशा शब्दांत त्यांनी शिंदेंच्या राजकीय भूमिकेवर टिप्पणी केली.

त्याचवेळी शिवसेना शिंदे गटाचे नेते उदय सामंत यांनीदेखील याच मुद्द्यावरून ठाकरे गटाला डिवचलं आहे. ” विधानपरिषदेची निवडणूक ही संख्याबळावर होत असते. आमच्याकडे २३७ आमदार आहेत. समोरच्यांकडे किती आमदार आहेत, हे सर्वांना माहिती आहे. त्यामुळे उगाचच कुणी धाडस करू नये, याची एक कार्यकर्ता म्हणून मला पूर्ण कल्पना आहे.” असा टोला उदय सामंत यांनी लगावला आहे.

Maharashtra EVM Controversy: ढाब्यावर सापडलेल्या ‘त्या‌’ दोन राखीव ईव्हीएम प्रकरणावर निवडणूक

राज्यातील जिल्हा परिषद निकालांच्या धामधुमीतच आता विधान परिषदेच्या आगामी निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. सध्याचे विधानसभेतील पक्षीय संख्याबळ पाहता महायुतीचे पारडे जड दिसत असून, महाविकास आघाडी आणि विशेषतः उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर स्वतःची जागा निवडून आणण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.

राज्यात सध्या महायुतीकडे २३५ आमदारांचे भक्कम पाठबळ आहे. या संख्याबळाच्या जोरावर महायुतीचे ७ उमेदवार सहजपणे विधान परिषदेवर निवडून जाऊ शकतात. दुसरीकडे, महाविकास आघाडीकडे माकप आणि शेकापसह केवळ ४८ आमदारांचे बळ असून, त्यांना आपल्या जागा टिकवण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे.

Eknath Shinde Birthday : गेमचेंजर शिंदे! रिक्षावाला ते मुख्यमंत्री थक्क करणारा राजकीय प्रवास

ठाकरेंसाठी ‘काँग्रेस-राष्ट्रवादी’चा आधार ठरणार निर्णायक

शिवसेना (ठाकरे गट) कडे विधानसभेत केवळ २० आमदार आहेत. विधान परिषदेची एक जागा जिंकण्यासाठी साधारण २९ ते ३० मतांच्या कोट्याची आवश्यकता आहे. अशा परिस्थितीत उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा विधान परिषदेवर जाण्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) यांच्या अतिरिक्त मतांची नितांत गरज भासणार आहे. जर ठाकरेंनी राज्यसभा किंवा विधान परिषदेच्या इतर जागांसाठी मित्रपक्षांना पाठिंबा दिला, तरच त्यांच्यासाठी विधान परिषदेचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. उद्धव ठाकरे स्वतः रिंगणात उतरणार की पक्षातील एखाद्या नव्या चेहऱ्याला संधी देणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 

Web Title: Is uddhav thackerays membership as an mla in jeopardy criticism from senior leaders of the bjp and the shinde faction of shiv sena

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 09, 2026 | 12:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Eknath Shinde Birthday : गेमचेंजर शिंदे! रिक्षावाला ते मुख्यमंत्री थक्क करणारा राजकीय प्रवास
1

Eknath Shinde Birthday : गेमचेंजर शिंदे! रिक्षावाला ते मुख्यमंत्री थक्क करणारा राजकीय प्रवास

Nashik Politics: एकनाथ शिंदेंच्या नाशिकच्या गडाला सुरुंग…; बडा नेता सोडणार साथ
2

Nashik Politics: एकनाथ शिंदेंच्या नाशिकच्या गडाला सुरुंग…; बडा नेता सोडणार साथ

‘…तर आंबेगाव तालुक्यात एमआयडीसी उभारणार’; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आश्वासन
3

‘…तर आंबेगाव तालुक्यात एमआयडीसी उभारणार’; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आश्वासन

Eknath Shinde News: ओतूर आणि नारायणगाव नगरपंचायतीला लवकरच मंजुरी एकनाथ शिंदे
4

Eknath Shinde News: ओतूर आणि नारायणगाव नगरपंचायतीला लवकरच मंजुरी एकनाथ शिंदे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
घरबसल्या पाहा आई-लेकामधील हळुवार नात्याची गोष्ट ‘उत्तर’, ‘या’ओटीटीवर प्रदर्शित होणार,वाचा सविस्तर

घरबसल्या पाहा आई-लेकामधील हळुवार नात्याची गोष्ट ‘उत्तर’, ‘या’ओटीटीवर प्रदर्शित होणार,वाचा सविस्तर

Feb 09, 2026 | 12:38 PM
Epstein Files मुळे जागतिक राजकारणात भूकंप; अमेरिकेपासून ते नॉर्वेपर्यंत राजीनाम्यांची लाट

Epstein Files मुळे जागतिक राजकारणात भूकंप; अमेरिकेपासून ते नॉर्वेपर्यंत राजीनाम्यांची लाट

Feb 09, 2026 | 12:38 PM
सायबर हल्ले ठरले भारतीय कंपन्यांसाठी सर्वात मोठा धोका; 51% CEO चिंतेत

सायबर हल्ले ठरले भारतीय कंपन्यांसाठी सर्वात मोठा धोका; 51% CEO चिंतेत

Feb 09, 2026 | 12:30 PM
मराठी सिनेसृष्टीसाठी ऐतिहासिक क्षण! ‘गोंधळ’ या मराठी चित्रपटाचा ‘फिप्रेस्को’ने केला गौरव

मराठी सिनेसृष्टीसाठी ऐतिहासिक क्षण! ‘गोंधळ’ या मराठी चित्रपटाचा ‘फिप्रेस्को’ने केला गौरव

Feb 09, 2026 | 12:27 PM
Uddhav Thackeray News: उद्धव ठाकरेंची आमदारकी धोक्यात ? भाजप आणि शिंदेसेनेच्या बड्या नेत्यांनी डिवचलं

Uddhav Thackeray News: उद्धव ठाकरेंची आमदारकी धोक्यात ? भाजप आणि शिंदेसेनेच्या बड्या नेत्यांनी डिवचलं

Feb 09, 2026 | 12:25 PM
Udayanraje Bhosle : “आमच्यावर प्रेम करणा-या कोणत्याही व्यक्तीने..! खासदार उदयनराजे भोसले यांचा वाढदिवस न साजरा करण्याचा निर्णय

Udayanraje Bhosle : “आमच्यावर प्रेम करणा-या कोणत्याही व्यक्तीने..! खासदार उदयनराजे भोसले यांचा वाढदिवस न साजरा करण्याचा निर्णय

Feb 09, 2026 | 12:22 PM
मोबाईल मार्केटमध्ये होणार Starlink ची एंट्री? नेटवर्क नसलेल्या ठिकाणीही असेल इंटरनेट? SpaceX च्या नव्या प्लॅनकडे जगाचं लक्ष

मोबाईल मार्केटमध्ये होणार Starlink ची एंट्री? नेटवर्क नसलेल्या ठिकाणीही असेल इंटरनेट? SpaceX च्या नव्या प्लॅनकडे जगाचं लक्ष

Feb 09, 2026 | 12:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM