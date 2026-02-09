वाळव्यात जयंत पाटलांनी केला विरोधकांचा करेक्ट कार्यक्रम; भाजप अन् अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला मोठा धक्का

जयंत पाटील यांचे प्रमुख विरोधक व भाजपचे जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक यांना त्याच्या होम ग्राऊंड असलेल्या पेठ व येलूर या दोन्ही जिल्हा परिषद मतदारसंघांत पराभव पत्करावा लागला. त्यांच्या वहिनी हर्षदा राहुल महाडिक यांचा येलूर जिल्हा परिषद गटात पराभव केला. त्यामुळे भाजपच्या गोटात मोठी निराशा पसरली आहे. जिल्हा परिषदेच्या अवघ्या एका जागेवर व पंचायत समितीच्या ४ जागेवर भाजपाला यश मिळाले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष निशिकांत पाटील यांचे सहाच्या -सहा पदाधिकारी निवडणुकीत पराभूत झाले. ते वेगवेगळी चिन्हे घेवून निवडणुकीच्या मैदानात उतरले होते. याच निवडणुकीत रयत क्रांती संघटनेचे नेते आमदार सदाभाऊ खोत यांना मात्र दिलासा मिळाला. त्यांची सून मोहिनी खोत यांनी अवघ्या १३० मतांनी विजय नोंदवत यश संपादन केले.
जयंत पाटील यांनी स्वतः निवडणुकीत लक्ष घालून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीत दोन्ही ठिकाणी यश मिळवण्यासाठी प्रचाराची धुरा सांभाळली. त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला. जिल्हा परिषदेत ११ पैकी ८ जागी वर्चस्व राखले. त्यात आपला सहकारी पक्ष उबाठा शिवसेना गटाचे जिल्हा अध्यक्ष अभिजित पाटील यांनी विजय मिळवला. तर पंचायत समितीत २२ पैकी तब्बल १४ जागांवर त्यांनी विजयी मिळवला. शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाचे नेतृत्व करणाऱ्या गौरव नायकवडी यांच्या नेतृत्वाखाली ४ जागेवर पंचायत समितीमध्ये व एका जिल्हा परिषदेच्या जागेवर विजय मिळवला. अवघ्या २० ते १०० मतांच्या फरकाने राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या ३ उमेदवारांना पराभव स्वीकारावा लागला.
संपूर्ण निवडणूक काळात जयंत पाटील यांनी स्वतः मैदानात उतरून गावोगावी दौरे, सभा, बैठका घेत थेट मतदारांशी संवाद साधला होता. विरोधकांवर टीका करण्यापेक्षा विकासकामांचा लेखाजोखा मांडत भविष्यातील स्पष्ट दृष्टीकोन जनतेसमोर ठेवला होता. यामुळेच मतदारांनी मोठ्या विश्वासाने शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या पारड्यात भरघोस मतदान केले.
निकाल जाहीर होताच तालुक्यात शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला. फटाक्यांची आतषबाजी, ढोल-ताशांच्या गजरात विजयोत्सव साजरा करण्यात आला. अनेक ठिकाणी जयंत पाटील यांचे फोटो हातात घेत जल्लोष करण्यात आला. या घवघवीत यशामुळे वाळवा तालुक्यात जयंत पाटील यांचे राजकीय वर्चस्व अधिक बळकट झाले. त्यांनी विरोधकांचा मात्र करेक्ट कार्यक्रम केला. या निकालामुळे वाळवा तालुक्यात जयंत पाटील यांचे राजकीय वजन पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. आगामी राजकारणात याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
वाळवा तालुका बलाबल
जिल्हा परिषदेत शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे वर्चस्व
राष्ट्रवादी काँग्रेस – ( श.प ) ७
शिवसेना उबाठा -१
भाजप – १
शिवसेना (एकनाथ शिंदे) -१
रयत क्रांती पक्ष – १
वाळवा पंचायत समितीवर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे वर्चस्व
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) -१४
भाजप – ४
शिवसेना (शिंदे गट) -४