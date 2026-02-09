Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Kanpur Lamborghini Accident: 10 कोटींच्या लॅम्बोर्गिनीने 6 जणांना चिरडले, कोण आहे शिवम मिश्रा?

कानपूरच्या पॉश ग्वाल्टोली भागात, एका वेगाने येणाऱ्या लॅम्बोर्गिनी कारने प्रथम एका बुलेटला आणि नंतर एका ऑटोरिक्षाला धडक दिली आणि नंतर ती नियंत्रणाबाहेर जाऊन फूटपाथवर चढली. या अपघातात तीन जण जखमी झाले.

Updated On: Feb 09, 2026 | 04:09 PM
Kanpur Lamborghini Accident : उत्तर प्रदेशातील कानपूरमध्ये एका भरधाव वेगाने येणाऱ्या लॅम्बोर्गिनी कारने 6 जणांना उडवल्याची घटना समोर आली. तंबाखू व्यापारी केके मिश्रा यांचा मुलगा शिवम मिश्रा याच्यावर त्याच्या गाडीने सहा जणांना चिरडल्याचा आरोप आहे. गाडीने एका मोटारसायकललाही धडक दिली. धडक इतकी जोरदार होती की स्वार सुमारे १० फूट खाली फेकला गेला. या धक्कादायक घटनेनंतर खळबळ उडाली आहे. अपघातानंतर संतप्त लोकांनी शिवमच्या गाडीला घेरले. त्याच्या बाउन्सर्सनी गर्दीशी गैरवर्तन करण्यास सुरुवात केली.दोन वर्षांपूर्वी आयकर विभागाच्या छाप्यानंतर तो प्रसिद्धीझोतात आला होता.

कानपूरच्या पॉश ग्वालटोली भागात, एका वेगाने येणाऱ्या लॅम्बोर्गिनी कारने एका बुलेटला आणि नंतर ऑटोरिक्षाला धडक दिली आणि त्यानंतर नियंत्रण गमावले आणि तो फूटपाथवर चढला. या अपघातात तीन जण जखमी झाले. पोलिसांनी आयपीसीच्या विविध कलमांखाली अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. रविवारी दुपारी ३:१५ च्या सुमारास हा अपघात झाला. पोलिसांनी कार जप्त केली आहे. घटनेनंतर, कार चालवणाऱ्या शिवम मिश्राला त्याच्या अंगरक्षकांनी खिडकी तोडून बाहेर काढले आणि तेथून नेले. शिवम मिश्रा हा प्रसिद्ध तंबाखू व्यापारी केके मिश्रा यांचा मुलगा आहे. अपघाताच्या वेळी शिवम दारू पिऊन होता असा घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या लोकांचा दावा आहे.

बर्फाच्या चादरमध्ये खुलले केदारनाथ धामचे सौंदर्य; गुडघाएवढ्या बर्फात भारतीय सैनिकांचा खडा पहारा

शिवम मिश्रा कोण आहे?

मिळालेल्या माहितीनुसार, शिवम मिश्रा दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा त्यांच्या वडिलांच्या कंपनी बंशीधर टोबॅको लिमिटेडवर आयकर विभागाने छापा टाकला तेव्हा ते चर्चेत आले होते. कानपूर, दिल्ली, मुंबई आणि गुजरातसह पाच राज्यांमधील २० ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. कंपनीने २० ते २५ कोटी (२००-२५० दशलक्ष रुपये) वार्षिक उत्पन्न जाहीर केले होते, तर तिची उलाढाल अंदाजे १०० ते १५० कोटी (१००-१५० दशलक्ष रुपये) होती.

कोटींच्या लक्झरी कारची आवड

कंपनीने जीएसटी नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केला. शिवमने त्याच्या दिल्लीतील निवासस्थानातून अनेक लक्झरी कार जप्त केल्या तेव्हाही ते चर्चेत आले. या सर्व कारचा नोंदणी क्रमांक ‘४०१८’ होता आणि त्यांची किंमत अंदाजे ५० कोटी (५०० दशलक्ष रुपये) होती. या कारमध्ये १६ कोटी रुपयांची रोल्स-रॉइस फॅंटम, मॅकलरेन, पोर्शे आणि लॅम्बोर्गिनी रेव्हुएल्टो यांचा समावेश होता.

छाप्यादरम्यान प्राप्तिकर विभागाने ४.५ कोटी रुपये रोख आणि ७ कोटी रुपयांचे दागिने जप्त केले. शिवम मिश्रा यांच्या मालकीच्या अनेक महागड्या घड्याळे देखील जप्त करण्यात आल्या, ज्यामध्ये २.५ कोटी रुपयांचे हिरे जडवलेले घड्याळ समाविष्ट आहे. बंशीधर टोबॅको प्रायव्हेट लिमिटेड ही पान मसाल्याच्या आघाडीच्या उत्पादकांपैकी एक आहे. कंपनीचे घोषित उत्पन्न २०-२५ कोटी रुपये होते, जे तिच्या अंदाजे १००-१५० कोटी रुपयांच्या उलाढालीच्या अगदी उलट आहे. तथापि, छाप्यानंतर या प्रकरणांमध्ये कोणती कारवाई करण्यात आली याबद्दल कोणतीही माहिती जाहीर केलेली नाही.

निवडणूक होणाऱ्या राज्यांत केंद्राकडून निधींचा पाऊस; तीन राज्यांना मिळणार 9234 कोटी

Published On: Feb 09, 2026 | 04:09 PM

Feb 09, 2026 | 04:09 PM
