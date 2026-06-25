संभाजीनगर पोलिस दलात मोठा फेरबदल, 12 नव्या अधिकाऱ्यांची एंट्री; 4 अधिकारी जिल्ह्याबाहेर

छत्रपती संभाजीनगर : राज्य गृह विभागाने मंगळवारी पोलिस निरीक्षक ते उपअधीक्षक (डीवायएसपी) आणि सहायक पोलिस आयुक्त (एसीपी) पदोन्नती तसेच बदल्यांचे आदेश जाहीर केले. राज्यभरातील २२४ पोलिस निरीक्षकांना पदोन्नती देण्यात आली असून, ११५ अधिकाऱ्यांच्या बदल्याही करण्यात आल्या आहेत. या प्रशासकीय फेरबदलाचा प्रभाव छत्रपती संभाजीनगर शहर व ग्रामीण पोलिस दलावरही दिसून आला आहे. पदोन्नतीमुळे आणि बदल्यांमुळे जिल्ह्याला १२ नवे अधिकारी मिळाले असून, चार अधिकाऱ्यांची जिल्ह्याबाहेर बदली झाली आहे. तसेच दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विद्यमान पदावर एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शहर व ग्रामीण पोलिस प्रशासनातील अनेक महत्त्वाच्या पदांवर नव्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होणार आहे. यामुळे विविध शाखांतील प्रशासकीय कामकाजाला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पोलिस निरीक्षक पदावरून डीवायएसपी किंवा एसीपी पदावर पदोन्नती मिळालेल्यांमध्ये संजय देशमुख (आर्थिक गुन्हे शाखा, ग्रामीण), दिपाली भुजबळ (मुख्यालय, लोहमार्ग), वैशाली चांदगुडे (राष्ट्रीय महामार्ग संरक्षण), स्वाती थोरात (ग्रामीण मुख्यालय), विश्वजित काईगडे (सिल्लोड उपविभाग), संजय नाळे (जात पडताळणी समिती), प्रविण खाणापुरे (एसआयडी) आणि मजहर अली सय्यद (शहर एसीपी कार्यालय) यांचा समावेश आहे. याशिवाय चंद्रशेखर कदम आणि नरेंद्र पाडळकर यांनाही पदोन्नती मिळाली असून त्यांची नियुक्ती शहरातच कायम ठेवण्यात आली आहे.
चार अधिकारी जिल्ह्याबाहेर
पदोन्नतीनंतर उपअधीक्षक सतीश वाघ यांची हिंगोली येथे, किशोर चौधरी यांची पोलिस प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक येथे, तर सुनिल माने यांची नांदेड येथे बदली करण्यात आली आहे. ब्रम्हदेव गावडे यांची पुणे शहर पोलिस दलात नियुक्ती करण्यात आली आहे.
पूजा नांगरे, सुभाष भुजंग यांना बदलीपासून दिलासा
ग्रामीण विभागाच्या उपविभागीय अधिकारी पूजा नांगरे आणि शहरातील सहायक पोलिस आयुक्त सुभाष भुजंग यांना त्यांच्या विद्यमान पदावर आणखी एका वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाची दखल घेत शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे. प्रशासनातील सातत्य राखण्यासाठी ही मुदतवाढ महत्त्वाची ठरणार आहे.
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दोन अधिकाऱ्यांच्या झाल्या बदल्या
या आदेशात दत्तात्रय थोपटे यांची जात पडताळणी समितीत, तर दिनेशकुमार कोल्हे यांची अतिरिक्त अधीक्षक, सीआयडी पदावर बदली करण्यात आली आहे. या बदल्यांमुळे संबंधित विभागांमध्ये नव्या जबाबदाऱ्यांचे वाटप होणार आहे.