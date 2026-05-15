Chhatrapati Sambhajinagar: वा रे वा! शहरात पाण्यासाठी वणवण, अन मनपा पदाधिकाऱ्यांसाठी २५ लाखांच्या आलिशान 'ईव्ही' गाड्यांची खरेदी

छत्रपती संभाजीनगर शहरात १० दिवसांआड पाणी मिळत असताना मनपा प्रशासनाकडून २५ लाखांच्या नवीन ईव्ही गाड्यांच्या खरेदीची तयारी सुरू आहे. या उधळपट्टीमुळे शहरवासीयांमध्ये संतापाची लाट आहे.

Updated On: May 15, 2026 | 03:50 PM
Chhatrapati Sambhajinagar: वा रे वा! शहरात पाण्यासाठी वणवण, अन मनपा पदाधिकाऱ्यांसाठी २५ लाखांच्या आलिशान ‘ईव्ही’ गाड्यांची खरेदी
  • वा रे वा!
  • शहरात पाण्यासाठी वणवण
  • अन् मनपा पदाधिकाऱ्यांसाठी २५ लाखांच्या आलिशान ‘ईव्ही’ गाड्यांची खरेदी
छत्रपती संभाजीनगर, (शहर प्रतिनिधी): शहरात भीषण पाणीटंचाईने नागरिक हैराण झाले असताना महानगरपालिकेकडून पदाधिकाऱ्यांसाठी आलिशान ईलेक्ट्रक वाहन खरेदीची तयारी सुरू झाल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. अनेक भागांत १० ते १२ दिवसांआड पाणीपुरवठा होत असून नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण भटकंती करावी लागत आहे. उन्हाचा पारा ४३ अंशांवर गेल्याने परिस्थिती आणखी गंभीर बनली आहे.

अशा पार्श्वभूमीवर महापौर, उपमहापौर आणि स्थायी समिती सभापती यांच्यासाठी प्रत्येकी सुमारे २५ लाख रुपये किमतीच्या ईव्ही गाड्या खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. बुधवारी मनपा मुख्यालयात ईव्ही कारचे प्रात्यक्षिक सादर करण्यात आले. यावेळी महापौरांनी स्वतः वाहन चालवून ट्रायल घेतली. तर दुसरीकडे शहरातील अनेक भागांत नियमित पाणीपुरवठा कोलमडला असून नागरिकांना १० ते १२ दिवसांआड पाणी मिळत आहे. त्यामुळे टँकरवर अवलंबित्व वाढले आहे. महिलांना व ज्येष्ठ नागरिकांना पाण्यासाठी लांबच लांब रांगा लावाव्या लागत आहेत. वाढत्या उष्णतेमुळे पाण्याची मागणी अधिक वाढली असून नागरिकांची अक्षरशः होरपळ होत आहे. मनपा ईव्ही गाड्या खरेदीत दंग असल्याचे दिसत आहे.

जर्मनी अभ्यास दौरा रद्द

दरम्यान, मनपातील चार अधिकाऱ्यांचा जर्मनी अभ्यास दौरा राज्य शासनाच्या आदेशानुसार रद्द करण्यात आला आहे. १५ ते २३ मेदरम्यान हा दौरा नियोजित होता. नगररचना विभागातील अधिकारी या दौऱ्यात सहभागी होणार होते, अशी माहिती आयुक्तांनी दिली.

छत्रपती संभाजीनगरचा 'वनवास' संपला! ३३ वर्षांनंतर विकास आराखड्याला अंतिम मंजुरी; ४८७ 'वगळलेले' भागही समाविष्ट

महानगरपालिकेच्या ईव्ही खरेदीवरून प्रश्नचिन्ह

पंतप्रधानांनी इंधन बचतीसाठी ईव्ही वापर वाढविण्याचे आवाहन केले असले तरी सध्याच्या परिस्थितीत अशा महागड्या वाहन खरेदीला प्राधान्य देणे योग्य का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मूलभूत प्रश्न प्रलंबित असताना प्रशासनाचा हा निर्णय वादग्रस्त ठरत आहे.

आधीच सहा गाड्या, पुन्हा खरेदीची चर्चा

मागील वर्षी स्मार्ट सिटी योजनेतर्गत मनपाने सहा ईव्ही गाड्या खरेदी केल्या आहेत. या गाड्या सध्या चांगल्या स्थितीत असून त्यांचा वापर मर्यादित आहे. तरीदेखील नव्या गाड्यांची खरेदी करण्याचा प्रस्ताव पुढे आणण्यात येत असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

एमआयएम नगरसेवक मतीन पटेल यांच्या ३ अनधिकृत मालमत्तांवर महापालिकेचा 'बुलडोझर'; पहाटे मोठी कारवाई

Published On: May 15, 2026 | 03:50 PM

