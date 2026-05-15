Kokan Farmers Protest Mumbai : काजू-आंबा उत्पादकांचे मुंबईत आंदोलन; राजू शेट्टींसह नेते पोलिसांच्या ताब्यात

दरम्यान, विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या कोकणातील काजू आणि आंबा उत्पादकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. ताब्यात घेतलेल्यांमध्ये शेतकरी नेते राजू शेट्टी, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, शेकपचे जयंत पाटील, शिवसेनेचे माजी खासदार विनायक राऊत आणि इतर अनेक नेत्यांचा समावेश आहे. या कारवाईनंतर, आंदोलन करणारे शेतकरी अधिकच आक्रमक झाले.
Mumbai News : भाभा रुग्णालयात प्रसूतीनंतर महिलेचा वेदनेतून मृत्यू; डॉक्टरांनी दुर्लक्ष केल्याचा नातेवाईकांचा आरोप
कोकणातील आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना यावर्षी मोठे नुकसान झाले आहे. असे असूनही सरकारने केवळ २२,००० रुपयांची मदत जाहीर केली. याच्या निषेधार्थ, काजू आणि आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांनी मुंबईत आंदोलन केले. गिरगाव चौपाटीपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी, ‘वर्षा’ बंगल्यापर्यंत मोर्चा काढण्याची त्यांची योजना होती. आंदोलकांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन आपल्या विविध मागण्या मांडण्याचा मानस होता. मात्र, हे घडण्यापूर्वीच पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतले.
पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, “आम्ही दुपारी ४ वाजता गिरगाव चौपाटीवर जमलो होतो. तेव्हा पोलीस अचानक आले आणि त्यांनी आम्हाला ताब्यात घेतले. आम्ही कोणताही गुन्हा केला नव्हता. आम्ही फक्त आंदोलन करण्याचा प्रयत्न करत होतो. आम्ही आंदोलनाच्या ठिकाणी पोहोचेपर्यंत आम्हाला ताब्यात घेण्याचा पोलिसांना कोणताही अधिकार नव्हता. पण पोलिसांनी आम्हाला ढकलाढकली करत जबरदस्तीने ताब्यात घेतले . आम्हाला कायदा शिकवण्याची गरज नाही. आम्ही बनवलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करणे हे पोलिसांचे काम आहे, पण ते नेमक्या त्याच गोष्टीच्या विरोधात काम करत असल्याचे दिसते.”
राजू शेट्टी पुढे म्हणाले, “कोकणातील शेतकरी गेल्या दोन महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत. मुख्यमंत्री विविध कामांसाठी तीन-चार वेळा कोकणात आले, पण त्यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष दिले नाही किंवा त्यांचे निवेदन स्वीकारले नाही. गेल्या ५० वर्षांत पहिल्यांदाच कोकणातील शेतकरी मुंबईत आले, पण पोलिसांनी त्यांची व्यथा समजून घेण्याऐवजी त्यांना ताब्यात घेतले.”
Maharashtra Cabinet Decisions: वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतींसाठी ५०% सवलत; ‘सिंधुरत्न’ योजनेला मुदतवाढ, नाशिकसाठी कोट्यवधींचा निधी