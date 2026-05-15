Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Kokan Farmers Protest Mumbai : काजू-आंबा उत्पादकांचे मुंबईत आंदोलन; राजू शेट्टींसह नेते पोलिसांच्या ताब्यात

कोकणातील काजू आणि आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी मुंबईत आंदोलन छेडले असताना पोलिसांनी राजू शेट्टी, हर्षवर्धन सपकाळ, जयंत पाटील आणि विनायक राऊत यांच्यासह अनेक नेत्यांना ताब्यात घेतले.

Updated On: May 15, 2026 | 04:31 PM
काजू-आंबा उत्पादकांचे मुंबईत आंदोलन; राजू शेट्टींसह नेते पोलिसांच्या ताब्यात

काजू-आंबा उत्पादकांचे मुंबईत आंदोलन; राजू शेट्टींसह नेते पोलिसांच्या ताब्यात

Follow Us:
Follow Us:
  • काजू-आंबा उत्पादकांचे मुंबईत आंदोलन
  • राजू शेट्टींसह नेते पोलिसांच्या ताब्यात
  • सरकारने जाहीर केलेली 22 हजार रुपयांची मदत अपुरी
Kokan Farmers Protest Mumbai News Marathi : आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी, त्यांना चांगला बाजारभाव मिळावा, यासाठी मुंबईत माजी खासदार राजू शेट्टी, माजी मंत्री महादेव जानकर, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्याकडून मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर आंदोलन करण्यात येणार होते. मात्र, त्यापूर्वीच या सर्वांची पोलिसांनी धरपकड केली आहे.

दरम्यान, विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या कोकणातील काजू आणि आंबा उत्पादकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. ताब्यात घेतलेल्यांमध्ये शेतकरी नेते राजू शेट्टी, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, शेकपचे जयंत पाटील, शिवसेनेचे माजी खासदार विनायक राऊत आणि इतर अनेक नेत्यांचा समावेश आहे. या कारवाईनंतर, आंदोलन करणारे शेतकरी अधिकच आक्रमक झाले.

Mumbai News : भाभा रुग्णालयात प्रसूतीनंतर महिलेचा वेदनेतून मृत्यू; डॉक्टरांनी दुर्लक्ष केल्याचा नातेवाईकांचा आरोप

कोकणातील आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना यावर्षी मोठे नुकसान झाले आहे. असे असूनही सरकारने केवळ २२,००० रुपयांची मदत जाहीर केली. याच्या निषेधार्थ, काजू आणि आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांनी मुंबईत आंदोलन केले. गिरगाव चौपाटीपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी, ‘वर्षा’ बंगल्यापर्यंत मोर्चा काढण्याची त्यांची योजना होती. आंदोलकांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन आपल्या विविध मागण्या मांडण्याचा मानस होता. मात्र, हे घडण्यापूर्वीच पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतले.

पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, “आम्ही दुपारी ४ वाजता गिरगाव चौपाटीवर जमलो होतो. तेव्हा पोलीस अचानक आले आणि त्यांनी आम्हाला ताब्यात घेतले. आम्ही कोणताही गुन्हा केला नव्हता. आम्ही फक्त आंदोलन करण्याचा प्रयत्न करत होतो. आम्ही आंदोलनाच्या ठिकाणी पोहोचेपर्यंत आम्हाला ताब्यात घेण्याचा पोलिसांना कोणताही अधिकार नव्हता. पण पोलिसांनी आम्हाला ढकलाढकली करत जबरदस्तीने ताब्यात घेतले . आम्हाला कायदा शिकवण्याची गरज नाही. आम्ही बनवलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करणे हे पोलिसांचे काम आहे, पण ते नेमक्या त्याच गोष्टीच्या विरोधात काम करत असल्याचे दिसते.”

राजू शेट्टी पुढे म्हणाले, “कोकणातील शेतकरी गेल्या दोन महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत. मुख्यमंत्री विविध कामांसाठी तीन-चार वेळा कोकणात आले, पण त्यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष दिले नाही किंवा त्यांचे निवेदन स्वीकारले नाही. गेल्या ५० वर्षांत पहिल्यांदाच कोकणातील शेतकरी मुंबईत आले, पण पोलिसांनी त्यांची व्यथा समजून घेण्याऐवजी त्यांना ताब्यात घेतले.”

Maharashtra Cabinet Decisions: वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतींसाठी ५०% सवलत; ‘सिंधुरत्न’ योजनेला मुदतवाढ, नाशिकसाठी कोट्यवधींचा निधी

Web Title: Konkan cashew mango farmers protest leaders detained mumbai news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 15, 2026 | 04:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सरकारच्या दडपशाहीला आम्ही भिक घालत नाही, शेतकऱ्यांना भरीव मदत द्या, नाहीतर…; हर्षवर्धन सपकाळ आक्रमक
1

सरकारच्या दडपशाहीला आम्ही भिक घालत नाही, शेतकऱ्यांना भरीव मदत द्या, नाहीतर…; हर्षवर्धन सपकाळ आक्रमक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM