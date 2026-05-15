भारतीय बाजारात SUV, टू व्हिलर्स च्या विक्रीत एप्रिल महिन्यात मोठी वाढ

भारताच्या ऑटोमोबाईल क्षेत्रात २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांची सुरुवात दमदार पद्धतीने झाली आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्रात FY27 (आर्थिक वर्ष २०२६-२७) ची सुरुवात वाढीसह केली आहे.

Updated On: May 15, 2026 | 05:03 PM
फोटो सौजन्य: ChatGPT

  • ऑटोमोबाईल क्षेत्रात FY27 (आर्थिक वर्ष २०२६-२७) ची सुरुवात वाढीसह
  • SUV आणि दुचाकी वाहनांची मागणीत मोठ्या प्रमाणात वाढ
  • एप्रिल महिन्यात देशात एकूण सुमारे २९ लाखांहून अधिक वाहनांचे उत्पादन
भारताच्या ऑटोमोबाईल क्षेत्रात २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांची सुरुवात दमदार पद्धतीने झाली आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्रात FY27 (आर्थिक वर्ष २०२६-२७) ची सुरुवात वाढीसह केली आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये कार, SUV, दुचाकी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आलेआहे. विशेषतः SUV आणि दुचाकी वाहनांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. यामध्ये प्रवासी वाहनाच्या म्हणजेच कार्स, SUV’s यांच्या विक्रीत सुमारे २५% पेक्षा अधिक वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. याशिवाय दुचाकी वाहनांच्या विक्रीतसुद्धा जवळपास २८% एवढी वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तीनचाकी वाहनांत देखील वाढ झाली असून तीनचाकी वाहनांच्या विक्रीत सुमारे ३३% वाढ झाली आहे. यामुळेच, एप्रिल महिन्यात देशात एकूण सुमारे २९ लाखांहून अधिक वाहनांचे उत्पादन झाले आहे.

मुख्य मुद्दे

प्रवासी वाहनांच्या (Cars/SUVs) विक्रीत सुमारे 25% पेक्षा जास्त वाढ

दुचाकी विक्रीत जवळपास 28% वाढ

तीनचाकी वाहनांच्या विक्रीत सुमारे 33% वाढ

एप्रिल महिन्यात देशात एकूण सुमारे 29 लाखांहून अधिक वाहनांचे उत्पादन

वाढीमागची प्रमुख कारणे

1. SUV ची वाढती मागणी

भारतातील ग्राहक आता hatchback पेक्षा SUV ला जास्त पसंती देत आहेत. त्यामुळे Tata Motors, Mahindra & Mahindra, Maruti Suzuki, Hyundai Motor India या कंपन्यांच्या विक्रीत मोठी वाढ झाली आहे.

2. ग्रामीण भागातील वाढती खरेदी

ग्रामीण भागात वाहनांची खरेदी मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने शेतीची स्थिती सुधारणे, सहज कर्ज प्राप्त होणे, तसेच उत्पन्नात वाढ होणे हि कारणे असू शकतात. यामुळे ग्रामीण भागात मोटरसायकल, स्कूटर आणि ट्रॅक्टरची मागणी वाढली असल्याचे दिसून येत आहे.

3. EV आणि CNG वाहनांची लोकप्रियता

इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. विशेषतः: इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक तीनचाकी, शहरी EV कार यांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

4. एप्रिल २०२६ ठरला विक्रमी महिना

ऑटो उद्योगासाठी एप्रिल २०२६ हा आतापर्यंतच्या सर्वोत्तम महिन्यांपैकी एक मानला जात आहे. विक्री आणि उत्पादन दोन्हीमध्ये विक्रमी आकडे दिसले. उद्योगासमोर अनेक आव्हाने असली तरीही काही चिंता कायम आहेत. स्टील आणि अॅल्युमिनियमचे वाढते दर, इंधन दरातील चढउतार, युद्धामुळे सुरु असलेला जागतिक तणाव आणि उत्पादन खर्च वाढ यामुळे पुढील काही महिन्यांत वाहनांच्या किंमती वाढू शकतात.

तज्ज्ञांच्या मते FY27 मध्ये, SUV ची मागणी मजबूत राहील अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तसेच वाढत्या इंधनांच्या किमतीमुळे EV बाजार आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. भारतातील मागणी पाहता दुचाकी विक्री वाढत राहू शकते. तसेच भारतातून वाहन निर्यातदेखील वाढू शकतेम्हणजेच, भारताचा ऑटोमोबाईल उद्योग FY27 मध्ये मजबूत वाढीकडे वाटचाल करत आहे.

Published On: May 15, 2026 | 05:03 PM

