प्रवासी वाहनांच्या (Cars/SUVs) विक्रीत सुमारे 25% पेक्षा जास्त वाढ
दुचाकी विक्रीत जवळपास 28% वाढ
तीनचाकी वाहनांच्या विक्रीत सुमारे 33% वाढ
एप्रिल महिन्यात देशात एकूण सुमारे 29 लाखांहून अधिक वाहनांचे उत्पादन
1. SUV ची वाढती मागणी
भारतातील ग्राहक आता hatchback पेक्षा SUV ला जास्त पसंती देत आहेत. त्यामुळे Tata Motors, Mahindra & Mahindra, Maruti Suzuki, Hyundai Motor India या कंपन्यांच्या विक्रीत मोठी वाढ झाली आहे.
2. ग्रामीण भागातील वाढती खरेदी
ग्रामीण भागात वाहनांची खरेदी मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने शेतीची स्थिती सुधारणे, सहज कर्ज प्राप्त होणे, तसेच उत्पन्नात वाढ होणे हि कारणे असू शकतात. यामुळे ग्रामीण भागात मोटरसायकल, स्कूटर आणि ट्रॅक्टरची मागणी वाढली असल्याचे दिसून येत आहे.
3. EV आणि CNG वाहनांची लोकप्रियता
इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. विशेषतः: इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक तीनचाकी, शहरी EV कार यांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
4. एप्रिल २०२६ ठरला विक्रमी महिना
ऑटो उद्योगासाठी एप्रिल २०२६ हा आतापर्यंतच्या सर्वोत्तम महिन्यांपैकी एक मानला जात आहे. विक्री आणि उत्पादन दोन्हीमध्ये विक्रमी आकडे दिसले. उद्योगासमोर अनेक आव्हाने असली तरीही काही चिंता कायम आहेत. स्टील आणि अॅल्युमिनियमचे वाढते दर, इंधन दरातील चढउतार, युद्धामुळे सुरु असलेला जागतिक तणाव आणि उत्पादन खर्च वाढ यामुळे पुढील काही महिन्यांत वाहनांच्या किंमती वाढू शकतात.
तज्ज्ञांच्या मते FY27 मध्ये, SUV ची मागणी मजबूत राहील अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तसेच वाढत्या इंधनांच्या किमतीमुळे EV बाजार आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. भारतातील मागणी पाहता दुचाकी विक्री वाढत राहू शकते. तसेच भारतातून वाहन निर्यातदेखील वाढू शकतेम्हणजेच, भारताचा ऑटोमोबाईल उद्योग FY27 मध्ये मजबूत वाढीकडे वाटचाल करत आहे.
