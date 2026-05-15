Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Pm Modi Uae Visit Energy Technology Deals Signed Strategic Partnership

PM Modi UAE Visit : PM मोदींचा UAE दौरा संपन्न; ऊर्जा, तंत्रज्ञानासह अनेक करारांवर शिक्कामोर्तब

PM Modi UAE Visit : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा यूई दौरा पूर्ण झाला आहे. या दौऱ्यात दोन्ही देशांमध्ये उर्जा, सरंक्षण यांसारख्या अनेक क्षेत्रात सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. पंतप्रधानांनी यूएईवरील हल्ल्याचाही तीव्र निषेध केला आहे.

Updated On: May 15, 2026 | 04:38 PM
PM Modi UAE Visit

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संयुक्त अरब अमिरातीचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • PM मोदींचा UAE दौरा संपन्न
  • ऊर्जा, तंत्रज्ञानासह अनेक करारांवर शिक्कामोर्तब
  • यूएईकडून भारतात ५ अब्ज अमेरिकेन डॉलर गुंतवणुकीची घोषणा
PM Modi UAE Visit : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या पाच देशांच्या परदेश दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्याच्या सुरुवातील त्यांनी यूएईला भेट दिली. सध्या त्यांचा यूएईचा दौरा पूर्ण झाला असून आता ते नेदरलँडसाठी रवाना होती. आपण यूएई दौऱ्यात नेमकी कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली याची सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

BRICS 2026 Summit : ब्रिक्स परिषदेत भारताचा दबदबा! Jaishankar यांच्या चार सूत्री अजेंडाची सर्वत्र चर्चा, वाचा सविस्तर

पंतप्रधान मोदी यांचे भव्य स्वागत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यूएईच्या अबुधाबी येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पोहोचताच त्यांचे भव्य स्वागत करण्यात आले. त्यांना राजकीय सन्मासह विशेष गार्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. या दौऱ्यात पंतप्रधानांनी संयुक्त अरब अमिरातीचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांची भेट घेतली. या भेटीत दोन्ही देशात उर्जा सुरक्षा आणि द्विपक्षीय संबंध दृढ करण्याच्या दृष्टीने चर्चा करण्यात आली.

भारत आणि यूएईमधील धोरणात्मक भागीदारी

अबुधाबी येथे यूएईचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या उच्चस्तरीय, शिष्टमंडश स्तरीय बैठक पार पडली. या चर्चेत दोन्ही नेत्यांमध्ये सौहार्दपूर्ण समन्वय दिसून आला. पंतप्रधान मोदींचे स्वागत करताना यूएईच्या अध्यक्षांनी, तुमच्या दुसऱ्या घरी स्वागत आहे असे म्हटले. तर पंतप्रधानमोदींनीही या हृदयस्पर्शी भावनेबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.

  • पंतप्रधान मोदींनी भारत आणि यूएईमधील मैत्रीवर भाष्य करताना दोन्ही देशांचे संबंध अधिक दृढ असल्याचे म्हटले. तसेच भविष्यात दोन्ही देशांनी एकत्रितपणे काम करण्यावर सहमती दर्शवली.
  • याशिवाय व्यापार, उर्जा, आणि इतर विविध क्षेत्रातील संबंद अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला.
  • या ऐतिहासिक दौऱ्याला आर्थिक बळ देण्यासाठी दोन्ही देशांच्या सर्वोच्च नेत्यांच्या उपस्थित भारत आणि यूएईमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आले. यामध्ये उर्जा, संरक्षण, पायाभूत सुविधा, जहाजवाहतूक आणि प्रगत तंत्रज्ञानासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये करारांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यामुळे दोन्ही देशांच्या सर्वसमावेश धोरणात्मक भागीदारीला गती मिळेल अशी आशा व्यक्त करण्यात आली.
  • तसेच यूएईने भारतात ५ अब्ज अमेरिकन डॉलरच्या गुंतवणूकीचीही घोषणी केली आहे. यामुळे दोन्ही देशांच्या आर्थिक सहकार्याला भर मिळेल.

यूएईवरील हल्ल्याचा तीव्र निषेध

याशिवाय पंतप्रधानांनी यूएईवरील हल्ल्याचाही तीव्र शब्दात निषेध केला.यूएईला ज्याप्रकारे लक्ष्य करण्यात आले ते स्वीकारार्ह नाही असे त्यांनी म्हटले. तसेच त्यांनी राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा आणि प्रादेशिक अखंडता अबाधित राखण्यासाठी यूएईने घेतलेल्या निर्णयांचे स्वागत केले. याशिवाय यूएईमधील भारतीया नागरिकांच्या सुरक्षेची काळजी घेतल्याबद्दलही आभार व्यक्त केले. या संवादादरम्यान मानवी स्नेह आणि सहानुभूतीची झलकही दिसून आली. पंतप्रधान मोदींनी यूएईच्या राष्ट्राध्यक्षांचा बंधू म्हणून उल्लेख केला.

India Australia Defense : भारताच्या लढाऊ विमानांचे रक्षण करणार ‘Ghost’ ड्रोन; ऑस्ट्रेलियासोबत संरक्षण करारावर महत्त्वपूर्ण चर्चा

Web Title: Pm modi uae visit energy technology deals signed strategic partnership

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 15, 2026 | 04:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू
1

China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू

US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद
2

US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद

Mexico Shooting : मेक्सिकोत गँगवॉरचा भडका! अंदाधुंद गोळीबारात एका चिमुकल्यासह १० ठार, परिसरात खळबळ
3

Mexico Shooting : मेक्सिकोत गँगवॉरचा भडका! अंदाधुंद गोळीबारात एका चिमुकल्यासह १० ठार, परिसरात खळबळ

Women Rights : क्रूरतेची सीमा ओलांडली! मुलींचे ‘मौन’ म्हणजे लग्नासाठी होकार? तालिबानच्या नव्या निर्णयाने जगभरात संताप
4

Women Rights : क्रूरतेची सीमा ओलांडली! मुलींचे ‘मौन’ म्हणजे लग्नासाठी होकार? तालिबानच्या नव्या निर्णयाने जगभरात संताप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पुण्यात ‘स्पोकन पोइट्री’चा वाढता ट्रेंड; तरुणाईला मिळतेय अभिव्यक्तीचे नवे व्यासपीठ

पुण्यात ‘स्पोकन पोइट्री’चा वाढता ट्रेंड; तरुणाईला मिळतेय अभिव्यक्तीचे नवे व्यासपीठ

May 18, 2026 | 01:26 PM
Uttarpradesh Crime: माणुसकीला काळिमा! लग्नाला नकार दिल्याचा राग; झोपेत असलेल्या कुटुंबावर अ‍ॅसिड हल्ला, 4 जण गंभीर

Uttarpradesh Crime: माणुसकीला काळिमा! लग्नाला नकार दिल्याचा राग; झोपेत असलेल्या कुटुंबावर अ‍ॅसिड हल्ला, 4 जण गंभीर

May 18, 2026 | 01:26 PM
Sanjay Raut PC: ‘अजित पवारांचा पक्ष मुळात कधी अस्तित्वातच नव्हता; संजय राऊतांचे महायुतीवर टीकास्त्र

Sanjay Raut PC: ‘अजित पवारांचा पक्ष मुळात कधी अस्तित्वातच नव्हता; संजय राऊतांचे महायुतीवर टीकास्त्र

May 18, 2026 | 01:26 PM
Viral Photo: ‘दार उघड…’ पैठणीची हाफचड्डी झाली व्हायरल, ‘बांदेकर भाऊजीं’च्या फोटोसह मीम्सचा पाऊस

Viral Photo: ‘दार उघड…’ पैठणीची हाफचड्डी झाली व्हायरल, ‘बांदेकर भाऊजीं’च्या फोटोसह मीम्सचा पाऊस

May 18, 2026 | 01:17 PM
NEET पेपरफुटी प्रकरणात मोठी अपडेट, अखेर शिवराज मोटेगावकरला सीबीआयकडून अटक

NEET पेपरफुटी प्रकरणात मोठी अपडेट, अखेर शिवराज मोटेगावकरला सीबीआयकडून अटक

May 18, 2026 | 01:17 PM
अभिनेत्री अभिज्ञा भावेची पती मेहुलसाठी मजेशीर कविता; वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत म्हणाली, “आता तरी…. “

अभिनेत्री अभिज्ञा भावेची पती मेहुलसाठी मजेशीर कविता; वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत म्हणाली, “आता तरी…. “

May 18, 2026 | 01:12 PM
मुर्खपणाचा कळस! धावत्या ट्रेनसमोर रुळावरच उभा राहिला तरुण; पुढं जे घडलं पाहून अंगावर काटा येईल, Video Viral

मुर्खपणाचा कळस! धावत्या ट्रेनसमोर रुळावरच उभा राहिला तरुण; पुढं जे घडलं पाहून अंगावर काटा येईल, Video Viral

May 18, 2026 | 01:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM