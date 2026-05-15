Ghanshyam Darode New Movie : राजा शिवाजी सिनेमानंतर ‘हा’ मराठी चित्रपट करणार का हवा? Picture Boyz झाला प्रदर्शित

गावाखेड्यातून येणाऱ्या दोन तरुणांवर ही कथा आधारित आहे. शहरात येऊन सिनेसृष्टीत मोठे नाव कमावण्याचे स्वप्न मनात बाळगणाऱ्या या दोघांना शहरात कोणकोणत्या गोष्टींना सामोरे जावे लागते? त्यातून ते कसे यश मिळवतात? या सर्व गोष्टी पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. मुळात, हा सिनेमा कॉमेडी-ड्रामा आहे. अवघड जीवन आणि जीवन बदलण्यासाठी येणाऱ्या संधी, सिनेमाची कथा या सर्व गोष्टींभोवती फिरत असते.
मोठी टक्कर?
सध्या सिनेमागृहात ‘राजा शिवाजी’ सिनेमा इतिहास घडवत आहे. सिनेमा मराठी सिनेसृष्टीतील सगळ्यात जास्त कमाई करणारा चित्रपट बनण्याच्या जवळ आहे. अशामध्ये Picture Boyz हा सिनेमा स्वतःला कसा टिकवू शकेल? या गोष्टी पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
लवकरच ‘हे’ मराठी सिनेमे होणार प्रदर्शित!
Picture Boyz नंतर अनेक मराठी सिनेमे प्रदर्शित होणार आहेत. या सिनेमांना पाहण्यासाठी प्रेक्षकमंडळी आतुर झाली आहे. 21 मे 2026 रोजी, देऊळबंद सिक्वेलमधील दुसरा भाग प्रदर्शित करण्यात येणार आहे. तसेच लाडकी बहीण सिनेमाही आज प्रदर्शित करण्यात आला आहे.