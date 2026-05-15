Ghanshyam Darode New Movie : राजा शिवाजी सिनेमानंतर ‘हा’ मराठी चित्रपट करणार का हवा? Picture Boyz झाला प्रदर्शित

Picture Boyz हा नवा मराठी चित्रपट सध्या बॉक्स ऑफिसवर धमाल करण्यासाठी सज्ज झाला असून दिग्दर्शक Thakur Nilesh Singh Rajput यांनी या सिनेमाचे दिग्दर्शन केले आहे.

Updated On: May 15, 2026 | 04:19 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

  • धमाल करणारी मंडळी या चित्रपटात मुख्य भूमिकेत दिसून येणार
  • घनश्याम दरोडेही अभिनय करताना दिसणार आहे
  • सिनेमागृहात ‘राजा शिवाजी’ सिनेमा इतिहास घडवत आहे
राजा शिवाजी सिनेमाने सध्या मराठी सिनेसृष्टीत नव्या रेकॉर्ड बनवण्यास आणि जुन्या रेकॉर्डला मागे सोडण्यास कोणतीही कसर सोडली नाहीये. सिनेमा प्रदर्शित होऊन 15 दिवस उलटले, सिनेमाने 90 कोटींची जवळपास कमाई केली आहे. दरम्यान, Box Office वर कल्ला करण्यासाठी पुन्हा एकदा एखादा नवीन मराठी चित्रपट तयार झाला आहे तसेच Box Office वर एन्ट्रीही घेतली आहे. दिग्दर्शक ठाकूर निलेश सिंह राजपूत यांनी या सिनेमाचे दिग्दर्शन केले असून, मराठी सिनेसृष्टीतील धमाल करणारी मंडळी या चित्रपटात मुख्य भूमिकेत दिसून येणार आहे. सिनेमात तरुण अभिनेते प्रतीक लाड, हंसराज जगताप, विजय गीते, अरबाज शेख आणि अभिनेत्री प्रिया तुळजापूरकर झळकणार आहे. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे या सिनेमात महाराष्ट्रभरात छोटा पुढारी नावाने प्रसिद्ध असलेला घनश्याम दरोडेही अभिनय करताना दिसणार आहे.

गावाखेड्यातून येणाऱ्या दोन तरुणांवर ही कथा आधारित आहे. शहरात येऊन सिनेसृष्टीत मोठे नाव कमावण्याचे स्वप्न मनात बाळगणाऱ्या या दोघांना शहरात कोणकोणत्या गोष्टींना सामोरे जावे लागते? त्यातून ते कसे यश मिळवतात? या सर्व गोष्टी पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. मुळात, हा सिनेमा कॉमेडी-ड्रामा आहे. अवघड जीवन आणि जीवन बदलण्यासाठी येणाऱ्या संधी, सिनेमाची कथा या सर्व गोष्टींभोवती फिरत असते.

मोठी टक्कर?

सध्या सिनेमागृहात ‘राजा शिवाजी’ सिनेमा इतिहास घडवत आहे. सिनेमा मराठी सिनेसृष्टीतील सगळ्यात जास्त कमाई करणारा चित्रपट बनण्याच्या जवळ आहे. अशामध्ये Picture Boyz हा सिनेमा स्वतःला कसा टिकवू शकेल? या गोष्टी पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

लवकरच ‘हे’ मराठी सिनेमे होणार प्रदर्शित!

Picture Boyz नंतर अनेक मराठी सिनेमे प्रदर्शित होणार आहेत. या सिनेमांना पाहण्यासाठी प्रेक्षकमंडळी आतुर झाली आहे. 21 मे 2026 रोजी, देऊळबंद सिक्वेलमधील दुसरा भाग प्रदर्शित करण्यात येणार आहे. तसेच लाडकी बहीण सिनेमाही आज प्रदर्शित करण्यात आला आहे.

