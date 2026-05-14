एमआयएम नगरसेवक मतीन पटेल यांच्या ३ अनधिकृत मालमत्तांवर महापालिकेचा ‘बुलडोझर’; पहाटे मोठी कारवाई

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एमआयएम नगरसेवक मतीन पटेल यांच्या ३ अनधिकृत मालमत्तांवर महापालिकेने बुलडोझर चालवला आहे. नारेगाव परिसरातील ही कारवाई पहाटे पोलीस बंदोबस्तात पूर्ण करण्यात आली.

Updated On: May 14, 2026 | 03:05 PM
छत्रपती संभाजीनगर: नाशिक येथील बहुचर्चित धर्मांतर प्रकरणातील फरार आरोपीला आश्रय दिल्याचा आरोप असलेल्या एमआयएमचे नगरसेवक मतीन पटेल यांच्यावर प्रशासनाने आपला मोर्चा वळवला आहे. महापालिकेने बुधवारी (१३ मे) पहाटे नारेगाव परिसरातील मतीन पटेल यांच्या दोन घरांसह एका कार्यालयावर बुलडोझर चालवून ती अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त केली आहेत.

नियोजनबद्ध कारवाई आणि पोलीस छावणीचे स्वरूप

महापालिकेने या कारवाईसाठी अत्यंत गुप्त आणि नियोजनबद्ध तयारी केली होती. बुधवारी पहाटे ५ वाजल्यापासून अधिकारी, कर्मचारी आणि मोठा पोलीस फौजफाटा गरवारे स्टेडियम परिसरात जमा झाला होता. साडेपाचच्या सुमारास हे पथक नारेगावकडे रवाना झाले आणि सकाळी ६ वाजेच्या सुमारास प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात झाली. या मोहिमेवेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून १ डीसीपी, २ एसीपी आणि ११ पोलीस निरीक्षकांसह मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचा हातोडा

तपासादरम्यान मतीन पटेल यांच्या तीनही मालमत्ता गुंठेवारी न करता आणि कोणतीही रीतसर परवानगी न घेता उभारण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले होते. महापालिकेने यापूर्वी नोटिसा बजावून कारवाईचा इशारा दिला होता. मतीन पटेल यांनी या कारवाईविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती, मात्र त्यांना कोणताही दिलासा न मिळाल्याने महापालिकेने ही मोठी कारवाई पूर्ण केली.

जमीनदोस्त करण्यात आलेल्या मालमत्ता:

  • मुख्य रस्ता, नारेगाव: २४०० स्क्वेअर फूट जागेवरील घर, ज्यात ६ दुकाने आणि १० खोल्या होत्या.
  • कार्यालय: घराला लागूनच असलेले ३० बाय २० फुटांचे पत्र्याचे शेडमधील कार्यालय.
  • कौसर पार्क: २० बाय ३० आकाराच्या भूखंडावरील दोन मजली घर (येथेच संशयित आरोपीला आश्रय दिल्याचे समोर आले होते).

विरोध नाही, तर फुलांनी स्वागत!

या कारवाईदरम्यान एक अनपेक्षित दृश्य पाहायला मिळाले. मतीन पटेल यांच्या कुटुंबीयांनी कारवाईला विरोध करण्याऐवजी अतिक्रमण हटाव विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे फुलांचे हार घालून स्वागत केले. त्यांच्या ६ वर्षांच्या मुलीने अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन, अशीच पारदर्शक कारवाई शहरात इतरत्रही व्हावी, अशी मागणी केली.

राजकीय वातावरण तापले

कारवाईची चाहूल लागताच एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष व माजी खासदार इम्तियाज जलील यांच्यासह पक्षाचे अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते नारेगाव परिसरात जमा झाले होते. या कारवाईमुळे शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

Published On: May 14, 2026 | 03:05 PM

