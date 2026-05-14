एमआयएम नगरसेवक मतीन पटेल यांच्या ३ अनधिकृत मालमत्तांवर महापालिकेचा ‘बुलडोझर’; पहाटे मोठी कारवाई

महापालिकेने या कारवाईसाठी अत्यंत गुप्त आणि नियोजनबद्ध तयारी केली होती. बुधवारी पहाटे ५ वाजल्यापासून अधिकारी, कर्मचारी आणि मोठा पोलीस फौजफाटा गरवारे स्टेडियम परिसरात जमा झाला होता. साडेपाचच्या सुमारास हे पथक नारेगावकडे रवाना झाले आणि सकाळी ६ वाजेच्या सुमारास प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात झाली. या मोहिमेवेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून १ डीसीपी, २ एसीपी आणि ११ पोलीस निरीक्षकांसह मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
तपासादरम्यान मतीन पटेल यांच्या तीनही मालमत्ता गुंठेवारी न करता आणि कोणतीही रीतसर परवानगी न घेता उभारण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले होते. महापालिकेने यापूर्वी नोटिसा बजावून कारवाईचा इशारा दिला होता. मतीन पटेल यांनी या कारवाईविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती, मात्र त्यांना कोणताही दिलासा न मिळाल्याने महापालिकेने ही मोठी कारवाई पूर्ण केली.
जमीनदोस्त करण्यात आलेल्या मालमत्ता:
Crime News: आयपीएल सट्टेबाजीवर पोलिसांचा छापा; सिडको परिसरातून दोघांना अटक, ‘गट्ट्या रोमियो’चा शोध सुरू
या कारवाईदरम्यान एक अनपेक्षित दृश्य पाहायला मिळाले. मतीन पटेल यांच्या कुटुंबीयांनी कारवाईला विरोध करण्याऐवजी अतिक्रमण हटाव विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे फुलांचे हार घालून स्वागत केले. त्यांच्या ६ वर्षांच्या मुलीने अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन, अशीच पारदर्शक कारवाई शहरात इतरत्रही व्हावी, अशी मागणी केली.
कारवाईची चाहूल लागताच एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष व माजी खासदार इम्तियाज जलील यांच्यासह पक्षाचे अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते नारेगाव परिसरात जमा झाले होते. या कारवाईमुळे शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
झेडपी सीईओंचा कडक इशारा; शाळा-अंगणवाडीत अस्वच्छता आढळल्यास जागेवरच होणार निलंबन!