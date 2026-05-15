Sanjay Shirsat: “इंधन दरवाढीचा निवडणुकांशी काडीचाही संबंध नाही!” मंत्री संजय शिरसाट यांनी स्पष्टच सांगितले

किमती वाढण्यामागील वास्तविक कारणांवर प्रकाश टाकताना मंत्री शिरसाट यांनी नमूद केले की, सध्या जगाच्या अनेक भागांमध्ये युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या जागतिक तणावाचा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर आणि कच्च्या तेलाच्या पुरवठा साखळीवर थेट परिणाम झाला आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, सध्या सुरू असलेल्या जागतिक संघर्षांमुळे केवळ भारतातच नव्हे, तर संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदल घडून आले आहेत. परिणामी, आज प्रत्येक राष्ट्र या जागतिक संकटामुळे निर्माण झालेल्या महागाईच्या बोज्याशी झुंज देत आहे.
Chhatrapati Sambhajinagar, Maharashtra: On the opposition raising questions over the hike in diesel and petrol prices, Minister Sanjay Shirsat says, “…Because of the global war situation, not only in India but across the world, there have been changes in the economy. Inflation… pic.twitter.com/56qpCXflsx — IANS (@ians_india) May 15, 2026
संजय शिरसाट यांनी विरोधकांवर जनतेची दिशाभूल करण्याचा आणि संवेदनशील मुद्द्यांचे राजकारण करण्याचा आरोप केला. आंतरराष्ट्रीय घटकांमुळे जेव्हा जेव्हा किमती वाढतात, तेव्हा विरोधक या घडामोडींचा संबंध देशांतर्गत राजकारण आणि निवडणुकांशी जोडण्याचा प्रयत्न करतात, असे त्यांनी नमूद केले. जागतिक दबावाचा परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांवर किमान राहील याची खात्री करण्यासाठी भारत सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे, यावर त्यांनी भर दिला.
जागतिक पातळीवरील भू-राजकीय तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती अस्थिर राहतात आणि या अस्थिरतेचे पडसाद देशांतर्गत बाजारपेठेत उमटणे स्वाभाविकच आहे, यावर तज्ञांचेही एकमत आहे. संजय शिरसाट यांच्या या विधानामुळे या चर्चेचा केंद्रबिंदू देशांतर्गत राजकारणाकडून हटून व्यापक जागतिक आर्थिक परिस्थितीकडे वळला आहे.
