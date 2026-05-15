Sanjay Shirsat: “इंधन दरवाढीचा निवडणुकांशी काडीचाही संबंध नाही!” मंत्री संजय शिरसाट यांनी स्पष्टच सांगितले

Sanjay Shirsat: इंधन दरवाढीचा निवडणुकीशी संबंध आहे का? मंत्री संजय शिरसाट यांनी यावर मोठी प्रतिक्रिया दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे दर वाढत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Updated On: May 15, 2026 | 04:35 PM
Sanjay Shirsat (Photo Credit- X)

  • “इंधन दरवाढीचा निवडणुकांशी काडीचाही संबंध नाही!”
  • मंत्री संजय शिरसाट यांनी स्पष्टच सांगितले
  • विरोधकांच्या राजकारणावर निशाणा
Sanjay Shirsat On Petrol Diesel Price Hike: देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींवरून विरोधकांनी सरकारवर सातत्याने टीकेची झोड उठवली आहे. निवडणुका संपताच सरकारने महागाईच्या रूपाने सर्वसामान्य जनतेवर बोजा टाकला आहे, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. या आरोपांविरुद्ध ठाम भूमिका घेत, राज्याचे कॅबिनेट मंत्री आणि शिवसेनेचे (शिंदे गट) ज्येष्ठ नेते संजय शिरसाट यांनी विरोधकांना सडेतोड प्रत्युत्तर दिले आहे. इंधनाच्या किमतींमधील सध्याच्या वाढीचा अलीकडेच पार पडलेल्या निवडणुकांशी काहीही संबंध नाही, असे संजय शिरसाट यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, “निवडणुका संपल्या आहेत केवळ याच कारणामुळे दर वाढवण्यात आले आहेत, असे सुचवणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. अशी धारणा पूर्णपणे चुकीची आणि दिशाभूल करणारी आहे.”

जागतिक संघर्ष आणि आर्थिक मंदीचा परिणाम

किमती वाढण्यामागील वास्तविक कारणांवर प्रकाश टाकताना मंत्री शिरसाट यांनी नमूद केले की, सध्या जगाच्या अनेक भागांमध्ये युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या जागतिक तणावाचा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर आणि कच्च्या तेलाच्या पुरवठा साखळीवर थेट परिणाम झाला आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, सध्या सुरू असलेल्या जागतिक संघर्षांमुळे केवळ भारतातच नव्हे, तर संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदल घडून आले आहेत. परिणामी, आज प्रत्येक राष्ट्र या जागतिक संकटामुळे निर्माण झालेल्या महागाईच्या बोज्याशी झुंज देत आहे.

विरोधकांच्या राजकारणावर निशाणा

संजय शिरसाट यांनी विरोधकांवर जनतेची दिशाभूल करण्याचा आणि संवेदनशील मुद्द्यांचे राजकारण करण्याचा आरोप केला. आंतरराष्ट्रीय घटकांमुळे जेव्हा जेव्हा किमती वाढतात, तेव्हा विरोधक या घडामोडींचा संबंध देशांतर्गत राजकारण आणि निवडणुकांशी जोडण्याचा प्रयत्न करतात, असे त्यांनी नमूद केले. जागतिक दबावाचा परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांवर किमान राहील याची खात्री करण्यासाठी भारत सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे, यावर त्यांनी भर दिला.

जागतिक पातळीवरील भू-राजकीय तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती अस्थिर राहतात आणि या अस्थिरतेचे पडसाद देशांतर्गत बाजारपेठेत उमटणे स्वाभाविकच आहे, यावर तज्ञांचेही एकमत आहे. संजय शिरसाट यांच्या या विधानामुळे या चर्चेचा केंद्रबिंदू देशांतर्गत राजकारणाकडून हटून व्यापक जागतिक आर्थिक परिस्थितीकडे वळला आहे.

Published On: May 15, 2026 | 04:35 PM

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
May 18, 2026 | 08:18 PM
May 18, 2026 | 08:10 PM
May 18, 2026 | 08:07 PM
May 18, 2026 | 07:59 PM
May 18, 2026 | 07:51 PM
May 18, 2026 | 07:47 PM

May 18, 2026 | 07:40 PM
May 18, 2026 | 07:30 PM
May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM
May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM