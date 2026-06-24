बुधवार, 24 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

हायड्रोलिक चाचणीवरून पेटला नवा वाद, मनपा आयुक्त येडगे चाचणीच्या बाजूने; महापौरांनी गरजेवरच उपस्थित केले प्रश्न

Updated On: Jun 24, 2026 | 03:09 PM IST
जाहिरात
सारांश

छत्रपती संभाजीनगरमधील २७४० कोटींच्या अमृत पाणीपुरवठा योजनेच्या जलवाहिनीच्या हायड्रोलिक चाचणीवरून मनपा आयुक्त अमोल येडगे आणि महापौर समीर राजूरकर यांच्यात मतभेद समोर आले आहेत.

हायड्रोलिक चाचणीवरून पेटला नवा वाद

हायड्रोलिक चाचणीवरून पेटला नवा वाद

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • हायड्रोलिक चाचणीवरून पेटला नवा वाद
  • मनपा आयुक्त येडगे चाचणीच्या बाजूने
  • महापौरांनी गरजेवरच उपस्थित केले प्रश्न
छत्रपती संभाजीनगर, शहर प्रतिनिधी: अमृत योजनेअंतर्गत उभारण्यात येत असलेल्या नव्या पाणीपुरवठा प्रकल्पातील जलवाहिन्यांच्या सुरक्षितता कार्यक्षमतेच्या मुद्द्यावरून प्रशासनात नव्याने मतभेद समोर आले आहेत. जायकवाडी धरण ते नक्षत्रवाडीदरम्यान टाकण्यात आलेल्या २५०० मि.मी. व्यासाच्या मुख्य जलवाहिनीची हायड्रोलिक चाचणी न करताच तिच्यातून पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आल्याची चर्चा सुरू असतानाच, आता नक्षत्रवाडी ते शहर या टप्प्यातील १५०० मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिनीच्या हायड्रोलिक चाचणीबाबतही संभ्रम निर्माण झाला आहे. महापालिका आयुक्त अमोल येडगे यांनी चाचणी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले असताना, महापौर समीर राजूरकर यांनी तिच्या उपयुक्ततेवरच प्रश्न उपस्थित केल्याने हा मुद्दा चर्चेत आला आहे.

शहराच्या वाढत्या पाण्याच्या गरजा लक्षात घेऊन केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेतून सुमारे २७४० कोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी पाणीपुरवठा प्रकल्प राबविला जात आहे. धरणापासून नक्षत्रवाडीपर्यंत सुमारे ३८ किलोमीटर अंतरावर २५०० मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकण्यात आली आहे. गेल्या मुख्य या आठवड्यापासून जलवाहिनीतून पाणीपुरवठ्याची सुरुवात करण्यात आली आहे. मात्र, निविदेतील अटींनुसार संपूर्ण जलवाहिनीची हायड्रोलिक चाचणी करूनच ती कार्यान्वित करणे अपेक्षित होते, असा दावा तज्ज्ञांकडून केला जात आहे.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने जलवाहिनीच्या सांध्यांची व वेल्डिंगची गुणवत्ता तपासण्यासाठी रेडिओग्राफिक टेस्ट (आरटी) आणि अल्ट्रासोनिक टेस्ट (युटी) केल्याची माहिती आहे. मात्र, या चाचण्या बांधकामाच्या गुणवत्तेची पडताळणी करतात; प्रत्यक्ष दाब सहन करण्याची क्षमता तपासण्यासाठी हायड्रोलिक चाचणी आवश्यक मानली जाते. मोठ्या व्यासाच्या जलवाहिन्यांसाठी निविदेत हायड्रोलिक चाचणीची अट असते. चाचणी यशस्वी झाल्यानंतरच जलवाहिनी अंतिम स्वरूपात स्वीकारली जाते. यासाठी कंत्राटदाराची काही रक्कम राखून ठेवण्याचीही पद्धत आहे.

‘अल निनो’मुळे संभाजीनगरवर पाणीटंचाईचं संकट! गावात दवंडी देण्याचे आदेश; जिल्हा प्रशासनाचा मोठा प्लॅन सज्ज

पाचही पंप सुरू झाल्यास मोठा दाब

सध्या दोन पंपांच्या सहाय्याने पाणीपुरवठा सुरू आहे. भविष्यात प्रत्येकी ३७५० अश्वशक्ती क्षमतेचे पाचही पंप पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यास जलवाहिनीवर मोठा दाब निर्माण होणार आहे.
अशा वेळी गळती, तडे किंवा फुटण्याचा धोका टाळण्यासाठी पूर्वचाचणी महत्त्वाची असल्याचे जलवाहिनीनंतर आता नक्षत्रवाडी ते अभियंते सांगतात. मुख्य शहर या मार्गावरील १५०० मि.मी.
व्यासाच्या नव्या जलवाहिनीची हायड्रोलिक चाचणी घेण्यात येणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आयुक्तांनी काही दिवसांपूर्वी ही चाचणी घेणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, महापौरांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना ही चाचणी शहराच्या दृष्टीने अत्यावश्यक नसल्याचे मत व्यक्त केल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे प्रशासनातील भूमिकांमध्ये विसंगती असल्याचे चित्र दिसत आहे.

दर्जा चांगला असला तरी चाचणी का महत्त्वाची ?

तज्ज्ञांच्या मते, दर्जेदार साहित्य वापरणे आणि प्रत्यक्ष कार्यक्षमतेची चाचणी घेणे या वेगळ्या बाबी आहेत. जलवाहिनी किती दाबापर्यंत सुरक्षितपणे पाणी वाहून नेऊ शकते, याचा अंतिम पुरावा हायड्रोलिक चाचणीतूनच मिळतो. त्यामुळे ही प्रक्रिया टाळल्यास भविष्यातील कार्यक्षमतेबाबत प्रश्न कायम राहू शकतात.

संभाजीनगर मनपाची शहरभर धडक कारवाई! ७३ मालमत्तांची झाडाझडती, १७ सील; एकाच दिवसात ९२.७० लाखांची कर वसुली

Web Title: Dispute between commissioner amol yedge and mayor samir rajurkar over amrut water scheme hydraulic test

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 24, 2026 | 03:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: ‘तुमच्यासमोरच हात पकडतो, काय कराल?’ पतीसमोरच महिलेचा विनयभंग; विरोध करताच मायलेकांकडून हल्ला
1

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: ‘तुमच्यासमोरच हात पकडतो, काय कराल?’ पतीसमोरच महिलेचा विनयभंग; विरोध करताच मायलेकांकडून हल्ला

पतीने पत्नीला गुंगीचे औषध पाजून मित्राजवळ सोडले, नंतर हॉटेलमध्ये…; छत्रपती संभाजीनगरमधील संतापजनक प्रकार
2

पतीने पत्नीला गुंगीचे औषध पाजून मित्राजवळ सोडले, नंतर हॉटेलमध्ये…; छत्रपती संभाजीनगरमधील संतापजनक प्रकार

Chhatrapati Sambhajinagar Accident: पिकअप-दुचाकीचा भीषण अपघात! एकाच कुटुंबातील 4 जणांचा मृत्यू
3

Chhatrapati Sambhajinagar Accident: पिकअप-दुचाकीचा भीषण अपघात! एकाच कुटुंबातील 4 जणांचा मृत्यू

‘अल निनो’मुळे संभाजीनगरवर पाणीटंचाईचं संकट! गावात दवंडी देण्याचे आदेश; जिल्हा प्रशासनाचा मोठा प्लॅन सज्ज
4

‘अल निनो’मुळे संभाजीनगरवर पाणीटंचाईचं संकट! गावात दवंडी देण्याचे आदेश; जिल्हा प्रशासनाचा मोठा प्लॅन सज्ज

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Khamenei funeral: पंतप्रधान मोदी खामेनींच्या अंत्यविधीला उपस्थित राहणार? इराणच्या निमंत्रणाने वाढले जागतिक राजकारणातील तापमान

Khamenei funeral: पंतप्रधान मोदी खामेनींच्या अंत्यविधीला उपस्थित राहणार? इराणच्या निमंत्रणाने वाढले जागतिक राजकारणातील तापमान

Jun 24, 2026 | 03:45 PM
Vicky Katrina Son Vihaan: कतरिना-विकीचा मुलगा विहान नक्की कोणासारखा दिसतो? आजोबा श्याम कौशलांनी दिलं ‘हे’ उत्तर

Vicky Katrina Son Vihaan: कतरिना-विकीचा मुलगा विहान नक्की कोणासारखा दिसतो? आजोबा श्याम कौशलांनी दिलं ‘हे’ उत्तर

Jun 24, 2026 | 03:44 PM
परीक्षा केंद्रावर सापडला मोबाईल; विद्यार्थिनीचा उडी मारून पळण्याचा प्रयत्न

परीक्षा केंद्रावर सापडला मोबाईल; विद्यार्थिनीचा उडी मारून पळण्याचा प्रयत्न

Jun 24, 2026 | 03:42 PM
जैन मुनी आणि जैन साधू यांच्यातील फरक काय? जाणून घ्या त्याग, तपश्चर्या आणि आध्यात्मिक साधना

जैन मुनी आणि जैन साधू यांच्यातील फरक काय? जाणून घ्या त्याग, तपश्चर्या आणि आध्यात्मिक साधना

Jun 24, 2026 | 03:40 PM
ICC Test Ranking: टेस्ट क्रिकेटमध्ये Joe Root ठरला ‘नंबर वन’, तर शुभमन गिलची वनडेमध्ये थेट…

ICC Test Ranking: टेस्ट क्रिकेटमध्ये Joe Root ठरला ‘नंबर वन’, तर शुभमन गिलची वनडेमध्ये थेट…

Jun 24, 2026 | 03:38 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
CA Intermediate Result 2026: महाराष्ट्राच्या शार्दुल विचारे ‘सीए इंटरमीडिएट’ परीक्षेत देशात अव्वल!

CA Intermediate Result 2026: महाराष्ट्राच्या शार्दुल विचारे ‘सीए इंटरमीडिएट’ परीक्षेत देशात अव्वल!

Jun 24, 2026 | 03:34 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा