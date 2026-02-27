Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Mira Bhayander : निवास व्यवस्थेअभावी रस्त्यावर मुक्काम; पोलीस भरती उमेदवारांची परवड

कोणी घर देतं का घर असा प्रश्न विचारण्याची वेळ पोलीस भरती उमेदवारांवर आली आहे. शहरात सुरू असलेल्या पोलीस भरती प्रक्रियेसाठी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून हजारो तरुण-तरुणी मोठ्या आशेने मीरा-भाईंदरमध्ये दाखल झाले आहेत.

Updated On: Feb 27, 2026 | 04:54 PM
  • निवास व्यवस्थेअभावी रस्त्यावर मुक्काम
  • पोलीस भरती उमेदवारांची परवड
भाईंदर/विजय काते : कोणी घर देतं का घर असा प्रश्न विचारण्याची वेळ पोलीस भरती उमेदवारांवर आली आहे. शहरात सुरू असलेल्या पोलीस भरती प्रक्रियेसाठी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून हजारो तरुण-तरुणी मोठ्या आशेने मीरा-भाईंदरमध्ये दाखल झाले आहेत. मात्र, राहण्याची कोणतीही अधिकृत व्यवस्था नसल्याने अनेक उमेदवारांना उघड्यावर, रस्त्यावरच रात्र काढावी लागत असल्याचे चित्र शहरात दिसून येत आहे. रेल्वे स्थानके, बसस्थानके आणि मोकळ्या मैदानांवर उमेदवारांचा तळ पडलेला असून पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे आणि सुरक्षित निवाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. दूरवरून आलेल्या उमेदवारांनी प्रशासनाने तात्पुरती निवास व्यवस्था करावी, अशी मागणी केली आहे..

Mira Bhayander : मालमत्ता कर वाढीवरून शिवसेना आक्रमक; मनपा कार्यालयासमोर ‘भीक मागो’ आंदोलन

या पार्श्वभूमीवर युवा काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत सरकारवर टीका केली आहे. त्यांनी थेट महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सवाल करत म्हटले आहे की, “मोठमोठ्या होर्डिंग्ससाठी ‘लाडक्या बहिणी’ आणि ‘लाडक्या भावासाठी’ खर्च करण्यासाठी सरकारकडे निधी आहे; मात्र पोलीस भरतीसाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी एक सभागृह किंवा तात्पुरती निवास व्यवस्था करण्यासाठी निधी का उपलब्ध होत नाही?”युवा काँग्रेसने प्रशासनाने तात्काळ शाळा, महाविद्यालयांची सभागृहे किंवा क्रीडांगणे उपलब्ध करून द्यावीत, तसेच पाणी व स्वच्छतेची व्यवस्था करावी, अशी मागणी केली आहे. अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.दरम्यान, स्थानिक प्रशासनाकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नसून उमेदवारांच्या सोयीसाठी काय पावले उचलली जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

वाहतूक कोंडीतून होणार सुटका! दहिसर पथकर नाका येथे सॅटेलाइट शुल्कवसुली यंत्रणा उभारणार

Published On: Feb 27, 2026 | 04:41 PM

