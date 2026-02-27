Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Devgadh News: एका तलाठ्यावर १० गावांचा डोंगर! देवगड महसूल प्रशासनाचा कारभार ‘रामभरोसे’

मोंड येथील मूळ सज्जावर मे २०२५ पासून तलाठी कार्यरत आहेत. त्यांच्याकडे मोंड, मोंडपार, मळेगाव आणि चिंचवाड ही मूळ गावे असतानाच, मागील वर्षभरापासून बापर्डे व जुवेश्वरचा पदभार देण्यात आला आहे.

Updated On: Feb 27, 2026 | 04:48 PM
एका तलाठ्यावर १० गावांचा डोंगर! देवगड महसूल प्रशासनाचा कारभार देवाच्या भरवशावर

  • देवगड महसूल विभागात तलाठ्यांची अनेक पदे रिक्त आहेत.
  • महसूल कामकाजासाठी नागरिकांना वारंवार तहसील कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत
  • रिक्त पदांमुळे रिक्त असलेल्या सजांचा (तलाठी मुख्यालय) कारभार शेजारील तलाठ्यांकडे सोपवून वेळ मारून नेली जात आहे
Devgadh News: देवगड तालुक्यातील महसूली प्रशासनाचा कारभार सध्या रामभरोसे सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे. मोंड सज्जाच्या तलाठ्यांकडे तब्बल १० गावांचा अतिरिक्त पदभार सोपवण्यात आल्याने सर्वसामान्य जनतेचे प्रचंड हाल होत आहेत. या गंभीर बाबीची दखल घेत शिवसेना तालुकाप्रमुख विलास साळसकर यांनी तहसीलदारांना निवेदन दिले. तसेच येत्या ४ दिवसांत मार्ग न निघाल्यास उपोषणाचा इशारा दिला आहे.

मोंड येथील मूळ सज्जावर मे २०२५ पासून तलाठी कार्यरत आहेत. त्यांच्याकडे मोंड, मोंडपार, मळेगाव आणि चिंचवाड ही मूळ गावे असतानाच, मागील वर्षभरापासून बापर्डे व जुवेश्वरचा पदभार देण्यात आला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, २०२१ पासून गढीताम्हाणे आणि रहाटेश्वर या सज्जांचा भारही त्यांच्याकडेच आहे. त्यातच आता मागील ३ महिन्यांपासून वानिवडे आणि पावणाई या गावांचीही जबाबदारी त्यांच्यावर टाकण्यात आली आहे.

मूलभूत साधनांची कमतरता; नेटवर्कचा व्यत्यय

१० गावातील नागरिकांना कामासाठी मोंड येथे चकरा माराव्या लागतात, ज्यामुळे वेळ आणि पैसा वाया जात आहे. तलाठ्यांकडे लॅपटॉप आणि प्रिंटर यांसारख्या मूलभूत साधनांची कमतरता आहे.

गढीताम्हाणे, रहाटेश्वर, वानिवडे आणि पावणाई या भागात नेटवर्क नसल्याने ऑनलाईन कामे ठप्प आहेत. राउटर वापरूनही कामे होत नसल्याने शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोय होत आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान गावोगावी फिरताना नागरिकांनी या समस्यांचा पाढा साळसकर यांच्यासमोर वाचला. प्रशासनाच्या या गलथान कारभारामुळे शेतकरी आणि सामान्य जनता भरडली जात आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.

तहसील कार्यालयासमोर उपोषण छेडण्याचा इशारा

या समस्यांवर येत्या ८ दिवसांत कायमस्वरूपी तोडगा काढून प्रशासनाने लेखी अहवाल सादर करावा. जर येत्या ४ दिवसांत ठोस कारवाई झाली नाही, तर १० गावातील ग्रामस्थांसह तहसील कार्यालयासमोर तीव्र उपोषण छेडले जाईल, असा इशारा तालुकाप्रमुख विलास साळसकर यांनी दिला आहे. यामुळे आता महसूल विभाग काय पावले उचलणार, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

Published On: Feb 27, 2026 | 04:48 PM

