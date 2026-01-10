Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Cm Devendra Fadnavis Instructed Inquiry For Cispe Scam Member Of Parliament Nilesh Lanke Thanked Chief Minister

Ahilyanagar News: सिस्पे घोटाळ्याच्या चौकशीचे खासदार निलेश लंकेकडून स्वागत, विखे पिता-पुत्रांवर केली टीका

सिस्पे घोटाळ्याच्या चौकशीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: लक्ष घातल्याबद्दल खासदार निलेश लंकेनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत. तसेच त्यांनी विखे पिता-पुत्रांवर टीका देखील केली आहे.

Updated On: Jan 10, 2026 | 08:03 PM
सिस्पे घोटाळ्याच्या चौकशीचे खासदार निलेश लंकेकडून स्वागत

सिस्पे घोटाळ्याच्या चौकशीचे खासदार निलेश लंकेकडून स्वागत

Follow Us:
Follow Us:
  • मुख्यमंत्र्यांकडून सिस्पे घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश
  • खासदार निलेश लंकेनी मानले मुख्यमंत्र्यांचे आभार
  • विखे पिता-पुत्रांवर लंकेनी केली टीका
सिस्पे घोटाळ्याच्या चौकशीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या घोषणेचे खासदार निलेश लंके यांनी स्वागत करत मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत. पत्रकारांशी बोलताना खासदार लंके म्हणाले की, सिस्पे घोटाळ्यात सर्वसामान्य नागरिकांचे कष्टाचे पैसे अडकले असून अनेकांनी थोड्या नफ्याच्या आशेने आपली आयुष्यभराची पुंजी गुंतवली होती. मात्र या घोटाळ्यामुळे त्यांना मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागले. काही दुर्दैवी ठेवीदारांनी आत्महत्येसारखा टोकाचा निर्णय घेतल्याने ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल व निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे असून दोषींना अटक करून त्यांच्या कडून ठेवीदारांचे पैसे वसूल करून ते सर्वसामान्य नागरिकांना परत मिळाले पाहिजेत, अशी मागणी त्यांनी केली.

Ahilyanagar News: १७ हजारांहून अधिक लाडक्या बहिणींना वगळले! महायुती सरकारबाबत महिलांमध्ये नाराजी

ठेवीदारांचा प्रश्न राजकारणापलीकडे – खासदार निलेश लंके

सिस्पे घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर आपण काही ठेवीदारांसह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली होती, असे सांगत खासदार लंके म्हणाले की, हा विषय कधीही राजकीय न करता केवळ ठेवीदारांचे पैसे परत मिळवून देणे हीच आपली भूमिका राहिली आहे. मात्र विरोधकांकडून बिनबुडाचे आरोप केले जात असून राजकीय आकसापोटी आपल्यावर बोट दाखवले जात आहे. स्वतःचे दोष झाकून ठेवून दुसऱ्यांवर आरोप करण्याची सवय काही लोकांना असल्याची टीका करत त्यांनी नाव न घेता विखे पाटलांवर निशाणा साधला.

ते पुढे म्हणाले की, सिस्पे प्रकरण अतिशय गंभीर आहे. मात्र जेव्हा केंद्रीय मंत्री लोणी किंवा कोपरगावच्या दौऱ्यावर येतात, तेव्हा त्यांना सिस्पे घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी निवेदन का दिले जात नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

रस्ते घोटाळ्यावर मुख्यमंत्र्यांचे मौन

नगर येथे झालेल्या सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहरातील रस्ते घोटाळ्यावर एक शब्दही न बोलल्याची टीका खासदार लंके यांनी केली. जिल्ह्यात दहा लाखांपासून एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या ऑनलाईन फसवणुकीचे अनेक प्रकार उघडकीस आले असून या प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल आहेत. या सर्व प्रकरणांचीही सखोल चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.

Devendra Fadnavis : सोलापूरकरात दररोज पाणीपुरवठा अन् यंत्रमागधारकांसाठी ‘इचलकरंजी पॅटर्न’, मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा

तसेच ग्रो मोअर इन्व्हेस्टमेंट फायनान्स कंपनीने शिर्डीसह इतर जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक केली असून सुमारे 300 कोटी रुपयांचा हा घोटाळा आहे. याशिवाय शेवगाव येथे शेअर मार्केटच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला असून या दोन्ही प्रकरणांची चौकशी सीबीआयकडे सोपवावी, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली. पोलिसांवरच नागरिकांचा विश्वास नसेल, तर सर्वसामान्यांनी कोणावर विश्वास ठेवायचा, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

शिरपे-इन्फिनिटी घोटाळ्याशी कोणताही संबंध नाही

शिरपे-इन्फिनिटी घोटाळ्याशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचे खासदार लंके यांनी ठामपणे स्पष्ट केले. केवळ इन्फिनिटीच्या उद्घाटन कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलो म्हणून जाणीवपूर्वक बदनामी केली जात असून हा राजकीय हेतूने चालवलेला खोटा प्रचार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्या उद्घाटन कार्यक्रमाला विविध पक्षांचे आमदार, खासदार, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच पोलीस अधिकारी उपस्थित होते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

भाजपकडून दबावतंत्राचा आरोप

आपण किंवा आपल्या सहकाऱ्यांनी कोणालाही पैसे गुंतवण्यासाठी प्रवृत्त केलेले नसून उलट ठेवीदारांचे पैसे परत मिळावेत यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले असल्याचे खासदार लंके यांनी सांगितले. आगामी महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपकडून जाणीवपूर्वक दबावतंत्र वापरले जात असल्याचा आरोप करत काही ठिकाणी धमक्या देणे, खोटे गुन्हे दाखल करणे असे प्रकार सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

महाविकास आघाडीचा विचार महात्मा फुले, शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांवर आधारित असून नगर शहराने शांतता, विकास आणि पारदर्शक प्रशासनासाठी या विचारांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहावे, असे आवाहनही खासदार निलेश लंके यांनी केले.

Web Title: Cm devendra fadnavis instructed inquiry for cispe scam member of parliament nilesh lanke thanked chief minister

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 08:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश
1

महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

Davos Investment: एआय आणि शाश्वत उद्योगक्षेत्रात MMRDA ची भरारी; तब्बल २६ अब्ज डॉलर्सचे…
2

Davos Investment: एआय आणि शाश्वत उद्योगक्षेत्रात MMRDA ची भरारी; तब्बल २६ अब्ज डॉलर्सचे…

Ahilyanagar Crime: सावकारी जाचाचा अजून एक बळी! कर्जत तालुक्यातील घुमरी गावात शेतकऱ्याची आत्महत्या
3

Ahilyanagar Crime: सावकारी जाचाचा अजून एक बळी! कर्जत तालुक्यातील घुमरी गावात शेतकऱ्याची आत्महत्या

Ahilyanagar News: शंकरराव गडाखांची स्वतंत्र खेळी सत्ताधाऱ्यांसाठी धोक्याची, नेवासेत राजकीय उलथापालथ अटळ?
4

Ahilyanagar News: शंकरराव गडाखांची स्वतंत्र खेळी सत्ताधाऱ्यांसाठी धोक्याची, नेवासेत राजकीय उलथापालथ अटळ?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM