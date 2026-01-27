Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Jitendra Awhad on Sahar Shaikh: जितेंद्र आव्हाड कडाडले! "हाथी चले अपनी चाल…", सहर शेखच्या आव्हानावर आव्हाडांचे सडेतोड उत्तर

आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग लावत एमआयएमच्या (AIMIM) सहर शेख यांनी विजय मिळवला. मात्र, विजयानंतर सहर शेख यांनी दिलेल्या एका वादग्रस्त आव्हानामुळे आता मुंब्र्यात नवा वाद उफाळून आला.

Updated On: Jan 27, 2026 | 08:25 PM
Jitendra Awhad on Sahar Shaikh: जितेंद्र आव्हाड कडाडले! “हाथी चले अपनी चाल…”, सहर शेखच्या आव्हानावर आव्हाडांचे सडेतोड उत्तर
  • मुंब्र्यात राजकीय युद्ध!
  • सहर शेखच्या आव्हानावर आव्हाडांचे सडेतोड उत्तर
  • म्हणाले, “हाथी चले अपनी चाल…”
Maharashtra Politics: ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर मुंब्र्यातील राजकीय वातावरण प्रचंड तापले आहे. राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग लावत एमआयएमच्या (AIMIM) सहर शेख यांनी विजय मिळवला. मात्र, विजयानंतर सहर शेख यांनी दिलेल्या एका वादग्रस्त आव्हानामुळे आता मुंब्र्यात नवा वाद उफाळून आला आहे. मुंब्रा प्रभाग ३० मधून विजयी झाल्यानंतर सहर शेख यांनी एका मिरवणुकीत आक्रमक पवित्रा घेतला होता. कैसा हराया.. असं वक्तव्य करुन त्या म्हणाल्या होत्या की, “येत्या काळात संपूर्ण मुंब्रा विधानसभा मतदारसंघ आम्ही जिंकू आणि संपूर्ण मुंब्रा ‘हिरवा’ होईल”. त्यांच्या या विधानानंतर सोशल मीडियावर मोठा गदारोळ निर्माण झाला होता. आता या प्रश्नावर राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी पहिल्यांदा प्रतिक्रिया दिली.

आव्हाडांचा पलटवार: हाथी चले अपनी चाल…

मुंब्र्यात आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या नागरी सत्काराचे आयोजन करण्यात आले होते त्यांच्या समर्थकांनी “कोण आया, कोण आया… शेर का शिकारी आया!” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. तसेच सहर शेख यांच्या विधानावर जितेंद्र आव्हाड यांनी पहिल्यांदाच माध्यमांशी बोलताना कडक शब्दांत उत्तर दिले. ते म्हणाले, “लोकांचे काम आव्हान देणे असते, पण आपण त्यांच्या आव्हानांसाठी काम करत नाही. ‘हाथी चले अपनी चाल, कुत्ते भोंके हजार’, आम्हाला काही फरक पडत नाही.”

नगरसेविका Sahar Sheikh यांच्या वादग्रस्त विधानावर नवनीत राणांचे चोख प्रत्युत्तर; म्हणाल्या- “इथे फक्त भगवा आणि निळाच रंग चालणार”

तिचे विधान म्हणजे बालिशपणा

जितेंद्र आव्हाड यांनी सहर शेख यांचा उल्लेख ‘लहान मुलगी’ असा करत त्यांच्या वक्तव्याची खिल्ली उडवली. “एखादी लहान पोरगी मिश्किलपणे बोलते, तिचा तो बालिशपणा सध्या सोशल मीडियावर ट्रेंडिंग आहे. तिच्या बोलण्याला फार अर्थ नाही. माझी लहान पोरगी हसत-हसत ‘चॉकलेट लाया’ म्हणाली, तरी ते सोशल मीडियावर गाजेल. हा निव्वळ बालिशपणा आहे,” अशी टीका आव्हाड यांनी केली.

मुंब्रा केवळ तिरंगा आहे

‘मुंब्रा हिरवा होईल’ या विधानाचा समाचार घेताना आव्हाड यांनी संविधानाचा दाखला दिला. ते म्हणाले, “हा देश तिरंगा आहे, हा महाराष्ट्र तिरंगा आहे आणि मुंब्रा देखील तिरंगाच आहे. संविधानाने आपल्याला तिरंगा दिला आहे. या देशात तुम्ही कोणत्याही एका रंगाची ‘मोनोपॉली’ (मक्तेदारी) आणू शकत नाही.”

Why Green Color in Islam: मुस्लिम समाजाची ओळख ‘हिरवा रंगच’ का? यामागे धार्मिक कारण आहे की विज्ञान? वाचा सविस्तर

Published On: Jan 27, 2026 | 08:25 PM

