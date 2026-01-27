Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
TECH EXPLAINED: AI Voice Assistant म्हणजे काय? कसं करतं काम? वापरण्यापूर्वी वाचा सविस्तर

स्मार्टफोनपासून गाडीपर्यंत सर्वत्र व्हॉईस असिस्टंटचा वापर करणं अतिशय सामान्य झालं आहे. व्हॉईस असिस्टंटच्या मदतीने अनेक काम अगदी सहज पूर्ण केली जाऊ शकतात. डेली शेड्यूलिंग आणि रिमाइंडरसह अनेक कामं चुटकीसरशी केली जातात.

Updated On: Jan 27, 2026 | 07:49 PM
  • AI व्हॉईस असिस्टंट तुमचे प्रेफरन्स लक्षात ठेवतात
  • व्हॉईस असिस्टंट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या मदतीने मानवी आवाज ओळखून प्रतिसाद देतात
  • स्पेशलाइज्ड असिस्टेंट खास इंडस्ट्री किंवा फील्डसाठी तयार केले जातात
सध्याच्या काळात AI व्हॉईस असिस्टंटचा वापर करणे अतिशय सामान्य झाले आहे. अलार्म सेट करण्यापासून गाणी ऐकण्यापर्यंत लोकं AI व्हॉईस असिस्टंटच्या मदतीने वेगवेगळी कामे पूर्ण करतात. जर तुम्ही स्मार्टफोन युजर असाल तर या टूलचे नाव तुम्ही नक्कीच ऐकलं असेल. AI व्हॉईस असिस्टंट तुमचे प्रेफरन्स लक्षात ठेवतात आणि अशी अनेक कामे करू शकतात. अलेक्सा याचे उत्तम उदाहरण आहे. मात्र हे टूल कसे काम करते, याचे फायदे आणि नुकसान काय आहेत याबाबत अनेकांना माहिती नाही.

AI व्हॉईस असिस्टंट असे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम असतात जे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या मदतीने मानवी आवाज ओळखून प्रतिसाद देतात. हे टूल जनरल व्हॉईस असिस्टेंट आणि स्पेशलाइज्ड व्हॉईस असिस्टेंट अशा दोन कॅटेगरीमध्ये उपलब्ध असतात. जनरल असिस्टेंट प्रश्नांची उत्तरे देणे आणि इतर आवश्यक टास्क पूर्ण करण्यासाठी वापरले जाते. गूगल असिस्टेंट आणि अलेक्सा याचे उदाहरण आहे. तर स्पेशलाइज्ड असिस्टेंट खास इंडस्ट्री किंवा फील्डसाठी तयार केले आहे. ज्याचा वापर ठराविक लोकांद्वारे केला जातो. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

व्हॉईस असिस्टंट कसे काम करते?

व्हॉईस असिस्टेंट नॅचुलर लँग्वेज प्रोसेसिंग (NLP), मशीन लर्निंग (ML) आणि स्पीच रिकग्नेशन टेक्नोलॉजीजचा वापर करते. हे टूल मानवी आवाज ओळखून प्रतिसाद देतात. AI व्हॉईस असिस्टेंट सर्वात आधी युजरचे शब्द ओळखते. यासाठी अ‍ॅडवांस्ड एल्गोरिद्म काम करते, ज्यामुळे बॅकग्राऊंड आवाज कमी होतो आणि केवळ आवाजावर फोकस केला जातो. जेव्हा सिस्टीम तुमचा आवाज ओळखते तेव्हा संभाषण टेक्स्टमध्ये कन्व्हर्ट केले जाते. यानंतर AI नॅचुलर लँग्वेज अंडरस्टेंडिंगच्या मदतीने कॉन्टेक्स्टच्या हिशोबाने अर्थ समजते. कमांड समजल्यानंतर अस्टिस्टंट अ‍ॅक्शन घेतात. इथे तुमची मागणी पूर्ण केली जाते. जर तुम्ही दिलेले टास्क पूर्ण केले नाही तर तुम्ही पुन्हा कमांड देऊ शकता. या संपूर्ण प्रक्रियेत मशीन लर्निंग देखील सुरू असते.

व्हॉईस असिस्टंट वापरण्याचे फायदे

  • तुम्ही कुकिंग किंवा इतर कोणत्याही कामात व्यस्त असला तर व्हॉईस असिस्टंटक कमांड देऊन स्मार्टफोन ऑपरेट करू शकता. ज्यामुळे तुम्हाला हातांचा वापर करण्याची गरज नाही.
  • व्हॉईस असिस्टंट कॅलेंडर मॅनेज करतो, रिमांडर सेट करतो आणि माहिती सर्च करण्यासारखी काम देखील चुटकीसरशी पूर्ण करू शकतो.
  • स्मार्ट होम डिवाइसमध्ये AI व्हॉईस असिस्टेंट इंटीग्रेट केले जाऊ शकते. याच्या मदतीने एकदा बोलून लाइटिंग, टेंपरेचर, सिक्योरिटी सिस्टम आणि इतर काम तुमच्या हिशोबाने अ‍ॅडजस्ट केले जाऊ शकते.
व्हॉईस असिस्टंटचे नुकसान

  • व्हॉईस असिस्टंटमुळे यूजर्सच्या प्रायव्हसीवर परिणाम होतो, असा दावा अनेक तज्ञांनी केला आहे.
  • व्हॉईस असिस्टंट योग्य प्रकारे काम करावं यासाठी मोठ्या प्रमाणात पर्सनल डेटा आवश्यक असतो.
  • असे अनेक AI व्हॉईस असिस्टंट आहेत जे इंटरनेटशिवाय काम करत नाहीत. अशा परिस्थितीत खराब नेटवर्क किंवा इंटरनेट नसलेल्या ठिकाणी AI व्हॉईस असिस्टंट वापरले जाऊ शकत नाही .
  • अ‍ॅडवांस टेक्नॉलॉजी असून देखील अनेक व्हॉईस असिस्टंट कमांड समजण्यात चुकी करतात. योग्य टोन आणि उच्चार असून देखील काहीवेळा व्हॉईस असिस्टंट कमांड समजू शकत नाहीत.
  • अलेक्सा साखरे व्हॉईस असिस्टंट सामान्य आणि रेग्युलर टास्क अगदी सहज पूर्ण करतात, मात्र कठीण काम असेल व्हॉईस असिस्टंट गोंधळात पडतात.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: AI Voice Assistant म्हणजे काय?

    Ans: AI Voice Assistant हा कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (Artificial Intelligence) आधारित डिजिटल सहाय्यक आहे, जो आवाजाच्या माध्यमातून वापरकर्त्याचे प्रश्न समजून उत्तर देतो व कामे करतो.

  • Que: AI Voice Assistant कसे काम करते?

    Ans: तो व्हॉइस रिकग्निशन, नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) आणि मशीन लर्निंग वापरून तुमचा आवाज ओळखतो आणि योग्य प्रतिसाद देतो.

  • Que: AI Voice Assistant चे उदाहरण कोणते?

    Ans: गुगल असिस्टंट, सिरी, अलेक्सा, सॅमसंग बिक्सबी हे लोकप्रिय एआय व्हॉइस असिस्टंट आहेत.

Published On: Jan 27, 2026 | 07:49 PM

