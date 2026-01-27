Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • The Schedule For The Icc T20 World Cup 2026 Practice Matches Has Been Announced

T20 World Cup 2026 च्या सराव सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर! भारतीय संघासमोर ‘या’ तारखेला दक्षिण आफ्रिकेचे असणार आव्हान 

टी-२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धेला ७ फेब्रुवारीपासून सुरुवात होणार आहे. ही स्पर्धा भारत आणि श्रीलंका संयुक्तपणे आयोजित करणार आहेत. या स्पर्धेसाठी सराव सामन्यांचे वेळापत्रक देखील जाहीर करण्यात आले आहे.

Updated On: Jan 27, 2026 | 07:59 PM
The schedule for the T20 World Cup 2026 practice matches has been announced! The Indian team will face South Africa on 'this' date.

T20 World Cup 2026 च्या सराव सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

T20 World Cup 2026 practice match schedule : भारत आणि श्रीलंका संयुक्तपणे आयोजित केलेला टी-२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धेला ७ फेब्रुवारीपासून सुरुवात होणार आहे. सर्व सहभागी संघ आता या स्पर्धेच्या तयारीत चांगलेच दंग असल्याचे दिसत आहेत.  संघांना स्पर्धेशी जुळवून घेण्यास आणि विश्वचषकापूर्वी त्यांच्या फॉर्मची चाचणीपणी घेण्यासाठी सराव सामन्यांचे आयोजन करण्यात आले असून या सामन्यांचे वेळापत्रक देखील जाहीर करण्यात आले आहे. या सामन्यांमुळे संघांना त्यांच्या खेळाडूंची तंदुरुस्ती आणि रणनीती तपासण्याची संधी मिळणार आहे.

हेही वाचा : IND vs ZIM Live score, U19 World Cup : विहान मल्होत्राचा नाबाद शतकी तडाखा! भारताचा झिम्बाब्वेसमोर 353 धावांचा डोंगर

टी-२० विश्वचषकापूर्वी भारतीय संघाचा एकच सराव सामना होणार आहे. भारतीय संघ ४ फेब्रुवारी रोजी नवी मुंबईत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सराव सामना खेळणार आहे. हा सामना संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होणार आहे. भारत अ संघ दोन सामने खेळणार आहे. भारत अ संघ २ फेब्रुवारी रोजी नवी मुंबईत अमेरिकेविरुद्ध खेळेल. त्यानंतर, भारत अ संघ ६ फेब्रुवारी रोजी बेंगळुरूमध्ये नामिबियाविरुद्ध सराव सामना खेळणार आहे.

टी२० विश्वचषक २०२६ सराव वेळापत्रक

  1. २ फेब्रुवारी: अफगाणिस्तान विरुद्ध स्कॉटलंड, बेंगळुरू (CoE), दुपारी ३:०० वाजता 
  2. २ फेब्रुवारी: भारत अ विरुद्ध अमेरिका, नवी मुंबई, संध्याकाळी ५:००वाजता
  3. २ फेब्रुवारी: कॅनडा विरुद्ध इटली, चेन्नई, संध्याकाळी ७:०० वाजता
  4. ३ फेब्रुवारी: श्रीलंका अ विरुद्ध ओमान, कोलंबो,दुपारी १:०० वाजता 
  5. ३ फेब्रुवारी: नेदरलँड्स विरुद्ध झिम्बाब्वे, कोलंबो, दुपारी ३:०० वाजता 
  6. ३ फेब्रुवारी: नेपाळ विरुद्ध युएई, चेन्नई, संध्याकाळी ५:००वाजता
  7. ४ फेब्रुवारी: नामिबिया विरुद्ध स्कॉटलंड, बेंगळुरू (CoE) दुपारी १:०० वाजता 
  8. ४ फेब्रुवारी: अफगाणिस्तान विरुद्ध वेस्ट इंडिज, बेंगळुरू (CoE) दुपारी ३:०० वाजता 
  9. ४ फेब्रुवारी: आयर्लंड विरुद्ध पाकिस्तान, कोलंबो, संध्याकाळी ५:००वाजता
  10. ४ फेब्रुवारी: भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, नवी मुंबई संध्याकाळी ७:०० वाजता
  11. ५ फेब्रुवारी: ओमान विरुद्ध झिम्बाब्वे, कोलंबो, दुपारी १:०० वाजता 
  12. ५ फेब्रुवारी: कॅनडा विरुद्ध नेपाळ, चेन्नई, दुपारी ३:०० वाजता 
  13. फेब्रुवारी ५: ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध नेदरलँड्स, कोलंबो, संध्याकाळी ५:००वाजता
  14. ५ फेब्रुवारी: न्यूझीलंड विरुद्ध अमेरिका, नवी मुंबई, संध्याकाळी ७:०० वाजता
  15. ६ फेब्रुवारी: इटली विरुद्ध युएई, चेन्नई,दुपारी ३:०० वाजता 
  16. ६ फेब्रुवारी: भारत अ विरुद्ध नामिबिया, बेंगळुरू (CoE), संध्याकाळी ५:००वाजता
हेही वाचा : ‘क्रिकेटच्या पलीकडेही आयुष्य, योग्य वेळ आली….’ संकटमोचक केएल राहुलचा निवृत्तीबाबत मोठा खुलासा; क्रिकेट जगतात खळबळ

जगातील सोळा संघ भारत आणि श्रीलंकेत होणाऱ्या विश्वचषकासाठी तयारी करत असून त्यांचे ध्येय प्रतिष्ठित ट्रॉफी जिंकणे असणार आहे.   हा प्रमुख क्रिकेट कार्निव्हल ७ फेब्रुवारी रोजी तीन ठिकाणी सुरू होईल, ज्याचा अंतिम सामना ८ मार्च रोजी होणार आहे.

 

Web Title: The schedule for the icc t20 world cup 2026 practice matches has been announced

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 07:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ 4th T20I: ‘मिस्टर 360’ च्या रडारवर खास विक्रम! मैदानावर ‘हा’ पराक्रम करताच ‘रो-को’च्या क्लबमध्ये करणार एंट्री 
1

IND vs NZ 4th T20I: ‘मिस्टर 360’ च्या रडारवर खास विक्रम! मैदानावर ‘हा’ पराक्रम करताच ‘रो-को’च्या क्लबमध्ये करणार एंट्री 

T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषकाचे समीकरण बदलणार! पाकिस्तान बाहेर अन् बांगलादेश आत? ICC चा मोठा डाव
2

T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषकाचे समीकरण बदलणार! पाकिस्तान बाहेर अन् बांगलादेश आत? ICC चा मोठा डाव

T20 World Cup 2026 : विश्वचषकामध्ये बांग्लादेशी पत्रकारांवर बंदी! आयसीसीने सामने कव्हर करण्यास केली मनाई, वाचा सविस्तर प्रकरण
3

T20 World Cup 2026 : विश्वचषकामध्ये बांग्लादेशी पत्रकारांवर बंदी! आयसीसीने सामने कव्हर करण्यास केली मनाई, वाचा सविस्तर प्रकरण

शुभमन गिलला बाद केल्यानंतर अबरार अहमदच्या वादग्रस्त हावभावावर रोहित शर्माची प्रतिक्रिया, पहा Video
4

शुभमन गिलला बाद केल्यानंतर अबरार अहमदच्या वादग्रस्त हावभावावर रोहित शर्माची प्रतिक्रिया, पहा Video

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 World Cup 2026 च्या सराव सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर! भारतीय संघासमोर ‘या’ तारखेला दक्षिण आफ्रिकेचे असणार आव्हान 

T20 World Cup 2026 च्या सराव सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर! भारतीय संघासमोर ‘या’ तारखेला दक्षिण आफ्रिकेचे असणार आव्हान 

Jan 27, 2026 | 07:52 PM
TECH EXPLAINED: AI Voice Assistant म्हणजे काय? कसं करतं काम? वापरण्यापूर्वी वाचा सविस्तर

TECH EXPLAINED: AI Voice Assistant म्हणजे काय? कसं करतं काम? वापरण्यापूर्वी वाचा सविस्तर

Jan 27, 2026 | 07:49 PM
यामी गौतमच्या ‘या’ चित्रपटाचा पाकिस्तानात धुमाकूळ; OTTवर ट्रेंडिंगमध्ये, नायजेरियामधूनही मिळतय प्रेम

यामी गौतमच्या ‘या’ चित्रपटाचा पाकिस्तानात धुमाकूळ; OTTवर ट्रेंडिंगमध्ये, नायजेरियामधूनही मिळतय प्रेम

Jan 27, 2026 | 07:45 PM
Joe Root काय ऐकत नाही! शतकासह ब्रायन लाराचा रेकॉर्ड मोडला; गांगुली-रोहितलाही टाकले मागे

Joe Root काय ऐकत नाही! शतकासह ब्रायन लाराचा रेकॉर्ड मोडला; गांगुली-रोहितलाही टाकले मागे

Jan 27, 2026 | 07:40 PM
Metro Line 8: मुंबई ते नवी मुंबई विमानतळ मेट्रो जोडणीस मान्यता, मेट्रो लाईन ८ ला मंजुरी

Metro Line 8: मुंबई ते नवी मुंबई विमानतळ मेट्रो जोडणीस मान्यता, मेट्रो लाईन ८ ला मंजुरी

Jan 27, 2026 | 07:37 PM
Pune Mayoral Election 2026: रिपब्लिकन पक्षाला उपमहापौर पद मिळावे; रामदास आठवलेंची मागणी

Pune Mayoral Election 2026: रिपब्लिकन पक्षाला उपमहापौर पद मिळावे; रामदास आठवलेंची मागणी

Jan 27, 2026 | 07:30 PM
भारतासाठी धोक्याची घंटा! बांगलादेशनंतर आता म्यानमारमध्ये पाकिस्तानचा घाट; चीनही देतोय साथ

भारतासाठी धोक्याची घंटा! बांगलादेशनंतर आता म्यानमारमध्ये पाकिस्तानचा घाट; चीनही देतोय साथ

Jan 27, 2026 | 07:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM
Panhala Fort – पन्हाळा गडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणावरुन हिंदुत्ववादी आक्रमक

Panhala Fort – पन्हाळा गडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणावरुन हिंदुत्ववादी आक्रमक

Jan 27, 2026 | 06:37 PM
Political News : जाती जातीत भांडण लावून स्वार्थ पाहणारा जरांगे कोणत्या बिळात लपले; नवनाथ वाघमारे यांची जहरी टीका

Political News : जाती जातीत भांडण लावून स्वार्थ पाहणारा जरांगे कोणत्या बिळात लपले; नवनाथ वाघमारे यांची जहरी टीका

Jan 27, 2026 | 06:30 PM
Wardha : जिल्हास्तरीय कृषी प्रदर्शनात शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

Wardha : जिल्हास्तरीय कृषी प्रदर्शनात शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

Jan 27, 2026 | 06:23 PM
Sindhudurg News : “विरोधी वातावरण शांत करण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या सभा” – वैभव नाईक

Sindhudurg News : “विरोधी वातावरण शांत करण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या सभा” – वैभव नाईक

Jan 27, 2026 | 06:17 PM
Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Jan 27, 2026 | 03:35 PM