Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Congress Leader Harshvardhan Sapkal Has Criticized The Government Over The Satara Drugs Case

सातारा ड्रग्ज प्रकरणावरुन हर्षवर्धन सपकाळांची टीका; बड्या नेत्यांवर गेले गंभीर आरोप

प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सातारा ड्रग्ज प्रकरणावरुन सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे.

Updated On: Jan 27, 2026 | 12:27 PM
सातारा ड्रग्ज प्रकरणावरुन हर्षवर्धन सपकाळांची टीका; बड्या नेत्यांवर गेले गंभीर आरोप

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
  • सातारा ड्रग्ज प्रकरणावरुन हर्षवर्धन सपकाळांची टीका
  • बड्या नेत्यांवर गेले गंभीर आरोप
  • दावोस गुंतवणुकीबाबतही दिली प्रतिक्रीया
मुंबई : कराड ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील तुळसण (पाचुपतेवाडी) परिसरात एम. डी. ड्रग्ज अमली पदार्थ तयार करणारी गुप्त फॅक्टरी कार्यरत असल्याच्या संशयावरून जिल्ह्याबाहेरील विशेष पथकाने मोठी कारवाई केल्याने तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणात ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या रेकॉर्डवरील एका जुन्या गुन्हेगाराचा सहभाग असल्याची माहिती समोर येत आहे. यावरुन प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे.

 

खरा आका हे देवेंद्र फडणवीसच – सपकाळ

सातारा जिल्ह्यातील ड्रग्जप्रकरणी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, याआधी सातारा जिल्ह्यात ड्रग्जचा एक कारखाना सापडला होता, तो उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भावाच्या शेतात होता, याठिकाणी काम करणाऱ्या ४३ पैकी ४० बांग्लादेशी कामगारांना सोडून देण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकनाथ शिंदे यांना क्लिन चिट देऊन टाकली. त्यावेळीच कठोर कारवाई केली असती तर आज पुन्हा ड्रग्जचा मोठा साठा सापडला नसता. या ड्रग्जच्या काळ्या धंद्यातून आलेला पैसा मतदार व विरोधी पक्षांचे लोकप्रतिनिधी खरेदी करण्यासाठी केला जात आहे. या सर्व प्रकरणाचा खरा आका हे देवेंद्र फडणवीसच आहेत, असा गंभीर आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष यांनी केला आहे.

भारतीय जनता पक्ष व एमआयएम या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून त्यांचे घनिष्ठ संबंध आहेत. मोहम्मद अली जिना यांच्या पक्षाबरोबर जनसंघाने निवडणुका लढवल्या व त्यांच्याबरोबर सरकार स्थापन केले, त्या सरकारमध्ये जनसंघाचे श्यामाप्रसाद मुखर्जी उपमुख्यमंत्री होते, आज त्याचे पुनरुज्जीवन केले जात आहे, असेही सपकाळ म्हणाले.

संविधानिक पदाचा अपमान करणाऱ्या कोश्यारींना पद्म पुरस्कार

भगतसिंह कोश्यारी हा विकृत माणून असून संविधानिक पदाचा त्यांनी अपमान केलेला आहे. संविधानाची पायमल्ली करणाऱ्या तसेच शिव, शाहू, फुले यांचा अपमान करणाऱ्या व्यक्तीला पद्मभूषण पुरस्कार देण्यात आला आहे. पुण्यातील एका सामाजिक संस्थेने मला पुरस्कार जाहीर केला होता, मात्र तो पुरस्कार कोश्यारी यांच्या हस्ते देण्यात येणार होता, त्यामुळे मी त्या पुरस्काराला नकार दिला, असेही सपकाळ म्हणाले.

दावोस गुंतवणुकीची वस्तुस्थिती जाहीर करा

दावोसमधील गुंतवणुकीसंदर्भात बोलताना सपकाळ म्हणाले की, राज्यात गुंतवणूक आली पाहिजे पण देवेंद्र फडणवीस हे, खोटं बोल पण रेटून बोल, पद्धतीने मोठे दावे करत आहेत. याआधी त्यांनी दावोसमधून १६ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणल्याचा दावा केला होता, त्याची वस्तुस्थिती काय, हे त्यांनी स्पष्ट करावे, असेही हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.

Web Title: Congress leader harshvardhan sapkal has criticized the government over the satara drugs case

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 12:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पुरंदरमधील रस्त्यांवर गतिरोधकांची गरज; सायकल स्पर्धेनंतर वाहनांचा वेग वाढला
1

पुरंदरमधील रस्त्यांवर गतिरोधकांची गरज; सायकल स्पर्धेनंतर वाहनांचा वेग वाढला

राजकीय घडामोडींना वेग, महापौर पदासाठी टोकाची स्पर्धा; कोल्हापूरकरांचे लक्ष मुंबईकडे
2

राजकीय घडामोडींना वेग, महापौर पदासाठी टोकाची स्पर्धा; कोल्हापूरकरांचे लक्ष मुंबईकडे

Republic Day Seating Row: राहुल गांधींना मागे बसवल्याने काँग्रेस संतापली! “अडवाणींना आम्ही सन्मान दिला, मोदींनी शिष्टाचार मोडला”
3

Republic Day Seating Row: राहुल गांधींना मागे बसवल्याने काँग्रेस संतापली! “अडवाणींना आम्ही सन्मान दिला, मोदींनी शिष्टाचार मोडला”

Ichalkaranji Mayor : वस्त्रनगरीचा पहिला महापौर कोण? अनुभवी सदस्यांसह नवख्या सदस्यांत रस्सीखेच
4

Ichalkaranji Mayor : वस्त्रनगरीचा पहिला महापौर कोण? अनुभवी सदस्यांसह नवख्या सदस्यांत रस्सीखेच

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mumbai: मुंबईत गॅस सिलिंडरचा भीषण स्फोट! मालवणीतील चाळीला आग, 7 जण गंभीर जखमी

Mumbai: मुंबईत गॅस सिलिंडरचा भीषण स्फोट! मालवणीतील चाळीला आग, 7 जण गंभीर जखमी

Jan 27, 2026 | 02:04 PM
Budget 2026 : यंदाच्या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी सरकारचं धोरणं काय असू शकतं ?

Budget 2026 : यंदाच्या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी सरकारचं धोरणं काय असू शकतं ?

Jan 27, 2026 | 01:55 PM
Budget 2026 News: कर सवलत की दरवाढ? १ फेब्रुवारीला फुटणार अर्थसंकल्पाचे गुपित, सामान्य जनतेला काय मिळणार?

Budget 2026 News: कर सवलत की दरवाढ? १ फेब्रुवारीला फुटणार अर्थसंकल्पाचे गुपित, सामान्य जनतेला काय मिळणार?

Jan 27, 2026 | 01:52 PM
Union Budget 2026: १ फेब्रुवारीला होणार अर्थसंकल्प जाहीर! सर्वसामान्यांपासून उद्योगांपर्यंत काय बदलणार?

Union Budget 2026: १ फेब्रुवारीला होणार अर्थसंकल्प जाहीर! सर्वसामान्यांपासून उद्योगांपर्यंत काय बदलणार?

Jan 27, 2026 | 01:49 PM
राज्यातील रस्त्यांवर वाढतीये वाहनांची संख्या; फक्त एका वर्षात झाली तब्बल ‘इतक्या’ लाख वाहनांची नोंद

राज्यातील रस्त्यांवर वाढतीये वाहनांची संख्या; फक्त एका वर्षात झाली तब्बल ‘इतक्या’ लाख वाहनांची नोंद

Jan 27, 2026 | 01:47 PM
भावाला मृत्यूचेही भय नाही! विना सेफ्टी 101 मजली इमारत चढून केला विक्रमी स्टंट; पाहून युजर्सचे हातपाय थरथरले; Video Viral

भावाला मृत्यूचेही भय नाही! विना सेफ्टी 101 मजली इमारत चढून केला विक्रमी स्टंट; पाहून युजर्सचे हातपाय थरथरले; Video Viral

Jan 27, 2026 | 01:46 PM
कोल्हापुरात पाच लाखांच्या साड्या जप्त; ZP निवडणुकीत महिला मतदारांना आमिष?

कोल्हापुरात पाच लाखांच्या साड्या जप्त; ZP निवडणुकीत महिला मतदारांना आमिष?

Jan 27, 2026 | 01:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM
Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Jan 26, 2026 | 05:53 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM