Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Ichalkaranji Mayor : वस्त्रनगरीचा पहिला महापौर कोण? अनुभवी सदस्यांसह नवख्या सदस्यांत रस्सीखेच

महाराष्ट्राचे मॅंचेस्टर असलेल्या वस्त्रनगरी इचलकरंजीचा पहिला महापौर कोण? याची उत्सुकता दिवसागणिक वाढतच चालली आहे. पण ‘पद एक अन् इच्छुक २७’ असे मोठे कोडे नेतेमंडळींसमोर उभे ठाकले आहे.

Updated On: Jan 26, 2026 | 05:20 PM
वस्त्रनगरीचा पहिला महापौर कोण? अनुभवी सदस्यांसह नवख्या सदस्यांत रस्सीखेच

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
  • वस्त्रनगरीचा पहिला महापौर कोण?
  • अनुभवी सदस्यांसह नवख्या सदस्यांत रस्सीखेच
  • निकटवर्तीयासह अनुभवी शर्यतीत
इचलकरंजी/हुसेन शेख : महाराष्ट्राचे मॅंचेस्टर असलेल्या वस्त्रनगरी इचलकरंजीचा पहिला महापौर कोण? याची उत्सुकता दिवसागणिक वाढतच चालली आहे. पण ‘पद एक अन् इच्छुक २७’ असे मोठे कोडे नेतेमंडळींसमोर उभे ठाकले आहे. त्यामुळे पहिला मान आपल्यालाच मिळावा, यासाठी स्वतः गाठीभेटी घेण्यासह शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून नेत्यांची कृपादृष्टी आपल्यावरच व्हावी, यासाठी मनधरणी केली जात आहे. त्यामुळे कोणाची लॉटरी खुलणार याबाबत तर्कवितकांना ऊत आला आहे. शहराचा ‘पहिला नागरिक’ बनण्यासाठी अनुभवी सदस्यांसह नवख्या आणि मर्जीतील सदस्यांमध्ये रस्सीखेच सुरु झाली आहे.

 

नुकत्याच झालेल्या इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपा ४३ जागांसह अग्रस्थानी राहिला, तर महायुतीमधीलच शिवसेना शिंदे गटाला ३ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाला १ जागा मिळाली. त्यामुळे ४७ जागांसह सत्तेची सूत्रे भाजपाच्या हाती आली आहेत.

ओबीसी प्रवर्गातून विजयी झालेल्यांमध्ये योगेश पाटील, सतिश मुळीक, प्रदीप धोत्रे, नितेश पोवार, राजू पुजारी, सुशांत कलागते, किरण खवरे, प्रमिला जावळे, रुपा बुगड, ध्रुवती दळवाई, विद्या साळुंखे, रुपाली सातपुते, सपना भिसे आणि पुनम माळी यांचा समावेश आहे. तर ओबीसी जात पडताळणी प्रमाणपत्र असलेल्यांमध्ये भाजपमधील तानाजी पोवार, जुलेखा पटेकरी, विठ्ठल चोपडे, उदय धातुडे, सारीका पाटील, अभिषेक वाळवेकर, ओंकार सुर्वे, मनिषा कुपटे, मोनाली मांजरे, वैशाली मोहिते, शशिकला कवडे आणि शिवसेना शिंदे गटाच्या सरीता आवळे यांचा समावेश आहे.

निकटवर्तीयासह अनुभवी शर्यतीत

ओबीसी प्रवर्गातून विजयी सदस्यांमध्ये नवख्यांची संख्या जास्त आहे. तर पडताळणी प्रमाणपत्र असलेल्यांपैकी तानाजी पोवार, विठ्ठल चोपडे, सरिता आवळे अनुभवी सदस्य असून, यामध्ये अभ्यासू म्हणून विठ्ठल चोपडे यांना संधी मिळू शकेल. नवोदित सदस्यांचा विचार झाल्यास प्रामुख्याने नितेश पोवार, सतिश मुळीक या आमदार राहुल आवाडे यांच्या निकटवर्तीयांच्या नावाची चर्चा होईल. नितेश पोवार यांनी प्रभाग १२ मध्ये दोन माजी उपनगराध्यक्षांना पराभूत करण्यासह सहकाऱ्यांच्या मदतीने भाजपचे संपूर्ण पॅनेल निवडून आणण्यात यश मिळविले आहे. शिवाय तरुण उद्योजक अभिषेक वाळवेकर, रुपा बुगड, सपना मिसे, उदय धातुंडे, सुशांत कलागते यांचाही विचार होऊ शकतो.

नेत्यांची कृपादृष्टी कोणावर पडणार?

ओबीसी प्रवर्गातून विजयी झालेल्या सदस्यांची संख्या १४ तर इतर प्रवर्गातून विजयी झालेले पण ओबीसी जात पडताळणी प्रमाणपत्र असलेले १३ सदस्य आहेत. त्यामुळे या २७ जणांमधून कोणाची लॉटरी निघणार याकडे लक्ष लागले आहे. शिवाय तिन्ही नेत्यांची कृपादृष्टी यापैकी कोणावर पडणार आणि पहिल्या महानगरपालिकेचा पहिला महापौर बनण्याचा मानकरी कोण ठरणार? या चर्चेला रंग चढू लागला आहे.

१४ सदस्यांना महापौर पदाची संधी

पहिले महापौरपद ओबीसी (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग) प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले आहे. या प्रवर्गातून कमळ चिन्हावर विजयी झालेल्या ८ महिला आणि ६ पुरुष अशा १४ सदस्यांना महापौर पदाची संधी आहे. परंतु अन्य प्रवर्गातून विजयी होऊनही ओबीसी जात पडताळणी प्रमाणपत्र असलेले १३ सदस्यही महापौरच्या शर्यतीत आल्याने महायुतीकडील संख्या २७ झाली आहे.

Web Title: Everyones attention is on who will be the mayor of ichalkaranji

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 26, 2026 | 05:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Republic Day Seating Row: राहुल गांधींना मागे बसवल्याने काँग्रेस संतापली! “अडवाणींना आम्ही सन्मान दिला, मोदींनी शिष्टाचार मोडला”
1

Republic Day Seating Row: राहुल गांधींना मागे बसवल्याने काँग्रेस संतापली! “अडवाणींना आम्ही सन्मान दिला, मोदींनी शिष्टाचार मोडला”

Raigad News: महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ! शेकाप-शिंदे गट मोट बांधण्याच्या चर्चा, युतीबाबत संभ्रम कायम
2

Raigad News: महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ! शेकाप-शिंदे गट मोट बांधण्याच्या चर्चा, युतीबाबत संभ्रम कायम

Latur Political News: औसात ‘उबाठा’ सेनेला मोठा धक्का; शेकडो कार्यकर्ते BJP च्या वाटेवर
3

Latur Political News: औसात ‘उबाठा’ सेनेला मोठा धक्का; शेकडो कार्यकर्ते BJP च्या वाटेवर

मायणी गटात कोण कोणाला चेकमेट देणार? लढत चौरंगी होणार की दुरंगी? ‘या’ तारखेला होणार स्पष्ट
4

मायणी गटात कोण कोणाला चेकमेट देणार? लढत चौरंगी होणार की दुरंगी? ‘या’ तारखेला होणार स्पष्ट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ZP Election 2026: ‘मिशन जिल्हा परिषद’साठी शिंदे मैदानात! महाबळेश्वरमधून प्रचाराचा शुभारंभ; ३ फेब्रुवारीपर्यंत सभांचा धडाका

ZP Election 2026: ‘मिशन जिल्हा परिषद’साठी शिंदे मैदानात! महाबळेश्वरमधून प्रचाराचा शुभारंभ; ३ फेब्रुवारीपर्यंत सभांचा धडाका

Jan 26, 2026 | 09:53 PM
Bank Employees Strike News: २७ जानेवारीला बँका बंद? ५ दिवसांच्या आठवड्यासाठी बँक कर्मचाऱ्यांचा संप

Bank Employees Strike News: २७ जानेवारीला बँका बंद? ५ दिवसांच्या आठवड्यासाठी बँक कर्मचाऱ्यांचा संप

Jan 26, 2026 | 09:36 PM
‘आम्ही भारताचा नकाशा बदलू…’ ; पाकिस्तानची पुन्हा युद्धाची धमकी; दहशतवाद्यांसह असीम मुनीरचा नवा डर्टी प्लॅन उघड

‘आम्ही भारताचा नकाशा बदलू…’ ; पाकिस्तानची पुन्हा युद्धाची धमकी; दहशतवाद्यांसह असीम मुनीरचा नवा डर्टी प्लॅन उघड

Jan 26, 2026 | 09:30 PM
SRA आणि म्हाडाचा डंका! राज्य सरकारच्या १५० दिवसांच्या प्रगती पुस्तकात ‘एसआरए’ दुसऱ्या, तर ‘म्हाडा’ सहाव्या क्रमांकावर

SRA आणि म्हाडाचा डंका! राज्य सरकारच्या १५० दिवसांच्या प्रगती पुस्तकात ‘एसआरए’ दुसऱ्या, तर ‘म्हाडा’ सहाव्या क्रमांकावर

Jan 26, 2026 | 09:13 PM
सांगलीच्या लेकी झाल्या ‘फायटर’; कन्या सबळीकरण अंतर्गत ३८ हजार विद्यार्थिनी घेताहेत स्वसंरक्षणाचे धडे

सांगलीच्या लेकी झाल्या ‘फायटर’; कन्या सबळीकरण अंतर्गत ३८ हजार विद्यार्थिनी घेताहेत स्वसंरक्षणाचे धडे

Jan 26, 2026 | 09:08 PM
विजय देवरकोंडाच्या VD14 चं टायटल रिव्हील; ‘राणा बाली’मध्ये झळकणार रश्मिका मंदाना ,रिलीज डेट जाणून घ्या

विजय देवरकोंडाच्या VD14 चं टायटल रिव्हील; ‘राणा बाली’मध्ये झळकणार रश्मिका मंदाना ,रिलीज डेट जाणून घ्या

Jan 26, 2026 | 09:00 PM
MI vs RCB, WPL 2026 : नॅट सायव्हर-ब्रंटने WPL मध्ये रचला इतिहास! झळकवले स्पर्धेतील पहिले शतक; RCB समोर 200 धावांचे लक्ष्य

MI vs RCB, WPL 2026 : नॅट सायव्हर-ब्रंटने WPL मध्ये रचला इतिहास! झळकवले स्पर्धेतील पहिले शतक; RCB समोर 200 धावांचे लक्ष्य

Jan 26, 2026 | 08:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM
Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Jan 26, 2026 | 05:53 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM