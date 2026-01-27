“ही चर्चा नवीन नाही, हे राजकारण्यांचं काम आहे”, ए.आर. रहमानच्या वक्तव्यावर सुभाष घई यांचं सडेतोड उत्तर

प्रसिद्ध हिंदी चित्रपट निर्माते सुभाष घई यांनी आता ए.आर. रहमान यांच्या जातीयवादी विधानावर आपले मत व्यक्त केले आहे. त्यांच्या विविध चित्रपटांव्यतिरिक्त, सुभाष घई हे त्यांच्या स्पष्टवक्त्या शैलीसाठी देखील ओळखले जातात. अलिकडेच त्यांनी खुलासा केला की जे लोक त्यांच्या कामावर लक्ष केंद्रित करतात त्यांना अशा गोष्टींचा त्रास होत नाही.
ऑस्कर आणि ग्रॅमी पुरस्कार विजेते संगीतकार ए.आर. रहमान यांच्या अडचणी सुरूच असल्याचे दिसून येत आहे. जातीय भेदभावावरील विधानानंतर ते सोशल मीडियावर सतत ट्रेंड करत आहेत. अलीकडेच वहिदा रहमान यांनीही या विषयावर आपले मत व्यक्त केले. आता, सुभाष घई यांनी आयएएनएसला दिलेल्या मुलाखतीत या संपूर्ण मुद्द्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की जातीयवादाबद्दल ज्या प्रकारची विधाने केली जात आहेत ती काही नवीन नाहीत.
सुभाष घई यांनी आपला अनुभव सांगितला
सुभाष घई यांनीही ए.आर. रहमान यांच्या जातीयवादी विधानाच्या मुद्द्यावर उडी घेतली आहे. ते म्हणाले की हा मुद्दा समाजात नवीन नाही. लोकांनी वर्षानुवर्षे यावर आपले मत व्यक्त केले आहे. आपला अनुभव सांगताना चित्रपट निर्मात्याने स्पष्ट केले की त्यांचा जन्म नागपूरमध्ये झाला आणि त्यांनी दिल्लीत शिक्षण घेतले. चांदणी चौकसारख्या भागात राहताना त्यांनी या गोष्टी पाहिल्या. कॉलेज संपल्यानंतर जेव्हा ते मुंबईत आले तेव्हा लोक अशा गोष्टी बोलत असत.
जे राजकारण करतात ते हेच करतात
आपला मुद्दा पुढे मांडताना सुभाष घई म्हणाले, “सांप्रदायिक सलोखा, अशांतता आणि बेरोजगारी यासारख्या मुद्द्यांवर आज चर्चा होत आहे यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. या मुद्द्यांवर वर्षानुवर्षे चर्चा झाली होती. आजही होत आहेत आणि मला वाटते की ते पुढेही राहतील. असे मुद्दे वादाचा विषय नाहीत; ते आपल्या समाजाचा एक भाग आहेत. अशा विधानांवर वाद घालणे चुकीचे आहे. जे त्यांच्या कामावर लक्ष केंद्रित करतात आणि चांगले काम करतात ते अशा गोष्टींना त्यांना त्रास देऊ देत नाहीत. ज्यांना राजकारणात प्रवेश करायचा आहे ते याच मुद्द्यांमध्ये अडकले आहेत.”
सुभाष घई यांनी ए.आर. रहमान यांच्या वादग्रस्त विधानाबाबत त्यांचे वैयक्तिक अनुभव शेअर केले आहेत, तर काही लोकांनी त्यांना या विधानासाठी ट्रोलही केले आहे. गेल्या आठ वर्षांपासून बॉलीवूडमध्ये काम न मिळाल्याबद्दल निराशा व्यक्त केल्यापासून ए.आर. रहमान यांना लक्ष्य केले जात आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. ते म्हणाले. “हा एक जातीय दृष्टिकोन असू शकतो.” तेव्हापासून त्यांच्या विधानामुळे बॉलीवूड इंडस्ट्रीमध्ये वाद निर्माण झाला आहे.