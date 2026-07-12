रविवार, 12 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

खामगाव तालुक्यात बोगस बियाण्यांचा फटका! सोयाबीन उगवलेच नाही; दुबार पेरणीने शेतकरी आर्थिक संकटात

Updated On: Jul 12, 2026 | 03:16 PM IST
जाहिरात
सारांश

खामगाव तालुक्यात यंदाच्या खरीप हंगामात बोगस बियाण्यांमुळे अनेक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून सोयाबीनची उगवणच झाली नाही. अनेक शेतांमध्ये ८० ते १०० टक्के उगवण न झाल्याने शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढावले असून आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

यंदाच्या खरीप हंगामात खामगाव तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांना बोगस बियाण्यांचा मोठा फटका बसला आहे. लाखो रुपयांचा खर्च करून सोयाबीनची पेरणी केल्यानंतरही अनेक शेतांमध्ये उगवण झाली नसल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. अनेक ठिकाणी ८० ते १०० टक्के उगवण न झाल्याने शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढावले आहे.

MPSC नोकर भरतीचा घोटाळा व्यापमपेक्षा मोठा, ऑनलाईन परीक्षा पद्धत तातडीने रद्द करा; हर्षवर्धन सपकाळांची मागणी

शेतकऱ्यांनी कृषी केंद्रातून प्रमाणित असल्याचे सांगून विक्री करण्यात आलेले बियाणे खरेदी केले होते. पावसाची परिस्थिती अनुकूल असतानाही पीक उगवले नसल्याने मेहनत आणि मोठा आर्थिक खर्च वाया गेला. त्यामुळे कर्ज काढून शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर आता पुन्हा पेरणीसाठी निधी उभारण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.

या प्रकारानंतर बाधित शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे तक्रारी दाखल करण्यास सुरुवात केली असून, संबंधित बियाणे उत्पादक कंपन्या आणि विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. शेतकरी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसानभरपाई, मोफत बियाणे आणि दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

Dombivli News: शास्त्रीनगर रुग्णालय पुन्हा वादात; उपचाराऐवजी चिमुकल्याला सायन रुग्णालयात हलवण्याचा दिला सल्ला, व्हिडिओ व्हायरल

दरम्यान, तालुका कृषी अधिकारी सुनील पवार यांनी ज्या शेतांमध्ये उगवण झाली नाही, त्या शेतकऱ्यांनी तात्काळ कृषी सहाय्यक किंवा तालुका कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन केले आहे. प्रत्येक तक्रारीची शहानिशा करून पंचनामे सुरू करण्यात आले असून, बियाण्यांचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात येत आहेत. तपासणीत दोषी आढळणाऱ्या कंपनी किंवा विक्रेत्यांवर बियाणे अधिनियमांतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली.

Web Title: Farmers in khamgaon taluka hit by bogus seeds

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 12, 2026 | 03:16 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
MoU collapse: US-Iran सामंजस्य सामंजस्य करार मोडला! शाहबाज शरीफ तणावात; पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियाची आली प्रतिक्रिया

MoU collapse: US-Iran सामंजस्य सामंजस्य करार मोडला! शाहबाज शरीफ तणावात; पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियाची आली प्रतिक्रिया

Jul 12, 2026 | 04:12 PM
‘आम्ही पैशांची मागणी केली नाही, शारीरिक संबंध होणार नाहीत तर…’; गिरीजा राऊतांच्या आईचा विनायक राऊतांवर गंभीर आरोप

‘आम्ही पैशांची मागणी केली नाही, शारीरिक संबंध होणार नाहीत तर…’; गिरीजा राऊतांच्या आईचा विनायक राऊतांवर गंभीर आरोप

Jul 12, 2026 | 04:07 PM
Sukanya Samriddhi Yojna: मुलीच्या लग्नाची चिंता मिटली! दरमहा ‘इतके’ रुपये जमा करा, योजनेतून मिळेल 70 लाखांचा फंड

Sukanya Samriddhi Yojna: मुलीच्या लग्नाची चिंता मिटली! दरमहा ‘इतके’ रुपये जमा करा, योजनेतून मिळेल 70 लाखांचा फंड

Jul 12, 2026 | 04:02 PM
DRDO Paid Internship 2026: संरक्षण क्षेत्रात काम करण्याची सुवर्णसंधी! ‘या’ तारखेपर्यंत करता येणार ऑनलाईन अर्ज

DRDO Paid Internship 2026: संरक्षण क्षेत्रात काम करण्याची सुवर्णसंधी! ‘या’ तारखेपर्यंत करता येणार ऑनलाईन अर्ज

Jul 12, 2026 | 03:59 PM
Nepal Gen Z Protest : नेपाळमध्ये पुन्हा Gen-Z आंदोलन भडकले! बेरोजगारीवरुन तरुणांचा उद्रेक; PM बालेन शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी

Nepal Gen Z Protest : नेपाळमध्ये पुन्हा Gen-Z आंदोलन भडकले! बेरोजगारीवरुन तरुणांचा उद्रेक; PM बालेन शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी

Jul 12, 2026 | 03:57 PM
Norway vs England: बेलिंगहॅमचा डबल धमाका! नॉर्वेवर मात करत इंग्लंडची सेमिफायनलमध्ये दमदार एन्ट्री

Norway vs England: बेलिंगहॅमचा डबल धमाका! नॉर्वेवर मात करत इंग्लंडची सेमिफायनलमध्ये दमदार एन्ट्री

Jul 12, 2026 | 03:51 PM
२० कोटींचे भव्य सेट, ३० किलोचा लेहेंगा! २४ वर्षांपूर्वी आलेल्या ‘या’ चित्रपटाने बदललं बॉलिवूडचं चित्र; आजही जादू कायम

२० कोटींचे भव्य सेट, ३० किलोचा लेहेंगा! २४ वर्षांपूर्वी आलेल्या ‘या’ चित्रपटाने बदललं बॉलिवूडचं चित्र; आजही जादू कायम

Jul 12, 2026 | 03:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा