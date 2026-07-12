Sukanya Samriddhi Yojna: मुलीच्या लग्नाची चिंता मिटली! दरमहा ‘इतके’ रुपये जमा करा, योजनेतून मिळेल 70 लाखांचा फंड

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SSY कॅल्क्युलेटर जर एखाद्या पालकाने १५ वर्षांसाठी वार्षिक ₹१.५ लाख (दरमहा ₹१२,५००) गुंतवले, तर एकूण गुंतवणूक ₹२२.५ लाख होते. मात्र, चक्रवाढीच्या जादूमुळे ही रक्कम २१ वर्षांत अंदाजे ₹७०-७२ लाखांपर्यंत वाढू शकते. याचा अर्थ असा की, कमी गुंतवणुकीतून एक मोठा निधी तयार करता येतो. हीच या योजनेची सर्वात मोठी ताकद आहे.
ही योजना विशेषतः मुलींच्या शिक्षण आणि विवाहासारख्या भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. हे लक्षात घ्यावे की
वार्षिक गुंतवणूक ₹250 ते ₹1.5 लाख पर्यंत आहे.
गुंतवणुकीचा कालावधी 15 वर्षांचा आहे, परंतु योजना 21 वर्षांनी परिपक्व होते.
18 वर्षांनंतर अंशतः पैसे काढण्याची सोय उपलब्ध आहे.
या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती शासन-हमीयुक्त आहे, म्हणजेच यात धोका खूप कमी आहे.
SSY मध्ये गुंतवणूक केल्यास कलम ८०सी अंतर्गत कर लाभ मिळतो आणि ठेव, व्याज व मुदतपूर्तीची रक्कम या सर्वांवर कर लागत नाही. ज्या पालकांना लहान बचतीतून एक मोठा निधी उभा करायचा आहे, त्यांच्यासाठी ही योजना उत्तम आहे.
जर तुम्हाला तुमच्या मुलीच्या भविष्यासाठी एक मोठा, जोखीममुक्त निधी तयार करायचा असेल, तर सुकन्या समृद्धी योजना हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. योग्य वेळी केलेली गुंतवणूक भविष्यात एक महत्त्वपूर्ण मालमत्ता ठरू शकते.
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