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Sukanya Samriddhi Yojna: मुलीच्या लग्नाची चिंता मिटली! दरमहा ‘इतके’ रुपये जमा करा, योजनेतून मिळेल 70 लाखांचा फंड

Updated On: Jul 12, 2026 | 04:02 PM IST
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सारांश

मुलीच्या उज्वल भविष्यासाठी आणि तिच्या लग्नाच्या खर्चाची चिंता मिटवण्यासाठी केंद्र सरकारची सुकन्या समृद्धी योजना हा एक सर्वोत्तम गुंतवणूक पर्याय आहे. दरमहा फक्त इतकी बचक करून सुमारे ₹७० लाखांचा भव्य फंड कसा तयार करता येऊ शकतो.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • मुलीच्या लग्नाची चिंता मिटली!
  • दरमहा ‘इतके’ रुपये जमा करा
  • योजनेतून मिळेल 70 लाखांचा फंड
Sukanya Samriddhi Yojna: मुलीचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी सरकारची सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) आजही सर्वात विश्वासार्ह गुंतवणूक पर्यायांपैकी एक मानली जाते. दरवर्षी ₹१.५ लाख गुंतवून, तुम्ही मुदतपूर्तीपर्यंत तुमच्या मुलीसाठी ₹७० लाखांपेक्षा जास्त निधी तयार करू शकता. यामुळेच ही योजना पालकांमध्ये झपाट्याने लोकप्रिय होत आहे. नेमकी काय आहे योजना? इतकी लोकप्रिय का होत आहे? काय आहे या मागचं गुपित?

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70 लाखांचं नेमकं कॅलक्युलेशन?

SSY कॅल्क्युलेटर जर एखाद्या पालकाने १५ वर्षांसाठी वार्षिक ₹१.५ लाख (दरमहा ₹१२,५००) गुंतवले, तर एकूण गुंतवणूक ₹२२.५ लाख होते. मात्र, चक्रवाढीच्या जादूमुळे ही रक्कम २१ वर्षांत अंदाजे ₹७०-७२ लाखांपर्यंत वाढू शकते. याचा अर्थ असा की, कमी गुंतवणुकीतून एक मोठा निधी तयार करता येतो. हीच या योजनेची सर्वात मोठी ताकद आहे.

सुकन्या समृद्धी योजना विशेष का आहे?

ही योजना विशेषतः मुलींच्या शिक्षण आणि विवाहासारख्या भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. हे लक्षात घ्यावे की
वार्षिक गुंतवणूक ₹250 ते ₹1.5 लाख पर्यंत आहे.
गुंतवणुकीचा कालावधी 15 वर्षांचा आहे, परंतु योजना 21 वर्षांनी परिपक्व होते.
18 वर्षांनंतर अंशतः पैसे काढण्याची सोय उपलब्ध आहे.
या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती शासन-हमीयुक्त आहे, म्हणजेच यात धोका खूप कमी आहे.

टॅक्समध्ये ही मिळणार मोठा फायदा

SSY मध्ये गुंतवणूक केल्यास कलम ८०सी अंतर्गत कर लाभ मिळतो आणि ठेव, व्याज व मुदतपूर्तीची रक्कम या सर्वांवर कर लागत नाही. ज्या पालकांना लहान बचतीतून एक मोठा निधी उभा करायचा आहे, त्यांच्यासाठी ही योजना उत्तम आहे.
जर तुम्हाला तुमच्या मुलीच्या भविष्यासाठी एक मोठा, जोखीममुक्त निधी तयार करायचा असेल, तर सुकन्या समृद्धी योजना हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. योग्य वेळी केलेली गुंतवणूक भविष्यात एक महत्त्वपूर्ण मालमत्ता ठरू शकते.

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Web Title: Sukanya samriddhi yojana your daughters wedding deposit this amount monthly get 70 lakh

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Published On: Jul 12, 2026 | 04:02 PM

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