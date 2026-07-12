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Norway vs England: बेलिंगहॅमचा डबल धमाका! नॉर्वेवर मात करत इंग्लंडची सेमिफायनलमध्ये दमदार एन्ट्री

Updated On: Jul 12, 2026 | 03:52 PM IST
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सारांश

England Beat Norway in FIFA Quarter Finals: फिफा विश्वचषक २०२६ च्या उपांत्यपूर्व फेरीत इंग्लंडने नॉर्वेचा २- १ ने पराभव केला आणि सेमिफायनलमध्ये आपले स्थान निश्चित केले.

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विस्तार
  • बेलिंगहॅमच्या दुहेरी गोलची कमाल
  • इंग्लंडची सेमिफायनलमध्ये दमदार एन्ट्री
  • हालंडचे विश्वचषक स्वप्न भंग
फिफा विश्वचषक २०२६ च्या उपांत्यपूर्व फेरीत इंग्लंडने नॉर्वेचा २-१ ने पराभव करुन उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. या पराभवामुळे नॉर्वे आणि हालंडचा फिफामधील प्रवास संपुष्टात आला. मायामी येथे खेळल्या गेलेल्या सामन्यात ज्यूड बेलिंगहॅम पुन्हा एकदा इंग्लंडचा हिरो ठरला. निर्धारित ९० मिनिटांपर्यंत दोन्ही संघ १-१ अशा बरोबरीत होते, त्यानंतर सामना अतिरिक्त वेळेत गेला. ज्युड बेलिंगहॅमने आपला दुसरा गोल करून इंग्लंडला धमाकेदार विजय मिळवून दिला. आता १६ जुलै रोजी होणाऱ्या उपांत्य फेरीत इंग्लंडचा सामना अर्जेंटिनाशी होईल.

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पहिल्या हाफमध्ये सामना बरोबरीवर

सुरुवातीच्या काही मिनिटांत नॉर्वेने इंग्लंडवर सतत दबाव ठेवला. ३६ व्या मिनिटाला आंद्रेयास शेल्डरूपने उत्कृष्ट गोल करून आपल्या संघाला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली.पण अवघ्या ११ मिनिटांनंतर ज्युड बेलिंगहॅमने इंग्लंडसाठी बरोबरी साधली. मध्यंतरापर्यंत स्कोअर १-१ असाच राहिला. दुसऱ्या हाफमध्ये नॉर्वेने आक्रमक खेळ केला. पण त्यांना गोल करण्यात अपयश आले. पण पूर्ण वेळेपर्यंत कोणालाही गोल करता आला नाही आणि स्कोअर १-१ असाच राहिल्यामुळे सामना अतिरिक्त वेळेत गेला.

अतिरिक्त वेळेत इंग्लंडचा विजय

दुसऱ्या हाफमध्ये, दोन्ही संघांनी विजयी गोल करण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. परंतु, दोन्ही संघाच्या गोलकीपरने अनेक उत्कृष्ट डिफेन्स करत ९० मिनिटांपर्यंत कोणत्याही संघाला आघाडी घेऊ दिली नाही. मात्र, अतिरिक्त वेळेत, बेलिंगहॅमने शानदार कामगिरी करत सुरुवातीलाच गोल केला. बेलिंगहॅमने ९३ व्या मिनिटाला गोल करून इंग्लंडला २-१ अशी आघाडी मिळवून दिली. हा गोल सामन्यात निर्णायक ठरला. इंग्लंडने पुढील ३० मिनिटांसाठी ही आघाडी कायम ठेवली आणि सामना २-१ ने जिंकला. इंग्लंडने २०१८ नंतर पहिल्यांदाच उपांत्य फेरीत आपले स्थान निश्चित केले. आता त्यांचा सामना गतिवजेता संघ अर्जेंटिनाशी होणार आहे.

पराभव होऊनही हालंडने जिंकली मनं

विश्वचषकातून बाहेर पडल्यानंतरही, अर्लिंग हालंडने आपल्या संघाच्या कामगिरीबद्दल अभिमान व्यक्त केला. तो म्हणाला की ‘आम्ही जागतिक फुटबॉल नकाशावर नॉर्वेचे नाव मजबूतीने कोरले आहे. हीच गोष्ट मला सर्वात जास्त भावूक करते. आशा आहे की, आता आम्ही युरो आणि विश्वचषकासारख्या मोठ्या स्पर्धांमध्ये सातत्याने स्थान मिळवू. आमची पिढी अप्रतिम आहे आणि यामुळे नॉर्वेच्या तरुणांना प्रेरणा मिळेल की या जर्सीमध्ये जगातील सर्वात मोठ्या मंचावर खेळणे शक्य आहे.’

तो पुढे म्हणाला, ‘गेले सहा आठवडे आमच्यासाठी रोलर-कोस्टरपेक्षा कमी नव्हते. मला वाटते की या विश्वचषकाने नॉर्वे आणि मला दोघांनाही बदलले आहे. आता आव्हान हे आहे की ही कामगिरी कायम ठेवायची. आम्ही दाखवून दिले आहे की नॉर्वे जगातील सर्वात मजबूत फुटबॉल संघांपैकी एक असू शकतो.’

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Web Title: Norway vs england fifa world cup 2026 jude bellingham double goal england semifinal

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Published On: Jul 12, 2026 | 03:51 PM

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