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Nepal Gen Z Protest : नेपाळमध्ये पुन्हा Gen-Z आंदोलन भडकले! बेरोजगारीवरुन तरुणांचा उद्रेक; PM बालेन शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी

Updated On: Jul 12, 2026 | 03:57 PM IST
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सारांश

Nepal Gen Z Protest Update : नेपाळमध्ये पुन्हा बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरुन तरुणांचा संताप उफाळला आहे. गेल्या तीन दिवसांत तीन आत्मदहनाचे प्रयत्नाच्या घटना समोर आल्या आहेत. बालेन शाह सरकारवर टीकेची झोड उडत आहे.

Nepal Gen Z Protest

Nepal Gen Z Protest : नेपाळमध्ये पुन्हा Gen-Z आंदोलन भडकले! बेरोजगारीवरुन तरुणांचा उद्रेक; PM बालेन शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • नेपाळमध्ये पुन्हा Gen-Z आंदोलन उफाळले
  • बेरोजगारीमुळे संतापून तरुणांचा आत्मदहनाचा प्रयत्न
  • PM बालेन शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी
Nepal Gen Z Protest News in Marathi : नेपाळमध्ये पुन्हा एकदा जनरेशन झेड च्या तरुणांचा संताप उफाळून आला आहे. बेरोजगारी आणि सरकारच्या धोरणांविरोधात पुन्हा तरुणाई रस्त्यावर उतरली आहे. गेल्या तीन दिवसांत तीन तरुणांनी पेट्रोल अंगावर ओतून आत्मदहानाचा प्रयत्न केल्याची घटना घडली आहे. यामध्ये दोन जणांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला असून एकाची प्रकृती गंभीर आहे.

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बालेन शाह सरकारवर तीव्र टीका

मिळालेल्या माहितीनुसार, राजधानी काठमांडू येथे अनेक तरुणांनी आंदोलन सुरु केले आहे. पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. विरोधी पक्ष नेपाळी कॉंग्रेसनेही सरकारवर तीव्र टीका केली आहे. तरुणांना रोजगा आणि भविष्याबाबत आश्वास्त करण्यात बालेन सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

Gen Z नेपाळ संघटनेने सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. या संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, सरकारच्या अर्थसंकल्पात आणि धोरणांमध्ये तरुणांसाठी रोजगारनिर्मिती, उत्पन्नवाढ आणि संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी कोणत्याही ठोस योजना नाहीत. यामुळे तरुणांमध्ये नाराजी आणि रोष वाढत आहे.

शाह सरकार अद्याप मौन

सध्या बालेन शाह सरकारने या घटनांवर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. यामुळे आंदोलनकर्ते आणि विरोधी पक्षांकडून तीव्र टीकेची झोड सुरु आहे. यापूर्वी बालेन शाह २०२२ मध्ये काठमांडूचे महापौर असताना घटना राज्य व्यवस्थेचे अपयश असल्याचे म्हटले गेले होते.

बालेन शाह यांनी महापौर असताना शहर स्वच्छता, वारसा संवर्धन आणि भ्रष्टाचाराविरधात अनेक निर्णय घेतले होते. अवैध बांधकामांवर कारवाई केल्यामुळे त्यांना पाठिंबा मिळाल होता. परंतु काही भागातून त्यांना विरोधही झाला होता. सध्या ते पंतप्रधान पदी असून पुन्हा एकदा त्यांच्याविरोधात तरुणांमध्ये रोष वाढत आहे.

तातडीने उपाययोजनांची मागणी

नेपाळमध्ये वाढत्या बेरोजगारी, तरुणांचे मानसिक आरोग्य आणि सरकारी धोरणांवर पुन्हा प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. परिस्थिती आणखी चिघळू नये यासाठी सरकारने तातडीने रोजगार, आर्थिक संधी आणि तरुणांसाठी ठोस उपाययोजना जाहीर करण्याची तरुण आंदोलकांकडून मागणी केली जात आहे.

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Web Title: Nepal gen z protest youth demand balen shah resignation

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Published On: Jul 12, 2026 | 03:57 PM

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