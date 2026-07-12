Nepal Gen Z Protest : नेपाळमध्ये पुन्हा Gen-Z आंदोलन भडकले! बेरोजगारीवरुन तरुणांचा उद्रेक; PM बालेन शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी

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मिळालेल्या माहितीनुसार, राजधानी काठमांडू येथे अनेक तरुणांनी आंदोलन सुरु केले आहे. पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. विरोधी पक्ष नेपाळी कॉंग्रेसनेही सरकारवर तीव्र टीका केली आहे. तरुणांना रोजगा आणि भविष्याबाबत आश्वास्त करण्यात बालेन सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
Gen Z नेपाळ संघटनेने सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. या संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, सरकारच्या अर्थसंकल्पात आणि धोरणांमध्ये तरुणांसाठी रोजगारनिर्मिती, उत्पन्नवाढ आणि संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी कोणत्याही ठोस योजना नाहीत. यामुळे तरुणांमध्ये नाराजी आणि रोष वाढत आहे.
सध्या बालेन शाह सरकारने या घटनांवर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. यामुळे आंदोलनकर्ते आणि विरोधी पक्षांकडून तीव्र टीकेची झोड सुरु आहे. यापूर्वी बालेन शाह २०२२ मध्ये काठमांडूचे महापौर असताना घटना राज्य व्यवस्थेचे अपयश असल्याचे म्हटले गेले होते.
बालेन शाह यांनी महापौर असताना शहर स्वच्छता, वारसा संवर्धन आणि भ्रष्टाचाराविरधात अनेक निर्णय घेतले होते. अवैध बांधकामांवर कारवाई केल्यामुळे त्यांना पाठिंबा मिळाल होता. परंतु काही भागातून त्यांना विरोधही झाला होता. सध्या ते पंतप्रधान पदी असून पुन्हा एकदा त्यांच्याविरोधात तरुणांमध्ये रोष वाढत आहे.
नेपाळमध्ये वाढत्या बेरोजगारी, तरुणांचे मानसिक आरोग्य आणि सरकारी धोरणांवर पुन्हा प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. परिस्थिती आणखी चिघळू नये यासाठी सरकारने तातडीने रोजगार, आर्थिक संधी आणि तरुणांसाठी ठोस उपाययोजना जाहीर करण्याची तरुण आंदोलकांकडून मागणी केली जात आहे.
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