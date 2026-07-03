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Milk Adulteration : दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांवर FDA ची करडी नजर; उत्पादन, साठवणूक आणि वाहतुकीसाठी नवे नियम

Updated On: Jul 03, 2026 | 04:38 PM IST
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सारांश

दूधातील भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन (FDA) ने मोठे पाऊल उचलत दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक व विक्रीसाठी नवी नियमावली लागू केली आहे. FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या नियमांची माहिती देत भेसळमुक्त आणि सुरक्षित दूध ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यावर भर दिला आहे.

दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांवर FDA ची करडी नजर; उत्पादन, साठवणूक आणि वाहतुकीसाठी नवे नियम

दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांवर FDA ची करडी नजर; उत्पादन, साठवणूक आणि वाहतुकीसाठी नवे नियम

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विस्तार
  • दूध भेसळ रोखण्यासाठी FDA चे मोठे पाऊल
  • उत्पादन ते वाहतुकीपर्यंत नवे नियम लागू
  • FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची महत्त्वाची घोषणा
Tukaram Mundhe On Milk Adulteration : राज्यातील नागरिकांना सुरक्षित, दर्जेदार आणि भेसळमुक्त दूध व दुग्धजन्य पदार्थ उपलब्ध करून देण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन (FDA) ने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. दूध उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक आणि विक्री प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी नवीन नियमावली लागू करण्यात आली असून, या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या नियमावलीची माहिती देताना सांगितले की, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये होणारी भेसळ रोखणे, ग्राहकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे आणि अन्नसुरक्षा मानकांचे पालन सुनिश्चित करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.

नवीन नियमांनुसार दूध उत्पादन करणाऱ्या डेअरी, प्रक्रिया केंद्रे आणि दुग्धजन्य पदार्थ तयार करणाऱ्या आस्थापनांनी स्वच्छता, गुणवत्तेची तपासणी आणि अन्नसुरक्षा मानकांचे पालन करणे बंधनकारक असेल. तसेच दूध साठवताना आवश्यक तापमान राखणे, स्वच्छ आणि सुरक्षित साठवणूक व्यवस्था ठेवणे आणि दूषित होण्यापासून संरक्षण करणे आवश्यक राहणार आहे.

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दूध वाहतुकीसाठीही विशेष नियम लागू करण्यात आले आहेत. दूध वाहून नेणारी वाहने स्वच्छ, निर्जंतुक आणि तापमान नियंत्रित असणे आवश्यक असेल. वाहतुकीदरम्यान दूधाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होणार नाही, याची जबाबदारी संबंधित आस्थापनांवर राहणार आहे. याशिवाय दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री करणाऱ्या आस्थापनांनाही गुणवत्ता नियंत्रण, स्वच्छता आणि अन्नसुरक्षा नियमांचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशाराही एफडीएने दिला आहे.

राज्यात दूधातील भेसळीच्या तक्रारी वेळोवेळी समोर येत असतात. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी नियमित तपासण्या, नमुना चाचण्या आणि निरीक्षण मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येणार असल्याची माहितीही एफडीएने दिली आहे. या नव्या नियमावलीमुळे ग्राहकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार दूध उपलब्ध होण्यास मदत होईल, तसेच दूध व्यवसायातील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

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Web Title: Fda new guidelines for adulteration free milk and dairy products tukaram mundhe

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Published On: Jul 03, 2026 | 04:38 PM

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