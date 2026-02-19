Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

गुहागरातील मच्छिमार मासळीविना आर्थिक संकटात; वातावरणातील बदलाचा फटका

मासळीच्या शोधार्थ खोल समुद्रात जाऊनही जाळ्यात हवी तशी आवक मिळत नाही. त्यामुळे गुहागर परिसरातील अनेक मच्छिमारांना भर समुद्रातून रिकाम्या हाती परतावे लागत आहे.

Updated On: Feb 19, 2026 | 02:59 PM
गुहागरातील मच्छिमार मासळीविना आर्थिक संकटात; वातावरणातील बदलाचा फटका

गुहागरातील मच्छिमार मासळीविना आर्थिक संकटात; वातावरणातील बदलाचा फटका

Follow Us:
Follow Us:

गुहागर : जिल्ह्याच्या किनारपट्टीवर सध्या वातावरणातील विचित्र बदलांचा मोठा परिणाम मासेमारी व्यवसायावर दिसून येत आहे. पहाटेच्या सुमारास गारवा आणि दुपारी झपाट्याने वाढणारे तापमान, अशा दुहेरी हवामानामुळे मासळीच्या उपलब्धतेवर परिणाम झाला आहे. समुद्राच्या पाण्याचे तापमान आणि प्रवाहांच्या दिशेत सातत्याने बदल होत असल्याने मासळीचे थवे स्थलांतरित होत आहेत.

मासळीच्या शोधार्थ खोल समुद्रात जाऊनही जाळ्यात हवी तशी आवक मिळत नाही. त्यामुळे गुहागर परिसरातील अनेक मच्छिमारांना भर समुद्रातून रिकाम्या हाती परतावे लागत आहे. त्यामुळे इंधनाचा खर्च आणि मजुरी परवडेनाशी झाल्याने अनेक नौकामालकांनी मासेमारीला जाणे तूर्तास टाळले आहे. हवामानातील बदलांचा फटका थेट तंत्रज्ञानालाही बसत आहे. मासे शोधण्यासाठी वापरले जाणारे ‘फिश फाइंडर किंवा इको साउंडर’सारखी सोनार तंत्रज्ञानावर आधारित उपकरणेही अपेक्षेप्रमाणे काम करत नसल्याचे मच्छिमार सांगतात.

तापमानात होणाऱ्या अचानक बदलामुळे मासे आपली ठिकाणे बदलत असल्याने रडारवर अचूक नोंद मिळत नाही. याचा परिणाम मासेमारीवर होत आहे. ताज्या मासळीचे दर सध्या दुप्पट, तिप्पट वाढले असून, सुरमई, पापलेट, कोळंबीसारखी लोकप्रिय मासळी सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेली आहे. काही दिवसांपूर्वी पापलेट ६०० रुपये किलोने मिळत होती; मात्र आता ती बाराशे रुपये किलो झाली आहे. तर काही ठिकाणी मोठ्या आकाराची पापलेट दोन हजार रुपये किलोदराने विकली जात आहे. ताज्या मासळीला मोठी मागणी असल्याने बंदरात आलेली मासळी लिलावात हातोहात विकली जात आहे. त्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेत मासळी शिल्लक राहत नाही, असे स्थानिक विक्रेते सांगत आहेत.

मच्छिमार, ग्राहकांचा महागाईशी सामना

सध्याच्या हंगामात जवळा, कोळंबी, माकूल अशी मासळी मिळते. या मासळीला लिलावात जास्त मागणी नसल्याने ती बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध होते तर पापलेट, सुरमईसारखे प्रकार स्थानिक बाजारात विक्रीसाठी शिल्लकच राहात नाहीत. एकूणच हवामानातील अस्थिरतेमुळे मच्छिमार आणि ग्राहक दोघांनाही सध्या महागाईचा सामना करावा लागत आहे. मासळी मिळत नसल्याची अनेक कारणे आहेत. त्याला बेकायदेशीर आणि बंदी कालावधीत होणारी मासेमारीही तितकीच कारणीभूत आहे. मत्स्य व्यवसाय विभागाने यावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी केली जात आहे.

हेदेखील वाचा : Ratnagiri News: मत्स्य व्यवसायाला हवामान बदलाचा फटका; भाव २५-३० टक्क्यांनी वाढले

Web Title: Fishermen in guhagar face financial crisis without fish

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 19, 2026 | 02:57 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
जागतिक मंचावरच भिडले AI च्या दुनियेतील ‘हे’ दिग्गज; समिटमधीत त्या कृतीने खळबळ, VIDEO VIRAL

जागतिक मंचावरच भिडले AI च्या दुनियेतील ‘हे’ दिग्गज; समिटमधीत त्या कृतीने खळबळ, VIDEO VIRAL

Feb 19, 2026 | 04:15 PM
टेक प्रेमींनो चला, व्हा तयार! ‘या’ दिवशी होणार Samsung Galaxy Unpacked Event; कुठे अन् कसा पहाल?

टेक प्रेमींनो चला, व्हा तयार! ‘या’ दिवशी होणार Samsung Galaxy Unpacked Event; कुठे अन् कसा पहाल?

Feb 19, 2026 | 04:12 PM
क्रिकेटप्रेमींसाठी Jioची स्पेशल ऑफर, आता फक्त 99 रुपयांत मिळणार OTT बेनिफिट्ससह बरंच काही !

क्रिकेटप्रेमींसाठी Jioची स्पेशल ऑफर, आता फक्त 99 रुपयांत मिळणार OTT बेनिफिट्ससह बरंच काही !

Feb 19, 2026 | 03:56 PM
‘एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे…’ सुनील ग्रोवरचा नवा Video पाहून चाहते चकीत; साधेपणाचं केलं कौतुक

‘एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे…’ सुनील ग्रोवरचा नवा Video पाहून चाहते चकीत; साधेपणाचं केलं कौतुक

Feb 19, 2026 | 03:54 PM
सत्तेसाठी विचाराशी तडजोड नाही, ‘भाजप’ला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी…; हर्षवर्धन सपकाळांनी स्पष्टच सांगितलं

सत्तेसाठी विचाराशी तडजोड नाही, ‘भाजप’ला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी…; हर्षवर्धन सपकाळांनी स्पष्टच सांगितलं

Feb 19, 2026 | 03:46 PM
Mira Bhayander News : महासभेत करदरामध्ये फेरफार ; भाजपाला मिळाला घरचा आहेर

Mira Bhayander News : महासभेत करदरामध्ये फेरफार ; भाजपाला मिळाला घरचा आहेर

Feb 19, 2026 | 03:41 PM
संध्याकाळी भूक लागल्यानंतर काय खावं सुचत नाही? मग १० मिनिटांमध्ये बनवा चटपटीत बटाट्याचे चाट, नोट करा रेसिपी

संध्याकाळी भूक लागल्यानंतर काय खावं सुचत नाही? मग १० मिनिटांमध्ये बनवा चटपटीत बटाट्याचे चाट, नोट करा रेसिपी

Feb 19, 2026 | 03:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Feb 19, 2026 | 03:27 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग

Feb 19, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM