Feb 19, 2026 | 10:05 AM
Feb 19, 2026 | 10:02 AM
Feb 19, 2026 | 09:52 AM
Feb 19, 2026 | 09:48 AM
Feb 19, 2026 | 09:30 AM
Feb 19, 2026 | 09:29 AM
Feb 19, 2026 | 09:23 AM
Feb 19, 2026 | 09:17 AM
Feb 19, 2026 | 09:09 AM
Feb 19, 2026 | 09:05 AM
Feb 19, 2026 | 09:02 AM
Feb 19, 2026 | 09:00 AM
आज गुरुवार, 19 फेब्रुवारीचा दिवस. आज ग्रहांच्या होणाऱ्या हालचालींचा परिणाम काही राशींच्या लोकांवर होणार आहे. या काळात करिअर आणि आध्यात्मिक चिंतनावर शिस्तबद्ध लक्ष केंद्रित करावे. आज शिवजयंती आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र आणि राहू एकत्र येत असल्याने पंचग्रही योग तयार होत आहे. त्यासोबतच अनेक शुभ योग तयार होत आहे. या शुभ योगामुळे काही राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहणार आहे. पंचाग्रही योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या
या राशीमध्ये चंद्र असल्याने तुमचा आजचा दिवस सामान्य राहील. आज तुमची अपुर्ण राहिलेली कामे वेळेवर पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. सोशल नेटवर्किंग आणि मानसिक शांतीकडे कल वाढेल. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी अपेक्षित यश मिळेल. मच्या प्रगतीची इतरांशी तुलना करणे किंवा तात्काळ फायद्यांची अपेक्षा करणे टाळा. नातेसंबंध चांगले राहतील. आरोग्याची काळजी घ्यावी.
कर्क राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. तुम्हाला नशिबाची साथ मिळेल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्ही आज धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात सहभागी होऊ शकता. घरामध्ये शुभ कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाऊ शकते. कामाच्या ठिकाणी तुमच्यावर नवीन जबाबदारी येऊ शकते. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील.
तूळ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी तुमच्यावर नवीन जबाबदारी येऊ शकते. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. आरोग्याची काळजी घ्यावी. आर्थिक स्थिती स्थिर राहील. तुम्हाला नशिबाची साथ मिळेल. घरामध्ये धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाऊ शकते. सामाजिक क्षेत्रामध्ये तुमचा मान सन्मान वाढेल.
धनु राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. जे विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहे त्यांना अपेक्षित यश मिळेल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. खर्चावर नियंत्रण ठेवा. व्यवसाय चांगला चालेल. नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्हाला प्रत्येक कामामध्ये अपेक्षित यश मिळेल. तुम्ही आज धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात सहभागी होऊ शकता.
कुंभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. आज तुम्हाला नशिबाची उत्तम साथ लाभेल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस मिश्रित राहील. घरामध्ये धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाऊ शकते. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. आरोग्याची काळजी घ्यावी. सामाजिक क्षेत्रामध्ये तुमचा मान सन्मान वाढेल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)