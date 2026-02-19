Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Viral »
  • India Ai Impact Summit 2026 Sam Altman Dario Amodei Awkward Moment Openai Anthropic Rivalry Video Viral

जागतिक मंचावरच भिडले AI च्या दुनियेतील ‘हे’ दिग्गज; समिटमधीत त्या कृतीने खळबळ, VIDEO VIRAL

सोशल मीडियावर एआय समिटमधील एक अत्यंत रंजक पण तितकाच विचित्र प्रसंगाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये एआयच्या दुनियेतील दिग्गज जागतिर मंचावरच भिडले आहेत.

Updated On: Feb 19, 2026 | 04:15 PM
OpenAI Anthropic rivalry

जागतिक मंचावरच भिडले AI च्या दुनियेतील 'हे' दिग्गज; समिटमधीत त्या कृतीने खळबळ, VIDEO VIRAL (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • जागतिक मंचावरच भिडले AI च्या दुनियेतील ‘हे’ दिग्गज
  • समिटमधीत त्या कृतीने खळबळ
  • व्हिडिओ तुफान व्हायरल
OpenAI Anthropic Rivalry : दिल्लीत १६ फेब्रुवारी ते २० फेब्रुवारी पर्यंत इंडिया इम्पॅक्ट सिमटचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही समिट भारतासाठी आणि ग्लोबल साउथच्या विकासासाठी अत्यंत महत्वाची मानली जात आहे. दिल्लीत भारत मंडपम येथे या संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही परिषद लोक, ग्रह, विकास या तीन मूल्यांवर आधारित आहे. सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय असे याचे घोषवाक्य असून बल साउथमध्ये पहिल्यांदाच या मोठ्या AI परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेसाठी जगभरातील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेक दिग्गजांचा समावेश आहे.

या परिषदेत जगातील दोन सर्वात मोठ्या एआय कंपन्यांचे प्रमुखही आले आहे. Open AI चे सॅम आल्टमन आणि Anthropic चे डारियो अमोदेई देखील उपस्थित होते. परंतु या दोघांमध्ये एक रंजक तितकाच आश्चर्यकारक प्रसंग घडला. जागतिक मंचावर दिग्गजांच्या फोटो सेशन दरम्यान दोन्ही कंपन्यांच्या मालाकांमधील बिझनेस रायव्हलरी स्पष्टपणे दिसून आली. या प्रसंगाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून लोकांनी याला AI Cold War म्हटले आहे.

नेमकं काय घडलं?

या एआय समिटच्या चौथ्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक टेक लीडर्सची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी सर्वांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले. टेक लीडर्स ग्रुप फोटेदरम्यान नरेंद्र मोदींच्या दोन्ही बाजूला होते. यावेळी सर्व लीडर्सने ऐक्याचे प्रतीक म्हणून हातात हात धरून वर केले होते. पंतप्रधान मोदींच्या एका बाजुला गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई तर दुसऱ्या बाजूला सॅम अल्टमन उभे होते. आश्चर्याची बाब म्हणजे एआयच्या दुनियेतील कट्टर प्रतिस्पर्धी एकमेकांच्या बाजूला उभे राहिले होते.

Open AI चे सॅम आल्टमन आणि Anthropic चे डारियो अमोदेई जेव्हा एका बाजूला उभे राहिले त्यांनी एकमेकांचा हात धरणे टाळले. दोघांनी केवळ Fist Bump pose दिली. हा विचित्र प्रसंग कॅमेरात कैद झाला असून याला एआय च्या दुनियेतील कोल्ड वॉर म्हटले जात  आहे. या व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून मीम्सचा पूर आला आहे.

AI Summit 2026: AI समिटमधून Bill Gates ने घेतली माघार, देणार नाही भाषण; का घेतला इतका मोठा निर्णय

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

हा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत असून अनेकांनी याला एआयच्या दुनियेतील करण-अर्जुनांचा वाद म्हटले आहे, तर जोपर्यंत हे दोन दिग्गज एकत्र येत नाही तोपर्यंत एआयचा विकास होणार नाही अशा सध्या चर्चा सुरु आहे.  डारियो अमोदेई एकेकाळी OpenAi चे व्हाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिसर्च होते, परंतु २०२१ मध्ये कंपनीच्या धोरणांवरुन त्यांचा सॅम अल्टमॅनसोबत वाद झाला. यानंतर डारियो यांनी कंपनी सोडली आणि Anthropic नावाची स्वत:ची कंपनी सुरु केली. तेव्हापासून दोन्ही दिग्गजांमध्ये स्पर्धा सुरु झाली.

AI Impact Expo 2026: AI समिट भारतासाठी ठरणार गेमचेंजर! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते आज होणार उद्घाटन, वाचा सविस्तर

Web Title: India ai impact summit 2026 sam altman dario amodei awkward moment openai anthropic rivalry video viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 19, 2026 | 04:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Modi-Netanyahu मैत्रीत फुट? भारताचे संयुक्त राष्ट्रात इस्रायलविरोधी मोठे पाऊल; पाकिस्तानला दिली साथ
1

Modi-Netanyahu मैत्रीत फुट? भारताचे संयुक्त राष्ट्रात इस्रायलविरोधी मोठे पाऊल; पाकिस्तानला दिली साथ

India AI Impact Summit: Microsoft ची मोठी घोषणा; ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये ५० अब्ज डॉलर्सची एआय गुंतवणूक
2

India AI Impact Summit: Microsoft ची मोठी घोषणा; ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये ५० अब्ज डॉलर्सची एआय गुंतवणूक

AI देणार स्पीड ट्रॅकिंग सिस्टीमला गती! चालानपासून वसुलीपर्यंत सर्वकाही होणार स्वयंचलित
3

AI देणार स्पीड ट्रॅकिंग सिस्टीमला गती! चालानपासून वसुलीपर्यंत सर्वकाही होणार स्वयंचलित

AI Summit : पंतप्रधान मोदी आज करणार शिखर परिषदेचे उद्घाटन; इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासह अनेक नेते राहणार उपस्थित
4

AI Summit : पंतप्रधान मोदी आज करणार शिखर परिषदेचे उद्घाटन; इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासह अनेक नेते राहणार उपस्थित

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
जागतिक मंचावरच भिडले AI च्या दुनियेतील ‘हे’ दिग्गज; समिटमधीत त्या कृतीने खळबळ, VIDEO VIRAL

जागतिक मंचावरच भिडले AI च्या दुनियेतील ‘हे’ दिग्गज; समिटमधीत त्या कृतीने खळबळ, VIDEO VIRAL

Feb 19, 2026 | 04:15 PM
टेक प्रेमींनो चला, व्हा तयार! ‘या’ दिवशी होणार Samsung Galaxy Unpacked Event; कुठे अन् कसा पहाल?

टेक प्रेमींनो चला, व्हा तयार! ‘या’ दिवशी होणार Samsung Galaxy Unpacked Event; कुठे अन् कसा पहाल?

Feb 19, 2026 | 04:12 PM
क्रिकेटप्रेमींसाठी Jioची स्पेशल ऑफर, आता फक्त 99 रुपयांत मिळणार OTT बेनिफिट्ससह बरंच काही !

क्रिकेटप्रेमींसाठी Jioची स्पेशल ऑफर, आता फक्त 99 रुपयांत मिळणार OTT बेनिफिट्ससह बरंच काही !

Feb 19, 2026 | 03:56 PM
‘एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे…’ सुनील ग्रोवरचा नवा Video पाहून चाहते चकीत; साधेपणाचं केलं कौतुक

‘एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे…’ सुनील ग्रोवरचा नवा Video पाहून चाहते चकीत; साधेपणाचं केलं कौतुक

Feb 19, 2026 | 03:54 PM
सत्तेसाठी विचाराशी तडजोड नाही, ‘भाजप’ला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी…; हर्षवर्धन सपकाळांनी स्पष्टच सांगितलं

सत्तेसाठी विचाराशी तडजोड नाही, ‘भाजप’ला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी…; हर्षवर्धन सपकाळांनी स्पष्टच सांगितलं

Feb 19, 2026 | 03:46 PM
Mira Bhayander News : महासभेत करदरामध्ये फेरफार ; भाजपाला मिळाला घरचा आहेर

Mira Bhayander News : महासभेत करदरामध्ये फेरफार ; भाजपाला मिळाला घरचा आहेर

Feb 19, 2026 | 03:41 PM
संध्याकाळी भूक लागल्यानंतर काय खावं सुचत नाही? मग १० मिनिटांमध्ये बनवा चटपटीत बटाट्याचे चाट, नोट करा रेसिपी

संध्याकाळी भूक लागल्यानंतर काय खावं सुचत नाही? मग १० मिनिटांमध्ये बनवा चटपटीत बटाट्याचे चाट, नोट करा रेसिपी

Feb 19, 2026 | 03:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Feb 19, 2026 | 03:27 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग

Feb 19, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM