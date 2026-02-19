Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

आमदार रोहित पवारांनी आज विमान अपघातासंबंधी कोणते नवे आरोप केले ? विमान अपघात नसून घातपात असल्याचा आरोप रोहित यांनी केलाय पण हा घातपात कुणी घडवला ? विमानाचा ब्लॅकबॉक्स कसा जळाला? VSR आणि DGCA यांचे स्नेहबंध असल्याचं सांगून कुणा राजकीय नेत्याकडे रोहित पवार बोट दाखवू पाहताहेत ?
