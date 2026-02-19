Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
‘एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे…’ सुनील ग्रोवरचा नवा Video पाहून चाहते चकीत; साधेपणाचं केलं कौतुक

स्टार कॉमेडियन सुनील ग्रोवरचा एक नवीन व्हिडिओ सध्या मन जिंकत आहे. व्हिडिओमध्ये सुनील रस्त्याच्या कडेला असलेल्या हँडपंपावर बादलीत कपडे धुताना दिसत आहे. ज्याच्या या व्हिडीओने चाहत्यांचे मन जिंकले आहे.

Feb 19, 2026 | 03:54 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • सुनील ग्रोवरचा नवा Video Viral
  • साधेपणाचं चाहत्यांनी केलं कौतुक
  • सुनील ग्रोवर सोशल मीडियावर चर्चेत
 

कपिल शर्मासोबत दिसणारा स्टार कॉमेडियन सुनील ग्रोवर सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे. कॉमेडियनचा एक नवीन व्हिडिओ सध्या प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला आहे. व्हिडिओमध्ये सुनील रस्त्याच्या कडेला असलेल्या हँडपंपावर कपडे धुताना दिसत आहे. परंतु, सुनीलने स्वतः हा व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवर शेअर केला आहे. आणि त्याला चाहत्यांचा भरभरून प्रतिसाद मिळत आहे.

सुनील रस्त्याच्या कडेला असलेल्या हँडपंपावर बादलीत कपडे धुतानाचा हा व्हिडिओ लोकांना मोहित करत आहे. लोकांना त्याची साधेपणा खरोखरच आवडतो आहे, यावरून तो स्टार कॉमेडियन असूनही किती साधेपणाने आपले जीवन जगतो हे दिसून येत आहे.

विपुल अमृतलाल शाह यांचा ‘The Kerala Story 2’ करणार धमाका; निर्मात्यांनी तेलुगू–कन्नड ट्रेलर केले रिलीज

सुनील ग्रोवर रस्त्याच्या कडेला हँडपंपा दिसला

सुनील ग्रोवरने या व्हिडिओला कोणतेही कॅप्शन दिलेले नाही, परंतु तो खूप काही सांगून गेलेला आहे. तो प्रथम कपडे हातांनी घासून स्वच्छ करताना व्हिडीओमध्ये दिसत आहे, नंतर धुताना दिसत आहे. नंतर, तो हात आणि चेहरा धुण्यासाठी हँडपंप चालू करतो. परंतु, एक माणूस त्याला हँडपंप चालवण्यास मदत करण्यासाठी पुढे येतो.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sunil Grover (@whosunilgrover)

लोक या व्हिडीओवर भरभरून कमेंट करून प्रतिसाद देत आहेत, एकाने लिहिले “हीच शैली तुम्हाला वेगळी ठरवते.” हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर लोक म्हणाले, “सामान्य असणे खूप छान आहे आणि इतके मोठे नाव असूनही, साधेपणा हा सर्वात मोठे श्रीमंत असण्याचे लक्षण आहे. अगदी सुंदर सुनील भैया.” दुसऱ्याने म्हटले, “तू सर्वोत्तम विनोदी कलाकार आहेस, मला तुझ्याबद्दल खूप आदर आहे, तुझा साधेपणा अद्भुत आहे.” दुसऱ्याने म्हटले, “वाह, तुझा साधेपणाच तुला इतर विनोदी कलाकारांपेक्षा वेगळे करते.”

शिवजयंतीच्या निमित्ताने ‘राजा शिवाजी’ची घोषणा, पुन्हा रितेश देशमुखचं दिग्दर्शन ‘आपला राजा.. आपला अभिमान..’

व्हिडिओच्या पार्श्वभूमीवर “ना तुम हमे जानो” हे गाणे

१९६२ च्या “बात एक रात की” चित्रपटातील हेमंत कुमार यांचे “ना तुम हमे जानो” हे गाणे पार्श्वभूमीत वाजते आहे, जे त्याच्या सौंदर्यात भर घालत आहेत. परंतु, सुनीलने त्याच्या चाहत्यांसोबत असा साधा व्हिडीओ शेअर करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी, त्याने आणखी एक व्हिडिओ शेअर केला होता ज्यामध्ये तो जमिनीवर बसून मातीच्या चुलीवर भाकरी बनवताना दिसत होता. त्या व्हिडिओमध्ये सुनील पीठ मळून त्या भाकरींना गोल आकार देताना दिसला आहे. व्हिडिओ शेअर करताना सुनील ग्रोवरने लिहिले, “मित्रांनो, भाकरी खा…”

सुनील “द ग्रेट इंडियन कपिल शो” मध्ये दिसला

कामाच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर, सुनील “द ग्रेट इंडियन कपिल शो” मध्ये सध्या दिसत आहे, जो नेटफ्लिक्सवर प्रसारित आहे. सुनीलने हिंदी आणि पंजाबी चित्रपट आणि टेलिव्हिजनमध्ये काम केले आहे. “कॉमेडी नाईट्स विथ कपिल” मधील गुत्थीच्या भूमिकेने त्याला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली, परंतु “द कपिल शर्मा शो” मधील डॉ. मशूर गुलाटी, रिंकू देवी आणि पिड्डू या भूमिकांमुळे त्याला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली आहे.

 

 

 

 

Feb 19, 2026 | 03:54 PM

शिवजयंतीच्या निमित्ताने ‘राजा शिवाजी’ची घोषणा, पुन्हा रितेश देशमुखचं दिग्दर्शन ‘आपला राजा.. आपला अभिमान..’
शिवजयंतीच्या निमित्ताने ‘राजा शिवाजी’ची घोषणा, पुन्हा रितेश देशमुखचं दिग्दर्शन ‘आपला राजा.. आपला अभिमान..’

विपुल अमृतलाल शाह यांचा ‘The Kerala Story 2’ करणार धमाका; निर्मात्यांनी तेलुगू–कन्नड ट्रेलर केले रिलीज
विपुल अमृतलाल शाह यांचा ‘The Kerala Story 2’ करणार धमाका; निर्मात्यांनी तेलुगू–कन्नड ट्रेलर केले रिलीज

“लल्ला… तैयार रहना!” ‘सुबेदार’मधील जबरदस्त गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीस; अनिल कपूरचा दिसला खतरनाक लूक
“लल्ला… तैयार रहना!” ‘सुबेदार’मधील जबरदस्त गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीस; अनिल कपूरचा दिसला खतरनाक लूक

हळदीत होणार जल्लोष! ‘सुपर डुपर’ मधील ‘नाचा दणाना’ गाण्यावर थिरकणार महाराष्ट्र; ललित-विदुलाची केमिस्ट्री कमाल
हळदीत होणार जल्लोष! ‘सुपर डुपर’ मधील ‘नाचा दणाना’ गाण्यावर थिरकणार महाराष्ट्र; ललित-विदुलाची केमिस्ट्री कमाल

Feb 19, 2026 | 03:54 PM
