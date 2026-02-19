Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
क्रिकेटप्रेमींसाठी Jioची स्पेशल ऑफर, आता फक्त 99 रुपयांत मिळणार OTT बेनिफिट्ससह बरंच काही !

JioHome क्रिकेट ऑफरने क्रिकेट सीजनमध्ये घरच्या इंटरनेट आणि मनोरंजनाचा अनुभव उंचावला आहे. फक्त ₹99 मध्ये ग्राहकांना ब्रॉडबँड, लाइव्ह टीव्ही आणि 20+ OTT अॅप्सचा एकत्रित फायदा मिळतो आहे.

Updated On: Feb 19, 2026 | 03:56 PM
Jio home cricket offer
  • Jio चा Power Play Pass मिळणार फक्त 99 रुपयांमध्ये
  • एक महिन्याचा फ्री JioHome ब्रॉडबैंड आणि खास कॅशबॅक
  • 20 पेक्षा जास्त OTT अॅप्सचा मोफत एक्सेस
JioHome cricket offer : सध्या Men ICC T-20 World Cup 2026 चा क्रेज सुरु असताना रिलायन्स Jio ने त्यांच्या ब्रॉडबँड आणि इंटरटेंन्टमेंट युजर्ससाठी एक नवीन ऑफर लॉन्च केली आहे. ही खास ऑफर विशेषतः त्या ग्राहकांसाठी आहे ज्यांना क्रिकेट सीजनच्या मध्येच घरातील इंटरनेट कनेक्टिविटीमध्ये मोठी अपग्रेड करायची आहे.

मोबाईल डेटाप्रमाणे Jio देणार सर्वांसाठी स्वस्त AI सेवा, मुकेश अंबानींनी सांगितला प्लॅन…

नेमकी ऑफर काय?

Jio ने ही ऑफर एक वॅल्यू-पॅक पॅकेज म्हणून सादर केली आहे. ज्यात ब्रॉडबँड, लाइव्ह टीव्ही आणि OTT प्लॅटफॉर्मवर एकाच सबस्क्रिप्शनमध्ये पाहायला मिळू शकतं. यामध्ये कमी किंमतीत जास्त बेनिफिट्स मिळत आहेत.

फक्त 99 रुपयांत Power Play Pass चे फायदे

Jio ची ही ऑफर Power Play Pass द्वारे उपलब्ध आहे, ज्याची किंमत फक्त 99 रुपये इतकी आहे. वापरकर्ते कंपनीच्या वेबसाइटवरुन किंवा MyJio अॅपवरुन सहजपणे ही ऑफर घेऊ शकतात. हा Pass अॅक्टिवेट केल्यानंतर पहिल्या रिचार्जवर एका महिन्याचा मोफत JioHome ब्रॉडबँड लाभ घेऊ शकता, ज्याची किंमत ₹707 इतकी आहे.
इतकंच नाही तर कंपनी 750 रुपयांचा कॅशबॅकही देत आहे. हा कॅशबॅक 5 वेगवेगळ्या व्हाउचरच्या स्वरूपात मिळेल. मिळालेलं हे हे व्हाउचर तुम्ही तुमच्या नंतरच्या रिचार्जवरही वापरू शकता. कंपनीच्या मते, या पासमुळे तुम्हाला एकूण 1,457 रुपयांपर्यंतचा फायदा मिळू शकतो.

4K मध्ये थेट मॅच पाहण्याचा आनंद

या विशेष ब्रॉडबँड ऑफरमध्ये वापरकर्त्यांना 30Mbps पर्यंत इंटरनेट स्पीड मिळणार आहे. ज्यामुळे युजर्स 4K स्ट्रीमिंगचा आनंद घेऊ शकता. युजर्सना निवडक सामन्यांसाठी मल्टी-कॅमेरा व्ह्यूइंग फीचरदेखील उपलब्ध आहे. युजर्स मॅचेस थेट JioHotstarमधून स्मार्ट टीव्ही किंवा Jio च्या 4K सेट-टॉप बॉक्सवरही पाहू शकतात. एवढंच नाही तर प्लॅनमध्ये 1,000 हून अधिक लाइव्ह टीव्ही चॅनेलचा ॲक्सेसही उपलब्ध आहे.

20 पेक्षा जास्त OTT अॅप्सचा मोफत एक्सेस

या प्लॅनशिवाय JioHome क्रिकेट ऑफरमध्ये 20 हून अधिक OTT ॲप्सचा ॲक्सेसही मोफत दिला जात आहे. यामध्ये SonyLIV, ZEE5, SunNXT आणि इतर अनेक प्लॅटफॉर्मचा देखील समावेश आहे. तसंच या OTT ॲप्सची उपलब्धता सदस्यता श्रेणीवर देखील अवलंबून असणार आहे.

प्रिमियम मिड-रेंजमध्ये घमासान, 6500mAh बॅटरी, 50MP कॅमेरासारख्या फीचर्ससह Vivo V70 Eliteची मार्केटमध्ये धमाकेदार एन्ट्री

Published On: Feb 19, 2026 | 03:56 PM

