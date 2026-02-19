क्रिकेटप्रेमींसाठी Jioची स्पेशल ऑफर, आता फक्त 99 रुपयांत मिळणार OTT बेनिफिट्ससह बरंच काही !

मोबाईल डेटाप्रमाणे Jio देणार सर्वांसाठी स्वस्त AI सेवा, मुकेश अंबानींनी सांगितला प्लॅन…
Jio ने ही ऑफर एक वॅल्यू-पॅक पॅकेज म्हणून सादर केली आहे. ज्यात ब्रॉडबँड, लाइव्ह टीव्ही आणि OTT प्लॅटफॉर्मवर एकाच सबस्क्रिप्शनमध्ये पाहायला मिळू शकतं. यामध्ये कमी किंमतीत जास्त बेनिफिट्स मिळत आहेत.
Jio ची ही ऑफर Power Play Pass द्वारे उपलब्ध आहे, ज्याची किंमत फक्त 99 रुपये इतकी आहे. वापरकर्ते कंपनीच्या वेबसाइटवरुन किंवा MyJio अॅपवरुन सहजपणे ही ऑफर घेऊ शकतात. हा Pass अॅक्टिवेट केल्यानंतर पहिल्या रिचार्जवर एका महिन्याचा मोफत JioHome ब्रॉडबँड लाभ घेऊ शकता, ज्याची किंमत ₹707 इतकी आहे.
इतकंच नाही तर कंपनी 750 रुपयांचा कॅशबॅकही देत आहे. हा कॅशबॅक 5 वेगवेगळ्या व्हाउचरच्या स्वरूपात मिळेल. मिळालेलं हे हे व्हाउचर तुम्ही तुमच्या नंतरच्या रिचार्जवरही वापरू शकता. कंपनीच्या मते, या पासमुळे तुम्हाला एकूण 1,457 रुपयांपर्यंतचा फायदा मिळू शकतो.
या विशेष ब्रॉडबँड ऑफरमध्ये वापरकर्त्यांना 30Mbps पर्यंत इंटरनेट स्पीड मिळणार आहे. ज्यामुळे युजर्स 4K स्ट्रीमिंगचा आनंद घेऊ शकता. युजर्सना निवडक सामन्यांसाठी मल्टी-कॅमेरा व्ह्यूइंग फीचरदेखील उपलब्ध आहे. युजर्स मॅचेस थेट JioHotstarमधून स्मार्ट टीव्ही किंवा Jio च्या 4K सेट-टॉप बॉक्सवरही पाहू शकतात. एवढंच नाही तर प्लॅनमध्ये 1,000 हून अधिक लाइव्ह टीव्ही चॅनेलचा ॲक्सेसही उपलब्ध आहे.
या प्लॅनशिवाय JioHome क्रिकेट ऑफरमध्ये 20 हून अधिक OTT ॲप्सचा ॲक्सेसही मोफत दिला जात आहे. यामध्ये SonyLIV, ZEE5, SunNXT आणि इतर अनेक प्लॅटफॉर्मचा देखील समावेश आहे. तसंच या OTT ॲप्सची उपलब्धता सदस्यता श्रेणीवर देखील अवलंबून असणार आहे.
