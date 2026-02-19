टेक प्रेमींनो चला, व्हा तयार! ‘या’ दिवशी होणार Samsung Galaxy Unpacked Event; कुठे अन् कसा पहाल?

सॅमसंग एक लोकप्रिय आणि प्रसिद्ध टेक कंपनी
नवीन गलेक्सी सिरिज सादर केली जाणार
ग्राहकांची उत्सुकता पोहोचली शिगेला
मुंबई: सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सॅन फ्रान्सिस्को येथे ‘गॅलेक्सी अनपॅक’चे आयोजन करणार असून या मंचावर ब्रॅण्डची नवीन गॅलेक्सी एस सिरीज सादर केली जाणार आहे. एआयच्या युगात मोबाईल इनोव्हेशनचा नवा टप्पा गाठण्याच्या दिशेने हा कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
नवीन गॅलेक्सी एस सिरीज वापरकर्त्यांच्या दैनंदिन जीवनातील टास्क्स अधिक सुलभ करण्यासाठी डिझाइन करण्यात आली आहे. रोजच्या परस्परसंवादांमधील व्यत्यय दूर करत, आत्मविश्वास वाढवणारा आणि अधिक स्मार्ट अनुभव देणारा हा मोबाइल अनुभव ‘गॅलेक्सी एआय’च्या सक्षम एकत्रीकरणासह येणार आहे. ही एआय क्षमता अधिक वैयक्तिक आणि अनुकूल (पर्सनल व अॅडॅप्टिव्ह) बनत असून, वापरकर्त्यांच्या गरजेनुसार अनुभव घडवेल.
गॅलेक्सी अनपॅक कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण २५ फेब्रुवारी रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री ११.३० वाजता सॅमसंगडॉटकॉम, सॅमसंग न्यूजरूम इंडिया आणि सॅमसंगच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनेलवर करण्यात येणार आहे. ग्राहक आणि तंत्रज्ञानप्रेमींनी सॅमसंगडॉटकॉमअनपॅक येथे नोंदणी करून कार्यक्रमापूर्वी येणारे सर्व टीझर्स, ट्रेलर्स, अपडेट्स तसेच विशेष फायदे याबाबत माहिती मिळवावी, असे आवाहन कंपनीने केले आहे