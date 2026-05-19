Fuel Shortage Rumors: राज्यात अनेक पेट्रोल पंप बंद; ५ दिवसातल्या दुसऱ्या दरवाढीमुळे पंपांवर ड्रम घेऊन गर्दी

या आठवड्यात दुसऱ्यांदा सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ केली आहे. पेट्रोल ८६ पैशांनी आणि डिझेल ८३ पैशांनी प्रति लिटर महाग झाल्याचे वृत्त आहे. गेल्या ५ दिवसांत पेट्रोल अंदाजे ४ रुपयांनी महाग झाले आहे.
Ethanol Blending: Petrol मध्ये 25% इथेनॉल? तेल संकटात भारताचा ‘हा’ मेगाप्लॅन तुमच्या गाड्यांवर करणार मोठा परिणाम?
दरम्यान, महाराष्ट्र ते बिहार आणि उत्तर प्रदेश ते गुजरात अशा अनेक राज्यांतील काही भागांतून पेट्रोल पंपांवर लांबच लांब रांगा लागत असल्याचे वृत्त समोर येत आहे. याचे कारण म्हणजे या राज्यांतील काही भागांमध्ये पेट्रोल पंप बंद किंवा लॉक केले जात आहेत. ही समस्या विशेषतः महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशमध्ये गंभीर मानली जात आहे. अनेक राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरून होणाऱ्या भांडणांचीही वृत्ते समोर येत आहेत.
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, काही राज्यांमध्ये पुरवठा उशिरा होत असला तरी, पेट्रोल आणि डिझेलचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार योग्य उपाययोजना करत आहे.
कच्च्या तेलाचा भाव गडगडला! US – Iran रजामंदीच्या बातम्यांनी किमतीत मोठी पडझड; Petrol Diesel स्वस्त होणार?
पश्चिम आशियातील संकटामुळे निश्चितच काही समस्या निर्माण होत आहेत. अशा परिस्थितीत, सार्वजनिक वाहतुकीचा अवलंब करणे आणि ‘वर्क-फ्रॉम-होम’ धोरण लागू करणे ही चांगली पावले आहेत, परंतु काही लोक याला एक मोठी समस्या मानून अनावश्यकपणे आपल्या गाड्यांच्या टाक्या भरत आहेत आणि पेट्रोल पंपांवरून ड्रममध्ये तेल खरेदी करत आहेत. मंत्रालय कोणालाही वाहनाची टाकी भरण्यापासून रोखू शकत नाही, परंतु ड्रम किंवा कोणत्याही कंटेनर इत्यादींमध्ये पेट्रोल-डिझेल न देण्याबाबत पुन्हा कडक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
राजधानी रांचीमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा अधिकच गंभीर होत आहे. शहरातील ५० टक्क्यांहून अधिक पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल उपलब्ध नसल्याने सर्वसामान्य लोकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. जे पंप सुरू आहेत, तिथेही मर्यादित प्रमाणात पेट्रोल मिळत आहे.
काही ठिकाणी दुचाकीस्वारांना १०० रुपयांना पेट्रोल मिळत आहे, तर इतर ठिकाणी त्यांना केवळ २०० रुपयांपर्यंतच मिळत आहे. कोकरमधील एक पेट्रोल पंप दुचाकीस्वारांना फक्त १०० रुपयांना पेट्रोल देत आहे, तर सिरमाटोली भागातील पंपांनी २०० रुपयांची मर्यादा निश्चित केली आहे.
यामुळे लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांना आणि रोज ये-जा करणाऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सोमवारी बुटी मोर ते कोकर दरम्यानचे चारही पेट्रोल पंप उपलब्ध नव्हते. ही परिस्थिती केवळ शहरापुरती मर्यादित नाही. महामार्गांवर आणि ग्रामीण भागातील बहुतांश पेट्रोल पंपांवरही पेट्रोलचा तीव्र तुटवडा कायम आहे.