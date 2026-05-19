Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Fuel Price Hike Petrol Diesel Hiked For Second Time In 5 Days Fuel Shortage Rumors

Fuel Shortage Rumors: राज्यात अनेक पेट्रोल पंप बंद; ५ दिवसातल्या दुसऱ्या दरवाढीमुळे पंपांवर ड्रम घेऊन गर्दी

Fuel Shortage Rumors: या आठवड्यात दुसऱ्यांदा सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ केली आहे. पेट्रोल ८६ पैशांनी आणि डिझेल ८३ पैशांनी प्रति लिटर महाग झाल्याचे वृत्त आहे. गेल्या ५ दिवसांत पेट्रोल अंदाजे ४ रुपयांनी महाग झाले आहे.

Updated On: May 19, 2026 | 02:41 PM
Fuel Shortage, Petrol Diesel Price, Fuel Price Hike, Petrol Pump Queues,

Fuel Shortage Rumors: राज्यात अनेक पेट्रोल पंप बंद; ५ दिवसातल्या दुसऱ्या दरवाढीमुळे पंपांवर ड्रम घेऊन गर्दी

Follow Us:
Follow Us:
  • पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीच्या वाढत्या किमतींमुळे जनता त्रस्त
  • या आठवड्यात दुसऱ्यांदा पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ
  • गेल्या ५ दिवसांत पेट्रोल अंदाजे ४ रुपयांनी महाग
Fuel Shortage Rumors: देशात पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीच्या वाढत्या किमतींमुळे जनता त्रस्त आहे, परंतु दरवाढीनंतरही त्यांच्या उपलब्धतेवर अनिश्चिततेचे सावट आहे. याचे कारण म्हणजे अनेक राज्यांच्या काही भागांमध्ये पेट्रोल पंप बंद असल्याने जनतेमध्ये घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी त्यांच्या नियमित पत्रकार परिषदेत सांगितले की, देशात पेट्रोल आणि डिझेलची कोणतीही टंचाई नाही. कोणत्याही राज्यातील कोणत्याही पेट्रोल पंपावर पेट्रोल किंवा डिझेल संपल्याचा किंवा टंचाईचा कोणताही अहवाल नाही.

सरकारकडून ५ दिवसांत दुसऱ्यांदा दरवाढ

या आठवड्यात दुसऱ्यांदा सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ केली आहे. पेट्रोल ८६ पैशांनी आणि डिझेल ८३ पैशांनी प्रति लिटर महाग झाल्याचे वृत्त आहे. गेल्या ५ दिवसांत पेट्रोल अंदाजे ४ रुपयांनी महाग झाले आहे.

Ethanol Blending: Petrol मध्ये 25% इथेनॉल? तेल संकटात भारताचा ‘हा’ मेगाप्लॅन तुमच्या गाड्यांवर करणार मोठा परिणाम?

दरम्यान, महाराष्ट्र ते बिहार आणि उत्तर प्रदेश ते गुजरात अशा अनेक राज्यांतील काही भागांतून पेट्रोल पंपांवर लांबच लांब रांगा लागत असल्याचे वृत्त समोर येत आहे. याचे कारण म्हणजे या राज्यांतील काही भागांमध्ये पेट्रोल पंप बंद किंवा लॉक केले जात आहेत. ही समस्या विशेषतः महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशमध्ये गंभीर मानली जात आहे. अनेक राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरून होणाऱ्या भांडणांचीही वृत्ते समोर येत आहेत.

 

सरकारकडून योग्य उपाययोजना

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, काही राज्यांमध्ये पुरवठा उशिरा होत असला तरी, पेट्रोल आणि डिझेलचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार योग्य उपाययोजना करत आहे.

कच्च्या तेलाचा भाव गडगडला! US – Iran रजामंदीच्या बातम्यांनी किमतीत मोठी पडझड; Petrol Diesel स्वस्त होणार?

पश्चिम आशियातील संकटामुळे निश्चितच काही समस्या निर्माण होत आहेत. अशा परिस्थितीत, सार्वजनिक वाहतुकीचा अवलंब करणे आणि ‘वर्क-फ्रॉम-होम’ धोरण लागू करणे ही चांगली पावले आहेत, परंतु काही लोक याला एक मोठी समस्या मानून अनावश्यकपणे आपल्या गाड्यांच्या टाक्या भरत आहेत आणि पेट्रोल पंपांवरून ड्रममध्ये तेल खरेदी करत आहेत. मंत्रालय कोणालाही वाहनाची टाकी भरण्यापासून रोखू शकत नाही, परंतु ड्रम किंवा कोणत्याही कंटेनर इत्यादींमध्ये पेट्रोल-डिझेल न देण्याबाबत पुन्हा कडक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्रापाठोपाठ छत्तीसगडमध्येही पेट्रोल डिझेलचा तुटवडा

राजधानी रांचीमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा अधिकच गंभीर होत आहे. शहरातील ५० टक्क्यांहून अधिक पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल उपलब्ध नसल्याने सर्वसामान्य लोकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. जे पंप सुरू आहेत, तिथेही मर्यादित प्रमाणात पेट्रोल मिळत आहे.

काही ठिकाणी दुचाकीस्वारांना १०० रुपयांना पेट्रोल मिळत आहे, तर इतर ठिकाणी त्यांना केवळ २०० रुपयांपर्यंतच मिळत आहे. कोकरमधील एक पेट्रोल पंप दुचाकीस्वारांना फक्त १०० रुपयांना पेट्रोल देत आहे, तर सिरमाटोली भागातील पंपांनी २०० रुपयांची मर्यादा निश्चित केली आहे.

 

बहुसंख्य पेट्रोल पंपांवर पेट्रोलचा तीव्र तुटवडा

यामुळे लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांना आणि रोज ये-जा करणाऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सोमवारी बुटी मोर ते कोकर दरम्यानचे चारही पेट्रोल पंप उपलब्ध नव्हते. ही परिस्थिती केवळ शहरापुरती मर्यादित नाही. महामार्गांवर आणि ग्रामीण भागातील बहुतांश पेट्रोल पंपांवरही पेट्रोलचा तीव्र तुटवडा कायम आहे.

 

Web Title: Fuel price hike petrol diesel hiked for second time in 5 days fuel shortage rumors

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 19, 2026 | 02:41 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
Maharashtra 1st Conclave 2026: महाराष्ट्र 2030 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा मोठा संकल्प

Maharashtra 1st Conclave 2026: महाराष्ट्र 2030 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा मोठा संकल्प

May 19, 2026 | 07:10 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM
सेकंड हँड कार घेताना कोणती काळजी घ्यावी? जाणून घ्या महत्त्वाच्या टिप्स

सेकंड हँड कार घेताना कोणती काळजी घ्यावी? जाणून घ्या महत्त्वाच्या टिप्स

May 19, 2026 | 07:08 PM
8th Pay Commission: एप्रिल 2027 पासून वाढू शकते Salary आणि Pension, आता वाढत्या महागाईपासून होणार सुटका…

8th Pay Commission: एप्रिल 2027 पासून वाढू शकते Salary आणि Pension, आता वाढत्या महागाईपासून होणार सुटका…

May 19, 2026 | 07:05 PM
LSG Vs RR Live: जयपूरमध्ये ‘करो या मरो’ स्थिती; राजस्थानने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

LSG Vs RR Live: जयपूरमध्ये ‘करो या मरो’ स्थिती; राजस्थानने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

May 19, 2026 | 07:02 PM
Numerology: लाथ मारेन तिथे पाणी काढेन; ‘या’ जन्मतारखेला जन्मलेली मुलं कमावतात गडगंज पैसा

Numerology: लाथ मारेन तिथे पाणी काढेन; ‘या’ जन्मतारखेला जन्मलेली मुलं कमावतात गडगंज पैसा

May 19, 2026 | 06:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

May 19, 2026 | 03:42 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM