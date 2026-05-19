Aarohi Season 24 : मुंबई होणार संगीतमय! उगवत्या सिताऱ्यांची मैफिल; ‘या’ तारखेला रंगणार संगीत सोहळा

Aarohi Season 24 : GRACE Foundation प्रस्तुत आणि पंचम निषाद यांच्या संकल्पनेतून ‘Aarohi - उगवत्या ताऱ्यांचा महोत्सव’चे आयोजन करण्यात आले असून यंदा हा महोत्सव २४व्या वर्षात पदार्पण करत आहे.

Updated On: May 19, 2026 | 03:48 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

  • Adya Mukherjee यांचे गायनही या संध्याकाळी आकर्षण ठरणार आहे.
  • तरुण कलाकारांना योग्य व्यासपीठ मिळणे आवश्यक आहे.
  • भारतीय शास्त्रीय संगीताच्या समृद्ध वारशाशी जोडणारा भावनिक आणि कलात्मक प्रवास असल्याचे सांगितले.
Aarohi Season 24 : GRACE Foundation प्रस्तुत आणि पंचम निषाद यांच्या संकल्पनेतून ‘Aarohi – उगवत्या ताऱ्यांचा महोत्सव’ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यंदाचे पर्व 24 वे आहे. विशेष म्हणजे संगीत प्रेमींसाठी हा कार्यक्रम अगदी विनामूल्य आहे. 20 मे 2026 तसेच 21 मे 2026 रोजी सायंकाळी 6 वाजता रवींद्र नाट्य मंदिर येथे हा सोहळा रंगणार आहे.

पी. एल. देशपांडे मिनी थिएटरमध्ये हा शो विनामूल्य पाहता येणार आहे. २००२ मध्ये ‘त्यांना लहानपणीच ओळखा’ या उद्देशाने सुरू झालेल्या या उपक्रमाने आजवर १३८ हून अधिक नवोदित कलाकारांना मोठ्या व्यासपीठावर सादरीकरणाची संधी दिली आहे. केवळ विद्यार्थी म्हणून नव्हे, तर स्वतंत्र कलाकार म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करण्यासाठी ‘आरोही’ने अनेकांना प्रेरणा दिली आहे.

पहिल्या दिवशी शास्त्रीय गायन आणि संतूरवादनाच्या विविध छटा अनुभवायला मिळणार आहेत. Chaitanya Parab यांच्या गायनातून शास्त्रीय संगीताची प्रगल्भ परंपरा उलगडणार आहे. Divyansh Srivastava हे मुंबईत प्रथमच स्वतंत्र संतूरवादन सादर करणार असून ते पद्मविभूषण Pandit Bhajan Sopori यांचे शिष्य आहेत. त्यांच्या सादरीकरणातून सोपोरी सुफियाना घराण्याची दुर्मिळ शैली रसिकांना अनुभवता येईल. याशिवाय Adya Mukherjee यांचे गायनही या संध्याकाळी आकर्षण ठरणार आहे.

दुसऱ्या दिवशी विविध संगीत परंपरांचा सुरेल संगम पाहायला मिळेल. Swati Tiwari या ग्वाल्हेर आणि बनारस घराण्यांच्या परंपरेत घडलेल्या गायिका आहेत. Samyak Parasari यांच्या बासरीवादनातून श्रोत्यांना भावविश्वाशी जोडणारा अनुभव मिळणार आहे. महोत्सवाचा समारोप Abhed Abhisheki यांच्या गायनाने होईल. ते Pandit Shaunak Abhisheki यांचे पुत्र आणि पद्मश्री Pandit Jitendra Abhisheki यांचे नातू आहेत. या सर्व कलाकारांना यती भगवत, स्वप्निल भिसे, रोहित देव, मनोज सोलंकी, सुधांशू घारपुरे आणि ज्ञानेश्वर सोनवणे हे साथसंगत करणार आहेत.

‘आरोही’ची खास ओळख

तरुण कलाकारांना योग्य वेळी, जाणकार रसिकांसमोर सादर होण्याची संधी देणे हे ‘आरोही’चे मुख्य वैशिष्ट्य आहे. गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ हा महोत्सव भारतीय शास्त्रीय संगीताच्या नव्या पिढीला प्रोत्साहन देत आहे. Shashi Vyas म्हणाले, “भारतीय शास्त्रीय संगीताची परंपरा टिकवून ठेवण्यासाठी तरुण कलाकारांना योग्य व्यासपीठ मिळणे आवश्यक आहे आणि ‘आरोही’ हीच भूमिका सातत्याने पार पाडत आहे.” कलाकारांनीही ‘आरोही’ला केवळ कार्यक्रम नसून भारतीय शास्त्रीय संगीताच्या समृद्ध वारशाशी जोडणारा भावनिक आणि कलात्मक प्रवास असल्याचे सांगितले.

Published On: May 19, 2026 | 03:48 PM

