Shukracharya Story : ज्यांना देवही घाबरत होते; दैत्य गुरु शुक्राचार्यांना संजीवनी विद्या कशी प्राप्त झाली?

पुराणकथेनुसार, शुक्राचार्यांनी भगवान शिव यांची कठोर तपश्चर्या सुरू केली. त्यांनी अनेक वर्षे उपवास, ध्यान आणि अखंड जप करत कैलासावर शिवांची आराधना केली. त्यांच्या या कठोर तपामुळे संपूर्ण सृष्टी प्रभावित झाली होती. अखेर भगवान शिव त्यांच्या भक्तीवर प्रसन्न झाले आणि त्यांनी शुक्राचार्यांना “मृतसंजीवनी विद्या” प्रदान केली. या दिव्य विद्येच्या सहाय्याने मृत व्यक्तीला पुन्हा जिवंत करता येत असे.
संजीवनी विद्या प्राप्त झाल्यानंतर देव आणि दैत्य यांच्यातील युद्धाचे चित्रच बदलले. युद्धात मृत झालेल्या दैत्यांना शुक्राचार्य पुन्हा जीवदान देत असल्यामुळे देवतांनाही दैत्यांवर विजय मिळवणे कठीण झाले होते. याच कारणामुळे देवगुरु बृहस्पति यांचा पुत्र कच याला संजीवनी विद्या शिकण्यासाठी शुक्राचार्यांकडे पाठवण्यात आले होते. कच आणि देवयानीची कथा याच प्रसंगाशी संबंधित मानली जाते.संजीवनी विद्या ही केवळ मृतांना जीवदान देणारी शक्ती नव्हती, तर ती तप, श्रद्धा, संयम आणि गुरु-भक्तीचे प्रतीक मानली जाते. म्हणूनच शुक्राचार्यांना हिंदू धर्मात विशेष स्थान असून त्यांना “दैत्यगुरु” म्हणून ओळखले जाते.
शुक्राचार्य हे केवळ दैत्यांचे गुरु नव्हते, तर ते महान राजकारणी, तत्त्वज्ञ आणि ज्योतिषशास्त्राचे जाणकार मानले जात होते. हिंदू धर्मग्रंथांमध्ये त्यांना अत्यंत बुद्धिमान आणि दूरदृष्टी असलेले ऋषी म्हणून वर्णन करण्यात आले आहे. ते महर्षी भृगु यांचे पुत्र असल्यामुळे त्यांना “भार्गव” असेही म्हटले जाते. ज्योतिष शास्त्रात शुक्र ग्रह हा ऐश्वर्य, सौंदर्य, कला, प्रेम, संपत्ती आणि भौतिक सुखांचा कारक ग्रह मानला जातो. या ग्रहाचे अधिपती म्हणून शुक्राचार्यांचे नाव घेतले जाते. त्यामुळे शुक्रवारी उपासना, दान आणि काही विशेष धार्मिक विधींमध्ये शुक्राचार्यांचा उल्लेख आढळतो.
पुराणांमध्ये असा उल्लेख आहे की, दैत्यराज राजा बळी यांचे ते गुरु होते. राजा बळी अत्यंत दानशूर आणि प्रजाहितदक्ष राजा होता. भगवान विष्णू वामन अवतारात बळी राजाकडे तीन पावलांत भूमी मागितली, तेव्हा शुक्राचार्यांनी बळीला सावध करण्याचा प्रयत्न केला होता. कारण त्यांनी वामन हा प्रत्यक्ष भगवान विष्णू असल्याचे ओळखले होते.
याशिवाय, कच आणि देवयानीची कथा देखील अत्यंत प्रसिद्ध आहे. देवगुरु बृहस्पति यांचा पुत्र कच हा संजीवनी विद्या शिकण्यासाठी शुक्राचार्यांकडे गेला होता. दैत्यांनी अनेक वेळा कचाचा वध केला, पण शुक्राचार्यांनी संजीवनी विद्या वापरून त्याला पुन्हा जिवंत केले. त्यामुळे या विद्येची महती अधिक अधोरेखित होते.
शुक्राचार्यांचे व्यक्तिमत्त्व हे ज्ञान, तपश्चर्या, निष्ठा आणि राजनैतिक कौशल्य यांचे प्रतीक मानले जाते. म्हणूनच हिंदू पौराणिक कथांमध्ये त्यांचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.
