Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Shukracharya Story Whom Even Gods Feared How Did The Demon Guru Shukracharya Obtain The Knowledge Of Sanjeevani

Shukracharya Story : ज्यांना देवही घाबरत होते; दैत्य गुरु शुक्राचार्यांना संजीवनी विद्या कशी प्राप्त झाली?

Shukracharya Story : हिंदू पुराणांमध्ये शुक्राचार्यांना दैत्यांचे गुरु, महान तपस्वी आणि अत्यंत विद्वान ऋषी मानले जाते. कठोर तपश्चर्या तर त्यांनी केलीच होती पण शुक्राचार्य ज्ञानी आणि शस्त्रविद्येत देखील पारंगत होते.

Updated On: May 19, 2026 | 03:48 PM
Shukracharya Story in marathi

फोटो सौजन्य:गुगल

Follow Us:
Follow Us:
  • ज्यांना देवही घाबरत होते
  • दैत्य गुरु शुक्राचार्यांना संजीवनी विद्या कशी प्राप्त झाली?
Shukracharya Story : हिंदू पुराणांमध्ये शुक्राचार्यांना दैत्यांचे गुरु, महान तपस्वी आणि अत्यंत विद्वान ऋषी मानले जाते. कठोर तपश्चर्या तर त्यांनी केलीच होती पण शुक्राचार्य ज्ञानी आणि शस्त्रविद्येत देखील पारंगत होते. शुक्राचार्यांबाबत सांगायचं तर ते महर्षी भृगु यांचे पुत्र होते.त्याकाळी देव आणि दैत्य यांच्यात सतत युद्ध होत असल्यामुळे अनेक दैत्यांचा मृत्यू होत असे. आपल्या शिष्यांचा सतत होणारा पराभव आणि मृत्यू पाहून शुक्राचार्य अत्यंत व्यथित झाले. दैत्यांना पुन्हा जीवनदान देण्यासाठी त्यांनी अद्भुत शक्ती प्राप्त करण्याचा निर्धार केला.

पुराणकथेनुसार, शुक्राचार्यांनी भगवान शिव यांची कठोर तपश्चर्या सुरू केली. त्यांनी अनेक वर्षे उपवास, ध्यान आणि अखंड जप करत कैलासावर शिवांची आराधना केली. त्यांच्या या कठोर तपामुळे संपूर्ण सृष्टी प्रभावित झाली होती. अखेर भगवान शिव त्यांच्या भक्तीवर प्रसन्न झाले आणि त्यांनी शुक्राचार्यांना “मृतसंजीवनी विद्या” प्रदान केली. या दिव्य विद्येच्या सहाय्याने मृत व्यक्तीला पुन्हा जिवंत करता येत असे.

महादेवांचा आशीर्वाद आणि संजीवन विद्या

संजीवनी विद्या प्राप्त झाल्यानंतर देव आणि दैत्य यांच्यातील युद्धाचे चित्रच बदलले. युद्धात मृत झालेल्या दैत्यांना शुक्राचार्य पुन्हा जीवदान देत असल्यामुळे देवतांनाही दैत्यांवर विजय मिळवणे कठीण झाले होते. याच कारणामुळे देवगुरु बृहस्पति यांचा पुत्र कच याला संजीवनी विद्या शिकण्यासाठी शुक्राचार्यांकडे पाठवण्यात आले होते. कच आणि देवयानीची कथा याच प्रसंगाशी संबंधित मानली जाते.संजीवनी विद्या ही केवळ मृतांना जीवदान देणारी शक्ती नव्हती, तर ती तप, श्रद्धा, संयम आणि गुरु-भक्तीचे प्रतीक मानली जाते. म्हणूनच शुक्राचार्यांना हिंदू धर्मात विशेष स्थान असून त्यांना “दैत्यगुरु” म्हणून ओळखले जाते.

कुशल राजकारणी

शुक्राचार्य हे केवळ दैत्यांचे गुरु नव्हते, तर ते महान राजकारणी, तत्त्वज्ञ आणि ज्योतिषशास्त्राचे जाणकार मानले जात होते. हिंदू धर्मग्रंथांमध्ये त्यांना अत्यंत बुद्धिमान आणि दूरदृष्टी असलेले ऋषी म्हणून वर्णन करण्यात आले आहे. ते महर्षी भृगु यांचे पुत्र असल्यामुळे त्यांना “भार्गव” असेही म्हटले जाते. ज्योतिष शास्त्रात शुक्र ग्रह हा ऐश्वर्य, सौंदर्य, कला, प्रेम, संपत्ती आणि भौतिक सुखांचा कारक ग्रह मानला जातो. या ग्रहाचे अधिपती म्हणून शुक्राचार्यांचे नाव घेतले जाते. त्यामुळे शुक्रवारी उपासना, दान आणि काही विशेष धार्मिक विधींमध्ये शुक्राचार्यांचा उल्लेख आढळतो.

पुराणांमध्ये असा उल्लेख आहे की, दैत्यराज राजा बळी यांचे ते गुरु होते. राजा बळी अत्यंत दानशूर आणि प्रजाहितदक्ष राजा होता. भगवान विष्णू वामन अवतारात बळी राजाकडे तीन पावलांत भूमी मागितली, तेव्हा शुक्राचार्यांनी बळीला सावध करण्याचा प्रयत्न केला होता. कारण त्यांनी वामन हा प्रत्यक्ष भगवान विष्णू असल्याचे ओळखले होते.

Narmada River : महादेवांच्या आशीर्वादाने जन्मलेली नर्मदा नदी; भक्तांसाठी का आहे मोक्षदायिनी? जाणून घ्या तिची पौराणिक कथा

याशिवाय, कच आणि देवयानीची कथा देखील अत्यंत प्रसिद्ध आहे. देवगुरु बृहस्पति यांचा पुत्र कच हा संजीवनी विद्या शिकण्यासाठी शुक्राचार्यांकडे गेला होता. दैत्यांनी अनेक वेळा कचाचा वध केला, पण शुक्राचार्यांनी संजीवनी विद्या वापरून त्याला पुन्हा जिवंत केले. त्यामुळे या विद्येची महती अधिक अधोरेखित होते.
शुक्राचार्यांचे व्यक्तिमत्त्व हे ज्ञान, तपश्चर्या, निष्ठा आणि राजनैतिक कौशल्य यांचे प्रतीक मानले जाते. म्हणूनच हिंदू पौराणिक कथांमध्ये त्यांचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.

Babul Nath Temple: मुंबईतील प्राचीन शिवधाम बाबुलनाथ मंदिराचा काय आहे इतिहास, जाणून घेऊया धार्मिक महत्त्व

Web Title: Shukracharya story whom even gods feared how did the demon guru shukracharya obtain the knowledge of sanjeevani

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 19, 2026 | 03:48 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Narmada River : महादेवांच्या आशीर्वादाने जन्मलेली नर्मदा नदी; भक्तांसाठी का आहे मोक्षदायिनी? जाणून घ्या तिची पौराणिक कथा
1

Narmada River : महादेवांच्या आशीर्वादाने जन्मलेली नर्मदा नदी; भक्तांसाठी का आहे मोक्षदायिनी? जाणून घ्या तिची पौराणिक कथा

Vinayak Chaturthi: अधिक महिन्यातील विनायक चतुर्थी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त आणि पूजा पद्धत
2

Vinayak Chaturthi: अधिक महिन्यातील विनायक चतुर्थी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त आणि पूजा पद्धत

Babul Nath Temple: मुंबईतील प्राचीन शिवधाम बाबुलनाथ मंदिराचा काय आहे इतिहास, जाणून घेऊया धार्मिक महत्त्व
3

Babul Nath Temple: मुंबईतील प्राचीन शिवधाम बाबुलनाथ मंदिराचा काय आहे इतिहास, जाणून घेऊया धार्मिक महत्त्व

शंकराच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक का केला जातो? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व
4

शंकराच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक का केला जातो? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Aarohi Season 24 : मुंबई होणार संगीतमय! उगवत्या सिताऱ्यांची मैफिल; ‘या’ तारखेला रंगणार संगीत सोहळा

Aarohi Season 24 : मुंबई होणार संगीतमय! उगवत्या सिताऱ्यांची मैफिल; ‘या’ तारखेला रंगणार संगीत सोहळा

May 19, 2026 | 03:48 PM
Shukracharya Story : ज्यांना देवही घाबरत होते; दैत्य गुरु शुक्राचार्यांना संजीवनी विद्या कशी प्राप्त झाली?

Shukracharya Story : ज्यांना देवही घाबरत होते; दैत्य गुरु शुक्राचार्यांना संजीवनी विद्या कशी प्राप्त झाली?

May 19, 2026 | 03:48 PM
Satara News: निशांत पाटील हाजीर हो…… भाजपाचा पहिला नगरसेवक गळाला, अपात्रतेप्रकरणी २ जूनला सुनावणी

Satara News: निशांत पाटील हाजीर हो…… भाजपाचा पहिला नगरसेवक गळाला, अपात्रतेप्रकरणी २ जूनला सुनावणी

May 19, 2026 | 03:47 PM
Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

May 19, 2026 | 03:42 PM
NALCO Recruitment 2026: १० वी पास आणि डिप्लोमाधारकांसाठी सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! पाहा कधीपर्यंत करता येईल अर्ज?

NALCO Recruitment 2026: १० वी पास आणि डिप्लोमाधारकांसाठी सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! पाहा कधीपर्यंत करता येईल अर्ज?

May 19, 2026 | 03:41 PM
रखरखत्या उन्हातही शेती मशागतीची कामे! मान्सूनची चाहूल; संकटांचा सामना करत बळीराजाने कंबर कसली

रखरखत्या उन्हातही शेती मशागतीची कामे! मान्सूनची चाहूल; संकटांचा सामना करत बळीराजाने कंबर कसली

May 19, 2026 | 03:40 PM
Pune Crime: पुण्यातील कोंढव्यात तणाव! मुलांच्या भांडणातून दोन गट आमने सामने; पोलीस ठाण्यावर दगडफेक

Pune Crime: पुण्यातील कोंढव्यात तणाव! मुलांच्या भांडणातून दोन गट आमने सामने; पोलीस ठाण्यावर दगडफेक

May 19, 2026 | 03:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM